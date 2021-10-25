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- Avrupa İlaç Ajansı’ndan Moderna’ya 3’üncü doz onayı
Avrupa İlaç Ajansı’ndan Moderna’ya 3’üncü doz onayı
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ikinci aşıdan en az altı ay sonra 18 yaş ve üstü kişiler için Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının üçüncü dozunun uygulanmasına onay verdi.
- İHA
- 25.10.2021 - 22:13
Avrupa’da Pfizer/Biontech’in ardından bir aşı daha üçüncü doz onayını aldı.
ÜÇÜNCÜ DOZA ONAY
Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Moderna’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği “Spikevax” adlı aşının üçüncü dozuna onay verildiği aktarılarak, üçüncü dozun ikinci aşıdan en az altı ay sonra 18 yaş ve üstü kişilere uygulanacağı ifade edildi.
"YETİŞKİNLERDE ANTİKOR SEVİYELERİNDE BİR ARTIŞA YOL AÇTIĞININI GÖSTERİYOR"
Açıklamada, "Veriler, ikinci dozdan 6 ila 8 ay sonra verilen üçüncü bir Spikevax dozunun antikor seviyeleri azalan yetişkinlerde antikor seviyelerinde bir artışa yol açtığını gösteriyor" denildi.