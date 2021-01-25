Ayak kokusunu önlemenin yolları

Rahatsız edici olabilen ayak kokusu sorunuyla başta erkekler olmak üzere her gün uğraşmak zorunda olan pek çok insan var. Ancak doğru ipuçları ile ayak kokusunu önleyebilmek mümkün…

Sıcaklık yükseldiğinde vücudunuz daha fazla terler ve buna ayaklarınız da dahildir. Kapalı burunlu ayakkabılar artı sıcak hava veya terleme, ayak kokusunu ve çeşitli enfeksiyonları tetikleyebilir.

Ayak kokusu ve enfeksiyonlar, cildinizde ve ayakkabınızda yaşayan bakteriler nedeniyle ortaya çıkar. Bakteriler, ayağınızdaki terlemeyle birlikte hoş olmayan kokan bir asit yan ürünü üretir. Ayaklarda yaklaşık yarım milyon ter bezi vardır ve bu çok fazla terlemeye yol açabilir. Çorap ve ayakkabı giydiğinizde, ter içeride hapsolur. Bakteriler ve mantarlar bu tür ılık, nemli ortamda gelişebilir ve koku üretebilir.

Bakteriler ve mantarlar sıcağı, nemi ve karanlığı sever. Ve ayakkabınızın içi bunun gerçekleşmesi için en iyi yerdir. Ayak kokusu sorunu herkesin başına gelebilir, ancak hamile kadınlar, yaşlılar, kalp hastalığı ve şeker hastalığı olan kişiler ve çok fazla stres altındaki insanlar, esasen terlemenin neden olduğu duruma özellikle yatkındır.

Bu kötü kokuyu kesin olarak ortadan kaldırmak için, ona üç cepheden saldırmanız gerekir: Ayaklarınız, çoraplarınız ve ayakkabılarınız. İşte ayak kokusunu önlemek için ipuçları.

AYAKLARINIZI DOĞRU YIKAYIN

Ayak parmaklarınızı temiz tutmak için basit bir duşun yeterli olacağını düşünebilirsiniz. Maalesef yeterli olmaz. Hoş kokulu ayaklar uygun yıkama tekniğiyle başlar ve çoğumuz bunu yanlış yaparız.

Ayak kokusuyla mücadele etmek için ayakları her gün antibakteriyel sabunla iyice yıkamanız gerekiyor. Banyodan sonra ayakları iyice kurulayın, ayak parmakları arasındaki bölgeye özel dikkat gösterin. Çünkü nemin toplandığı yer burasıdır. Ve son olarak, ekstra koruma için hem ayakkabılara hem de ayaklara reçetesiz satılan bir sporcu ayak sprey tozu püskürtebilirsiniz. Bu işlem, ayaklarınızın her sabah temiz bir halde güne başlamasını sağlar.

AYAKLARINIZI KURU TUTUN

Ayaklarınız ıslandıktan sonra ayaklarınızı iyice kuruladığınızdan emin olun. Hoş olmayan kokunun kaynağı nemden gelir. Bu nedenle ayakları, ayakkabıları ve çorapları olabildiğince kuru tutmak önemlidir. Pamuklu çorapları ve pamuk veya deri gibi doğal malzemelerden yapılmış ayakkabıları seçerek ayaklarınızın kuru kalmasına yardımcı olabilirsiniz.

KANITLANMIŞ EV İLAÇLARINI DENEYİN

Tuz banyosu, çay banyosu ve sirke gibi evde ayak kokusu giderici çarelere başvurabilirsiniz. Ancak bu çarelerin tümünün, kirli veya nemli çoraplar/ayakkabılar giymeye devam ettiğiniz sürece ayak kokusunu ortadan kaldırması olası değildir. Ancak ayak kokusunu azaltabilirler. Bunu göz önünde bulundurarak, geçici bir rahatlama için aşağıdakileri deneyebilirsiniz:

Sirke banyosu: Her gün 1 ölçü sirke ve 2 ölçü su ile ayaklarınızı suda bekletmeyi deneyin. Burada amaç, kokuya neden olan bakteri seviyesini azaltmaktır.

Çay banyosu: Çay banyosu en etkili koku gidericilerden biridir. Bir litre suya 4 veya 5 poşet çay kullanın. Her gün yaklaşık 20 dakika soğumaya bırakın ve ayaklarınızı suda bekletin.

Tuz banyosu: 4 bardak suya 1/2 bardak tuz dökün, ayaklarınızı 10-15 dakika suda bekletin ve iyice kurulayın.

Tozlar: Karbonat, bebek pudrası ve mısır nişastası ekstra nemi emer ve kötü koku ayak kokusunu engeller.

KALİTELİ ÇORAP VE AYAKKABI TERCİH EDİN

Ayak kokusunu ilk etapta başlamasını önlemek için nefes alabilen malzemelerden yapılmış çorap ve ayakkabılar satın alın. Sentetik malzemeler doğal malzemelere göre daha az havalandırma sağlar ve bu nedenle polyester veya naylon çoraplar, pamuğa kıyasla ter miktarını artırabilir. Doğal malzemeler (pamuk ve yün) genellikle daha fazla havalandırma sağlar ve bu nedenle bakteri üremesini sınırlayabilir.

Aynı genel prensip ayakkabılar için de geçerlidir. Deri veya kanvas gibi nefes alabilen bir malzemeden yapılmış ayakkabılar giyin. Bu, terin buharlaşmasına izin verecektir. Bazı özel tabanlıklar da (aktif kömürle yapılanlar vs) ayak kokusunu emmeye yardımcı olabilir.

Ayakkabınızı asla çorapsız giymeyin. Çorapsız ayakkabı giymek ter birikmesine yol açarak bakterilerin zamanla büyümesini sağlayabilir. Ayakkabınızın içinde ölü deri hücreleri, kir, yağlar, küf ve mantarlar gelişebilir.

ÇORAPLARINIZI VE AYAKKABILARINIZI TEMİZ TUTUN

Söylemeye gerek yok, nem ve ölü deri oluşumunu önlemek için çorapların her gün değiştirilmesi gerekir. Bazen gün içinde birden fazla kez değiştirmeniz gerekebilir, özellikle terlediyseniz veya çok sıcaksa. Tamamen temizlendiklerinden emin olmak için, çamaşır makinesine atmadan önce ters çevirin.

Ayakkabılar için durum biraz farklı. Bazı ayakkabılar zaman zaman malzemelere zarar vermeden yıkanabilir. Sadece bakım talimatlarını okuyun ve tamamen kuruduklarından emin olun. Ancak çoğu yıkanamaz. Her iki durumda da ayakkabıları temiz tutmaya çalışmak ve kullanılmış çiftleri havalandırmak önemlidir. Aynı ayakkabıyı iki gün üst üste giymemeye çalışın. Ve günün sonunda ayakkabılarınızı karanlık bir dolaba atmayın. Bunun yerine, iyi aydınlatılmış, havadar bir yerde havalanmalarına izin verin.

Ayakkabılar ıslanırsa veya nemlenirse mümkün olan en kısa sürede kurulayın.

NE ZAMAN BİR DOKTORA GÖRÜNMELİ

Bazı durumlarda ayak kokusu o kadar kötü veya kalıcı olabilir ki, doktora gitmek gerekir. Önceki adımlar işe yaramazsa, daha güçlü bir antifungal ilaç yazabilecek veya aşırı terlemenin altında yatan nedeni belirlemek için testler uygulayabilecek bir ayak hastalıkları uzmanına veya dermatoloğa görünün.

Ayak kokusu zaman zaman, özellikle bağışıklığı riske atan daha büyük bir tıbbi sorunun işareti olabilir. Deride veya ayak parmakları arasında olası bir kesik, yara, kızarıklık veya şişlik bulunmadığından emin olmak çok önemlidir. Cildin veya yumuşak dokunun şiddetli bir bakteriyel enfeksiyonu genellikle korkunç bir koku üretir.

Şeker hastaları ayak kokusuna özellikle dikkat etmelidir. Şeker hastalığınız varsa, kokunun ilk belirtisinde bir doktora görünün, bu daha ciddi bir sorunun işareti olabilir. Mantar ve bakteriyel ayak enfeksiyonları, diyabetli kişilerde hızla ilerleyebilir ve daha şiddetli hale gelebilir.