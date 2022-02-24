Ayağınıza sirkeli kına yakın ve 1 saat bekleyin! Bakın nelere şifa...

Detoks etkisine sahip olan kına, elma sirkesi ile birleştiğinde toksinleri dışarı atmaya yarıyor. İşte kına ve sirke karışımının faydaları...

Kına, hem ruha hem de bedeni şifasıyla bildiğimiz bir boyayıcı maddedir.

Kınanın vücutta kısa süre içinde bir detoks etkisi yaptığı ve vücudun zehrini attığı düşünülür.

Elma sirkesi ise kilo vermeyi hızlandırma, kolesterolü düşürme, enfeksiyonlarla savaşma, kan şekeri kontrolü ve şeker hastalığının diğer belirtilerini yatıştırma gibi faydalar sağlar.

Bu iki şifa deposunun bir araya gelmesiyle ortaya çıkan karışım, adeta harikalar yaratıyor.

Ayak altına sirkeli kına karışımı sürmenin faydaları, özellike ayakları uzun süre havasız kalanlar için bir iksir sayılabilir.

İşte sirkeli kına karışımının tarifi ve vücudunuza etkileri...

SİRKELİ KINA KARIŞIMI

2 yemek kaşığı kına

4 yemek kaşığı elma sirkesi

Hazırlanışı

Karıştırıp bulamaç yapın. Kıvamını ayarlamak için sirkeyi azar azar ekleyin. Karışım ne katı ne de çok cıvık olmamalı.

Ayak tabanlarınıza parmak aralarına da sürün. Ayak üzerine ve tırnaklara sürmenize gerek yoktur.

Bu şekilde 1-2 saat kalsın ayak tabanınızda üzerine örtü örtmeyin iyice kurusun. Kuruduktan sonra ayaklarınızı ılık su ile yıkayın.

AYAK ALTINA SİRKELİ KINA YAKMANIN FAYDALARI