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    Ayağınızın altına çörek otu yağı sürüp uyuyun! O sorundan eser kalmayacak...

    Binlerce yıldır alternatif tıp tedavilerinde şifa olarak kullanılan çörek otu yağı, özellikle geçmek bilmeyen ayak kokusu için mucizevi bir çözüm olabilir. İşte yapmanız gereken...
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 17:52
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    Ayağınızın altına çörek otu yağı sürüp uyuyun! O sorundan eser kalmayacak...

    Alternatif tıp meraklılarının son dönemlerdeki favorisi, çörek otu yağı...

    Aktar raflarında yerini alan çörek otu yağı, soğuk sıkım olarak kullanıldığında adeta faydasını ikiye katlıyor.

    Kral Tutankamon’un mezarında bile bulunan çörek otunun, Kleopatra tarafından güzellik için ve Hipokrat tarafından karaciğer hastalıkları için kullanılmıştır. Bolca içerdiği ‘timokinon’ maddesi antikanserojenik etkileri ile bilinmektedir.

    Ancak çörek otu yağının, özellikle ayak kokusuna iyi geldiği deneyenler tarafından onaylanmıştır.

    Ayak kokusu, ruhsal ve fiziksel sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Uzun süre havasız kalan ayaklarda oluşan kötü koku, sosyal hayatı bile kısıtlayacak duruma gelebilir.

    Ayak kokusundan kurtulmanın doğal yollarını arayanlar için çörek otu yağını nasıl kullanmanız gerektiğini anlatıyoruz.

    AYAK ALTINA SÜRÜP UYUYUN

    Uçucu yağlar arasında sayılan çörek otu yağı, ayak altına sürüldüğü takdirde ayak kokusunu önlemeye yardımcı olacaktır.

    Ayak temizliğinizi tamamlayıp ardından birkaç damla çörek otu yağını elinize ovuşturun ve ayak tabanlarınıza sürün.

    Daha sonra çorabınızı giyin ve ayak kokusuna veda edin.

    Ayağınızın altına çörek otu yağı sürüp uyuyun! O sorundan eser kalmayacak... #1


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