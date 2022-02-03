Avrupa İlaç Ajansı: Takviye doz aşı, Omicron üzerinde etkili

Avrupa İlaç Ajansı, takviye doz aşıların Omicron nedeniyle yaşanan hastalıkların hafif semptomlarla geçirilmesini sağladığını açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan basın açıklamasında, Paxlovid ve Veklury isimleriyle satılan ‘remdesivir’ antiviral ilacın, Omicron kaynaklı enfeksiyonların tedavisinde kullanılabileceği bildirildi.

Takviye doz aşıların, Omicron varyantından kaynaklı hastalıkların hafif geçirilmesinde 'özellikle' etkili olduğu açıklandı.

Açıklamada, aşılamanın ve özellikle takviye dozların Omicron nedeniyle yaşanan hastalıkların hafif semptomlarla geçirilmesini sağladığı da belirtildi.

TAKVİYE DOZUNUN 12-15 YAŞ İÇİN KULLANIMI İÇİN TALEPTE BULUNULACAK

Pfizer-BioNTech'in aşısının takviye dozunun, 16-17 yaş aralığında kullanımı için değerlendirmelerin sürdüğü aktarılan açıklamada, yakın zamanda 12-15 yaş için de talepte bulunulacağı ve her ikisi için de kısa süre içinde karar verileceğine işaret edildi.

Açıklamada, EMA'nın mevcut aşıların ikinci takviye dozunun gerekliliği konusunda inceleme yapacağı, halihazırda buna gerek duyulmadığı kaydedildi.