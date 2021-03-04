Avokadonun sağlığa 4 faydası

Lezzetli olmasının yanı sıra avokadonun, kilo kontrolünden kalp sağlığına birçok sağlık yararı vardır. İşte avokado yemenin 4 sağlıklı nedeni ve sağlıklı avokadolu tost tarifi.

Harika lezzetiyle avokado, süper doyurucudur ve vücudunuzun sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Sağlıklı yağlar bakımından zengin olan avokado, her yönüyle oldukça sağlıklıdır.

Bir avokado, sadece 224 kaloridir ve 9 gramdan fazla lif içerir. Muhtemelen avokadonun tamamını bir oturuşta yiyemezsiniz.

Bir porsiyon avokadonun (çeyrek avokado) besin değerleri:

- 56 kalori

- 5,1 gr yağ

- 3 gr karbonhidrat

- 2,4 gr lif

- 0,7 gr protein

- 170 mg potasyum

İşte avokadonun sizin için bu kadar iyi olmasının dört sağlıklı nedeni.





ZAYIFLAMA YARDIMCI OLUR

Çoğu şeyden daha yüksek kalorili olmalarına rağmen, avokado, zayıflamaya yardımcı olabilir. Bir 2019 araştırması, 11 yıllık bir süre boyunca yüksek avokado tüketimi (günde 1 porsiyondan fazla avokado) olan normal vücut kitle indeksine sahip kişilerin, daha az avokado yiyenlere göre önemli ölçüde daha az kilo aldığını buldu.

17.000'den fazla kişinin diyetini analiz eden araştırmacılar, düzenli olarak avokado yiyen kişilerin (günde yaklaşık yarım avokado) daha küçük bel ölçülerine sahip olma ve kilo verme ihtimallerinin daha yüksek olduğunu söylüyor.

Başka bir çalışma, öğle yemeğinde yarım avokado yemenin, insanların yemekten sonra 5 saate kadar tok hissetmelerine yardımcı olduğunu gösteriyor.

KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Kalbinizi sağlıklı tutmak istiyorsanız, diyetinize avokado eklemek iyi bir fikir olabilir. Avokado, araştırmalara göre tansiyonu düşürme ve iyi kolesterolü yükseltme konusunda oldukça iyi. Yapılan çalışmalara göre bu kalp sağlığı yararları, özellikle kırmızı et ve süt ürünleri gibi doymuş yağ oranı yüksek yiyecekler avokadoların yerini alıyorsa etkilidir.

2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre avokado, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu iyi kolesterolü (HDL) artırırken kötü kolesterolü (LDL) temizlemede de harika bir iş çıkarıyor.

Canınız bir hamburger çektiğinde, onu avokado ile doldurmayı deneyebilirsiniz. Araştırmacılar, hamburgerle yarım avokado yiyenlerin, hamburgeri normal yiyenlere kıyasla kan damarlarında daha az iltihap olduğunu buldular. Avokado ayrıca doğal olarak (kötü) LDL kolesterolün bağırsağınızda emilmesini önlemeye yardımcı olan kolesterol blokerleri içerir.

CİLDİ VE GÖZLERİ KORUR

Avokado, güneşin zararlı UV ışınlarını engellemeye yardımcı olan, gözlerinizi ve cildinizi koruyan iki karotenoid (lutein ve zeaksantin) bakımından zengindir.

BESİN EMİLİMİNE YARDIMCI OLUR

Doymamış yağlar, yeşil yapraklı salatalarda güçlü besinlerin açığa çıkmasına yardımcı olur. Yapılan bir araştırmada, avokadolu salata yiyen insanlar, avokadosuz yiyenlere kıyasla karotenoid emilimlerini büyük ölçüde artırdı.

Avokado, tadı güzel olduğu için popülerdir, ama aynı zamanda sağlık için de gerçekten harikadır. Kalbinizi sağlıklı tutmaktan kilo vermenize yardımcı olmaya kadar çeşitli potansiyel sağlık yararlarına sahiptirler.

AVOKADO-YUMURTALI TOST TARİFİ

Avokadonun harika sağlık faydalarından yararlanmak için kahvaltıdan daha iyi bir zaman olamaz! Bu harika tarif ile mükemmele yakın bir kahvaltı yapabilirsiniz.

Malzemeler

- Çeyrek avokado

- Çeyrek çay kaşığı toz biber

- Çeyrek tatlı kaşığı sarımsak tozu

- 1 dilim kepekli ekmek

- 1 büyük yumurta, kızarmış

- 1 yemek kaşığı yeşil soğan, dilimlenmiş (isteğe bağlı)

Tarif

Avokado, biber ve sarımsak tozunu küçük bir kapta karıştırın ve hafifçe ezin. Avokado karışımı ve yumurta ile tost yapın. İsterseniz yeşil soğan ile süsleyebilirsiniz.

Besin Değerleri

271 kalori, 11.5 gr protein, 18.1 gr karbonhidrat, 5.4 gr diyet lifi, 5 mg c vitamini, 69.4 mg kalsiyum, 2 mg demir, 46.6 mg magnezyum, 406.5 mg potasyum, 216.2 mg sodyum.