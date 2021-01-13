Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret eden Avusturalya Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Türkiye'nin sağlık sistemini överek çocuklarının doğumu için Türkiye'nin tercih edildiğini söyledi.

Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gitti.

Büyükelçi Innes-Brown, Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Avustralya Büyükelçiliği 3'üncü Sekreteri Kim Esteban Refshauge ve Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı'nın da yer aldığı görüşmede, Büyükelçi Innes-Brown, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

ÇOCUKLARININ DOĞUMU İÇİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

Koronavirüs sürecinde tüm dünya, özellikle sağlık sektöründe, sıkıntılı günler geçirirken Türkiye'yi sağlık altyapısı, sağlığa yaptığı yatırımlar ve sağlık tesisleriyle 'mükemmel' olarak nitelendiren Büyükelçi Brown, bu nedenle kendi çocuklarının doğumu için Türkiye'yi tercih ettiklerini ve bunu sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

Avustralya Büyükelçisi, Diyarbakır'da Türkiye'nin sağlık sistemini övdü VİDEO



TÜRKİYE'NİN SAĞLIK VİZYONU

Avustralya'nın koronavirüsle mücadelesine de değinen Büyükelçi Brown, bazı kısıtlamaların ülke genelinde devam ettiğini söyledi. Ziyarette konuşan Vali Münir Karaloğlu ise son yıllarda sağlık sektörüne yatırımlar yapıldığını, koronavirüs sürecinde bu yatırımların ne denli önemli olduğunun daha anlaşıldığını ifade ederek, Türkiye'nin sahip olduğu vizyona dikkat çekti.

VATANDAŞA VERİLEN DESTEK

Görüşmede Diyarbakır'ın tarihi ve kültürüyle, hem Türkiye açısından hem de bölge için tarım, hayvancılık, sanayi gibi birçok alanda önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Karaloğlu, pandemi sürecinde olumsuz etkinin en aza indirilmesine dönük vatandaşlara ve esnaflara yapılan desteklerden de söz etti.

DİYARBAKIR'IN, ANKARA VE İSTANBUL KADAR HUZURLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Alınan önlemlerle vaka sayılarının ve yoğun bakım doluluk oranlarının da düştüğünü ifade eden Karaloğlu, durumun yönetilebilir olduğunu dile getirdi.

Vali Karaloğlu, bugün gelinen noktada Diyarbakır'ın her açıdan İstanbul ve Ankara kadar güven ve huzur veren bir şehir olduğunu sözlerine ekledi.





