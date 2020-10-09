Avusturalya'da 2 gündür koronavirüsten ölen yok

Koronavirüse yakalanan 897 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya'da son 48 saatte virüs kaynaklı can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

İlk Koronavirüs vakasının 25 Ocak, ilk can kaybının da 1 Mart'ta kaydedildiği ülkede çoğunluğu virüsün merkezi haline gelen Victoria eyaletinde olmak üzere toplam 897 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybedetmişti.

2 GÜNDÜR VİRÜSTEN HAYANI KAYBEDEN OLMADI

Ancak son iki gündür Avustralya genelinde koronavirüs nedenli can kaybı yaşanmadı.

Avustralya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, virüse yakalanan 27 bin 222 Avustralyalıdan, 24 bin 807'si sağlığına kavuşurken 809'u Victoria'da olmak üzere hayatını kaybeden 897 kişiden, 53'ü NSW'de, 13'ü Tazmanya'da, 9'u Batı Avustralya'da, 6'sı Queensland'da, 4'ü Güney Avustralya'da, 3'ü de Avustralya Başkent Bölgesi'nde ölmüştü.

Halen 267 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 3'ü yoğun bakım ünitesinde 31 kişinin tedavisine çeşitli hastanelerde devam ediliyor.

YENİ ZELANDA'DA 41 KORONAVİRÜS VAKASI

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 597 testin sonucunda Hindistan'dan ülkeye dönen 2 kişide koronavirüs tespit edildi.

Söz konunu kişilerin otelde karantina alındıklarını ve yeni vakalarla birlikte ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 41'e çıktığını duyuran Sağlık Bakanlığı, hastanedeki 1 koronavirüslü hastanın tedavisine devam edildiğini kaydetti.

Toplum içinde koronavirüs vakası kaydedilmeyen Yeni Zelanda'daki aktif vakaların tamamı yurt dışından ülkeye dönelerden oluşuyor.

Yeni Zelanda'da, virüse yakalandığı belirlenen 1866 kişiden, 1800'ü sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.