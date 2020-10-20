Avokado nasıl yenir? Faydaları nelerdir? Avokadolu tarifler

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Aztekler’de bereket meyvesi olarak bilinen avokado, esas olgunlaşmasını ağaçtan toplandıktan sonra tamamlayan klimakterik (toplandıktan sonra olgunlaşmaya devam eden) bir bitkidir.

Avustralya, Afrika ve Asya’nın bazı bölgelerinde ve Türkiye’de Akdeniz kıyılarında da yetiştirilen avokado, olgunlaşmadan toplanıp satışa sunulmaktadır. Bunun nedeni; olgunlaşmış avokadonun kısa sürede yumuşaması ve çürümeye başlamasıdır.

AVOKADO NASIL YENİR?

Popüler kültür ve sosyal medya ile birlikte tekrar meşhur olan avokado sağlıklı bir öğün geçirmenize yardımcı olacaktır.

Keskin bir bıçak yardımıyla avokadoyu boyuna kesin. Bıçak orta kısmında yer alan çekirdeğe gelecek korkmayın, başladığınız çizgiyi bozmayacak şekilde bıçağı etrafında döndürerek avokadoyu kesin. Kesilen avokadoyu iki elinizle zıt yönlere çevirerek ortadan ikiye ayırın. Gün yüzüne çıkan çekirdeğe bıçağı enlemesine saplayın ve çekirdeği çekerek ayırın.

Olgun durumda olan meyvenin iç kısmına enine ve boyuna çizikler attıktan sonra bir kaşık yardımıyla çıkartın. Daha lezzetli hale getirmek için Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve pul biberi ayrı bir kapta çırptıktan sonra avokado dilimlerinin üzerine gezdirerek servis edin.

AVOKADO NASIL OLGUNLAŞTIRILIR?

Toplandığında sert bir bir yapıda olan avokado meyvesinin tadı acıdır, yenmez. Temelde oda sıcaklığında beklemesi gereken avokadoyu, kese kağıdı içinde bir elma ya da muzla bekletmeniz ona gerekli yumuşaklığı katacaktır.

Diğer bir yöntem avokadoları pirinç çuvalında bekletmektir ancak bu evlerde kolaylıkla uygulanabilecek bir yöntem değildir. Avokadonun ortalama olgunlaşma süresi 3-5 gündür. Avokadonun olgunlaştığı koyulaşmaya başlayan kabuğundan ve yumuşaklığından anlaşılır.

AVOKADO FAYDALARI NELERDİR?

Vitamin B kompleksi, E vitamini, folik asit, demir, fosfor, magnezyum, potasyum gibi önemli mineralleri içeren avokado oldukça sağlıklı bir tropikal meyvedir. Yüksek besleyici değerlere sahip avokado, enerji verir, bağışıklığı destekler ve lifli yapısıyla kilo vermeye yardımcı bir meyvedir. Karbonhidrat, omega 3 ve protein kaynağı avokado; püre haline getirilerek bebeklerin ilk yemeği olabilecek kadar besin değeri yüksek bir meyvedir.

AVOKADOLU TARİFLER

-Yumurtanın içine eklenebilir.

- Avokado tost yapılabilir.

-Mayonez yerine avokado kullanılabilir.

- Çorba ve salatalarda kullanılabilir.

- Püre haline getirilerek sos yapılabilir.