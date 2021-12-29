Avrupa’da vaka sayılarında kritik artış

Avrupa’da günlük vaka sayı salgının başından beri en yüksek seviyeleri gördü. Özellikle Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, İsviçre, Yunanistan ve Almanya'da rekor vaka artışı kaydedildi.

Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla dünya genelinde görülen Covid-19 vaka artışı endişe yaratmaya devam ediyor.

Avrupa’da son 24 saatte en çok vakanın görüldüğü ülkelerin başında Fransa, İngiltere ve Yunanistan var.

FRANSA

Fransa'da toplam 179 bin 807 vakanın tespit edildi, 290 kişi ise hayatını kaybetti.

İNGİLTERE

İngiltere’de ise 129 bin 471 vaka tespit edilirken, 18 kişi yaşamını yitirdi.

ALMANYA

Almanya’da günlük vaka sayısı 30 bin 978 olarak açıklanırken, can kayıplarındaki yükseliş dikkat çekti.

Ülkede son 24 saatte 448 kişi hayatını kaybetti.

İSPANYA VE İTALYA’DA VAKA ARTIŞI

İspanya ve İtalya’da da vaka artışı 100 bine yaklaştı. İspanya’da son 24 saatte 99 bin 671 vaka tespit edilirken, 114 kişi hayatını kaybetti.

İtalya’da ise 78 bin 313 vaka tespit edilirken, 175 kişi hayatını kaybetti.

YUNANİSTAN

Yunanistan'da, Kovid-19 vaka sayısının, 28 bini aşarak salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 28 bin 828 vaka tespit edilirken, vaka sayısı 1 milyon 134 bin 713'e yükseldi.

Günlük vaka sayısının salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı ülkede, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı 20 bin 636’ya ulaştı.

​​​​​​​İSVİÇRE

İsviçre'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte kaydedilen 17 bin 634 vaka, salgının başından beri kayda geçen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Federal Sağlık Dairesi'nin (BAG) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 17 bin 634 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu, 25 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede salgının resmen başladığı Mart 2020'den bu yana günlük vaka sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Nüfusu 8,7 milyon olan ülkede, salgının başından beri 11 bin 842 kişi yaşamını yitirdi.

İsviçre'de salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı ise 1 milyon 299 bin 362'ye ulaştı.

İSVİÇRE'DE KAPANMA GELEBİLİR

Öte yandan İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset, Twitter'da yaptığı açıklamada, ülkede omicron varyantı vakalarının keskin şekilde yükseldiğini, bunun sonucu olarak hastanelerdeki baskının da artacağını belirtti.

Berset, şu an için yeni kısıtlama kararı almadıklarını, vaka durumun daha ciddileşmesi durumunda kapanmalar da dahil bir sonraki önlem paketinin hazır olduğunu ve son kararı Federal Konsey'in vereceğini aktardı.

Omicron varyantının hızla yayılmasıyla yeni önlemler açıklayan ülkelere İsviçre de katılmıştı.

İsviçre hükümeti, ülkede belli meslek grupları hariç evden çalışmayı zorunlu hale getirmişti.

Ülkede, barlar, spor müsabakaları, havuzlar ve spor salonları dahil çoğu kamusal alan, yalnızca iki doz aşı olduğunu kanıtlayabilen ve günlük negatif aşı sonucu bildiren kişilere açık durumda.

17-21 Ocak arasında Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu da ertelenmişti.

ABD’DE BİR GÜNDE 312 BİN VAKA

Öte yandan Avrupa’nın dışında ABD’de de günlük vaka sayısının ciddi seviyelere ulaştığı görüldü.

Açıklanan verilere göre ülkede son 24 saatte 312 bin 939 vaka tespit edilirken, 1811 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), ülke genelindeki vakaların yüzde 58,6’sının Omicron varyantına, yüzde 41,1’inin ise Delta varyantına sahip olduğunu duyurdu.