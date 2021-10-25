Haberler

Sağlık Haberleri

Avrupa İlaç Ajansı’ndan Moderna’ya 3’üncü doz onayı

Avrupa İlaç Ajansı’ndan Moderna’ya 3’üncü doz onayı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ikinci aşıdan en az altı ay sonra 18 yaş ve üstü kişiler için Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının üçüncü dozunun uygulanmasına onay verdi.