Avrupa'da yeni salgın: Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir?

Çin'de yayılıp tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs henüz bitmemişken, İngiltere yeniden bir virüs haberi ile sarsıldı. İngiltere'de iki ölümcül maymun çiçeği virüsü vakası görüldü.

İngiltere'de koronavirüsten sonra şimdi de Monkeypox (Maymun çiçeği) virüsü görüldü ve dünya gözünü İngiltere'ye çevirdi.

Resmi makamlar ülkede ölümcül virüsün iki kişide tespit edildiğini doğruladı. Virüsün tespit edildiği kişilerin bu virüsü yurtdışından kaptıkları söylendi.

İngiliz yetkililer hastaların kimliklerini ve hangi ülkeyi ziyaret ettiklerini açıklamadı.Hastaların Mayıs ayının ilk haftalarından enfekte olduğu ve İngiltere'ye döndüklerinde pandemi kısıtlamaları kapsamında karantinaya girdikleri açıklandı.

Salgın haberini duyanlar, maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir araştırıyor. İşte maymun çiçeği virüsü hakkında merak edilenler..

MAYMUN ÇİCEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Genellikle Orta ve Batı Afrika’nın tropikal yağmur ormanlarında görülen maymun çiçeği virüsü, deride kabarcıklara neden olan bir hastalık.

Çiçek hastalığı ile aynı virüs grubu olan Orthopoxvirus ailesine ait maymun çiçeği virüsünden kaynaklanır. Maymun çiçeği virüsünün Kongo Havzası ve Batı Afrika olmak üzere iki türü bulunmaktadır.

Kongo Havzası türündeki virüse bağlı maymun çiçeği, vakaların yüzde 10’una kadar ölüm oranı bildirirken, Batı Afrika türü genellikle vakaların yüzde 1’inden daha azında ölümcül sonuçlar gösterir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR ?

Yeni bir virüs gibi algılansa da bu virüsün ilk olarak 1970 yılında Afrika ülkelerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıktığı biliniyor. Ve daha çok bu coğrafyalarda görülüyor.

Deride kabarcıklara neden olan nadir tropik hastalığa maymunlar, sıçanlar, sincaplar ve diğer küçük memeliler tarafından yayılan bir virüs neden oluyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

İlk belirtiler ateş, baş ağrısı, şişlikler, sırt ağrısı ve genel bir halsizliktir. Ateş düştüğünde, genellikle yüzde başlayan ve vücudun diğer bölgelerine, en yaygın olarak avuç içlerine ve ayak tabanlarına yayılan bir döküntü gelişebilir.

Son derece kaşıntılı olabilen döküntü kabuk oluşturmadan farklı aşamalardan geçer. Lezyonlar sakarlaşmaya neden olabilir. Enfeksiyon genellikle kendi kendine geçer ve 14 ila 21 gün arasında sürer.