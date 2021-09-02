AVM, restoran ve kafeler için PCR testi zorunlu mu olacak? Bundan sonrası için..

AVM, restoran ve kafeler için PCR testi zorunlu mu olacak? Bundan sonrası için..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca özellikle aşı olmayanların merak ettiği, "AVM, restoran ve kafeler için PCR testi zorunlu mu olacak?" sorusunun cevabını Bilim Kurulu sonrası verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar yaparken, PCR testiyle ilgili yeni detaylar gündeme geldi.

Aşı olmayanlardan yolculuk, konser ve okullarda PCR testi istenecek ancak vatandaşlar bu alanlar dışında PCR testinin nerelerde geçerli olacağını merak ediyor.

Vatandaşlar PCR testi ile ilgili, "AVM, restoran ve kafeler için PCR testi zorunlu mu olacak?" sorusunu araştırmaya başladı.

Konuya ilişkin Bakan Koca detaylı bir açıklama yaparak, AVM, kafe ve restoranlar hakkında bilgilendirme yaptı.

Pekli, AVM, restoran ve kafeler için PCR testi zorunlu mu olacak?

AVM, RESTORAN VE KAFELER İÇİN PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "AVM, restoran ve kafeler için PCR testi zorunlu mu olacak?" sorusuna ilişkin şu açıklamayı yaptı;

"AVM, restoran ve kafeler için PCR gibi bir uygulamayı gündeme almadık.

Önümüzdeki dönemde de ben aşılanma oranıyla birlikte salgının ülkemizin gündeminden düşeceğini, vaka sayılarının azalacağını düşünüyorum."