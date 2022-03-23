Avokado yağının sağlığa 5 faydası

Bileşim olarak zeytinyağına benzeyen avokado yağı kalp ve damar sağlığını iyileştirmek, göz sağlığını geliştirmek ve eklem ağrılarını hafifletmek gibi birçok sağlık yararına sahip.

Organik yağlar, onları oluşturan besinler sayesinde birçok fayda sağlar. Avokado yağı yaklaşık yüzde 70 oleik asit (tekli doymamış yağ asidi), yüzde 13 çoklu doymamış yağ asitleri (çoğunlukla linoleik asit) ve yüzde 12 doymuş yağ içerir. Ayrıca antioksidan özelliklere sahip A, B, D, E, K vitamini ve karotenoidler içerir.

Cilt, yüz ve saçlar için olduğu kadar genel sağlık için de mükemmel olan avokado yağı yumuşatıcı ve iyileştirici özelliklere sahiptir. Aynı zamanda cilt yaşlanmasına karşı da savaşır.

Bitkisel yağın bileşimi, üretim koşullarından güçlü bir şekilde etkilenir. İdeal olarak soğuk presleme ile elde edilen ekstra sızma yağın seçilmesi tavsiye edilir.

AVOKADO YAĞININ 5 FAYDASI

İşte avokado yağının sağlığınızı geliştirmenizi sağlayacak 5 inanılmaz etkisi.

Kalp ve Damar Sağlığını Geliştirir

Avokado yağı, yüksek oranda tekli doymamış yağ asitleri ve özellikle oleik asit içeriği sayesinde kalp ve damar hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur. Zeytinyağında da büyük miktarlarda bulunan oleik asidin tansiyon dengeleyici etkileri vardır.

Günlük avokado yağı tüketimi tansiyonu önemli ölçüde azaltır. Yapılan çalışmalar ayrıca avokado yağı tüketiminin şekerin neden olduğu kalp ve damar hastalıkları riskini de azaltabileceğini, vücut içi iltihaplanmayı hafiflettiğini ve trigliserid seviyesini dengelediğini göstermektedir.

Göz Sağlığını İyileştirir

Avokado yağı, katarakt gibi hastalıkların önlenmesinde etkili karotenoid ailesinden bir antioksidan olan iyi bir lutein kaynağıdır. Lutein ayrıca koroner kalp hastalığı olan kişilerde iltihabı da baskılayabilir.

Çalışmalara göre yemeğe avokado yağı eklemek, karotenoidlerin emilimini artırır. Havuç, marul ve ıspanak içeren bir salataya 24 gr kadar avokado yağı eklemek, bu besinlerde bulunan karotenoidlerin emilimini 5 ila 15 kat arasında artırır.

Cildi Güzelleştirir

Avokado yağı, antioksidan ve koruyucu özellikleri sayesinde cilt üzerinde de faydalıdır. Çalışmalara göre, sedef hastalığını hafifletmek için faydalı etkileri vardır. Topikal olarak kullanılan avokado yağı, yara iyileşmesini destekler ve cilt üzerinde iltihap önleyici etkileri vardır.

Eklem Ağrılarını Hafifletir

Birçok çalışma, avokado yağı özünün osteoartrit ile ilişkili ağrı ve sertliği azaltmaya yardımcı olduğunu ve eklem fonksiyonunu iyileştirdiğini göstermektedir. Avokado yağı özü ayrıca ağrı kesici kullanımının azaltılmasını da mümkün kılar.

Oksidatif Strese Karşı Korur

Avokado yağının antioksidan içeriği oksiadatif stresin neden olduğu hasarla savaşmaya yardımcı olur. Oksidatif stres tip 2 diyabet ve kalp ve damar hastalıkları da dahil olmak üzere birçok hastalığın oluşumunda rol oynar. Araştırmalar, avokado yağı tüketiminin oksidatif strese karşı savaştığını göstermektedir.

AVOKADO YAĞI NASIL SEÇİLİR?

Avokado yağı, çok fazla ısıtmadığınız ve egzotik meyvelere alerjiniz olmadığı sürece herhangi bir sağlık riski oluşturmaz. Avokado yağı muz, kestane ve kivide de bulunan bir bileşen olan hevein içerir.

İdeal avokado yağı saf ve soğuk preslenmiş yağdır. Rengi yeşil-sarı olmalıdır. Çok soluk veya koyu yeşil renkte olması besinlerini kaybettiği anlamına gelir. Taze avokadonun ince bir tadı olmalıdır. İdeal olarak, oksidasyondan daha uzun süre koruyan renkli bir şişede paketlenmelidir. Şişe ısı ve ışıktan uzak, kuru bir yerde saklanmalıdır.