Ayak şişmesinin 6 olası nedeni

Ayaklar, ayak bilekleri ve bacakların ara sıra şişmesi, tuzlu yiyeceklerden çok uzun süre ayakta durmaya kadar birçok şeyden kaynaklanabilir. İşte ayak ve bacaklarda şişmenin 6 olası nedeni.

Uzun bir gün yürüdükten veya ayakta durduktan sonra, özellikle dışarısı sıcaksa, kısa bir ayak ve ayak bilekleri şişmesi yaşamış olabilirsiniz. Ayaklarda, ayak bileklerinde veya bacaklarda bu tür şişlikler, aynı zamanda ödem olarak da bilinir, çok uzun sürelerden kısa sürelere kadar sürebilir.

İşte ayak, ayak bileği ve bacaklaradki şişliklerin bazı olası nedenleri.

VENÖZ YETMEZLİK

Venöz yetmezlik, bacaklarınızdaki damarlar düzgün çalışmadığında ortaya çıkar ve kan birikmesine neden olur. İki ayak üzerinde durmak için, vücudumuzdaki kan hacminin tamamı yerçekimi nedeniyle bacak damarlarına baskı uygular. Damarlarımızda, kan basıncını düşük tutmak ve kanın kalbimize geri dönmesine yardımcı olmak için bu yerçekimi kuvvetine karşı koymaya yardımcı olan valfler vardır. Zamanla damarlarımızdaki valfler yetersiz hale gelebilir, yani artık düzgün çalışmazlar ve kanın geriye doğru akmasına izin vermeye başlarlar.

Şişmeye ek olarak, venöz yetmezlik varislere, bacak ağrısı veya kramplarına, cilt sorunlarına, sert veya kalın cilde ve yavaş yara iyileşmesine neden olabilir.

Tedavi, kilo vermek gibi yaşam tarzı değişiklikleri ve kan akışını devam ettirmek için yeterince hareket etmek gibi uygulamalarla yapılır.

Çoraplar ve atletik kolluklardan sargılara veya karmaşık pnömatik makinelere kadar her şeyi içeren terapi de yardımcı olabilir. Hepsinin anahtarı, ayak bileğine dizden daha fazla baskı uygulanacak şekilde kademeli bir şekilde bacağa harici baskı sağlamasıdır. Cerrahi tedaviler de bir seçenektir.

KAN PIHTISI

Damarlarınızdaki bir kan pıhtısı tıkanması, kanın olması gerektiği gibi akmasını engelleyebilir. Bacaklardaki damarların derinliklerinde bir kan pıhtısı oluştuğunda buna derin ven trombozu veya DVT denir. DVT'ler şişmeye ek olarak damar üzerinde ağrı ve hassasiyete ve ciltte kızarıklığa neden olabilir.

DVT ile kan bacaktan verimli bir şekilde boşaltılamaz ve damarlarda basınç oluşur. Bu da sıvıyı çevreleyen dokuları zorlar. Kan akışını engellemenin yanı sıra, DVT'ler ayrıca valflerin çalışmasını da bozabilir ve bu da pıhtı çözüldükten sonra bile kan akışında uzun süreli sorunlara neden olabilir.

DVT durumunda pıhtı gevşerse, akciğerlere gidebilir ve pulmoner emboli adı verilen yaşamı tehdit eden bir duruma neden olabilir. Bu nedenle, kızarıklık veya ağrıyla birlikte şişlik fark ederseniz, hemen doktorunuza görünün. İlaçlar veya cerrahi müdahale daha fazla zarar vermeden önce pıhtının parçalanmasına yardımcı olabilir.

KALP SORUNLARI

Kalp hastalığı veya kalp yetmezliği genellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı, öksürük veya hırıltılı solunum, yorgunluk veya hızlı kalp atışı gibi semptomlarla birlikte ortaya çıkar., bu nedenle ayaklarınızda şişlikle birlikte bunları yaşarsanız, doktorunuza başvurun. Belirtiler şiddetliyse, acil tıbbi yardım isteyin.

HAMİLELİK

Çoğu kadın hamilelik sırasında bir miktar ayak bileği ve ayak şişmesi yaşar. Rahimde bir fetüsün varlığı, kanın kalbe ulaşmadan önceki son hedefi olan karındaki damarların sıkışmasına neden olur. Hamilelik sırasında vasküler sistemi etkileyen hormonal değişikliklerle birlikte bu sıkıştırma, bu tür bir şişmeye neden olabilir.

Öte yandan, hamilelikte aşırı şişlik, tehlikeli derecede yüksek tansiyon ile işaretlenmiş bir durum olan preeklampsiden (gebelik zehirlenmesi) kaynaklanabilir . Şiddetli baş ağrısı, bulanık görme, karın ağrısı veya idrara çıkmama gibi başka semptomlarınız da varsa, hemen doktorunuza başvurun.

KARACİĞER VEYA BÖBREK SORUNLARI

Kronik karaciğer hastalığı, sararmış deri (sarılık), avuç içlerinde kızarıklık veya soluk renkli dışkı gibi diğer semptomların yanı sıra bacaklarda ve karında sıvı birikmesine de neden olabilir. Aynı şekilde, böbrek hastalığına alt ekstremitelerde şişlik, yorgunluk, daha sık idrara çıkma ihtiyacı veya konsantrasyon güçlüğü eşlik edebilir. Bu tür belirtiler yaşıyorsanız, doktorunuzla konuşun.

YAŞAM TARZI FAKTÖRLERİ

Bacak şişmesi, tıbbi durumlar dışındaki şeylerden de kaynaklanabilir ve genellikle önlenebilir veya yaşam tarzı değişiklikleri ile tedavi edilebilir. Örneğin, tuzlu gıdalardan kaçınmak, sıvı birikmesine neden olan su tutma olasılığını azaltabilir. Ek olarak, oturduğunuz süreyi azaltmak kanınızın iyi akmasını sağlayabilir. Hareketsizlikten uzak durun ve aktif kalın.