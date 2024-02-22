Ayakkabı tutkunları aman dikkat! Sahte ayakkabı büyük tehlike... Kanser olabilirsiniz Ayakkabı tutkunlarının dikkat etmesi gerekenlerden birisi olan "sahte ayakkabı" kanser ve mantar tehlikesiyle kendisini göstermeye başladı.

ensonhaber.com

Ayakkabılar herkesin fazlaca para verdiği ürünler arasında yer alıyor.

Özellikle marka tutkunu olanlar ancak çok yüksek fiyat ödemek istemeyenler, sahte ayakkabılara yöneliyor.

Sahte ayakkabılar ise son yıllarda tehlike saçan ürünlerin başında gelmeye başladı.

Sahte ayakkabılara yönelik artan şikayetler hem kanser hem de mantar tehlikesini ortaya çıkardı.

Uzmanlardan uyarı geldi

Son yıllarda tüketici hakem heyetine yapılan ürün şikayetlerinin başında 'ayakkabı' kategorisi geliyor. 2023'te tüketici hakem heyetlerine yapılan 727 bin 630 başvurudan 91 bin 527'si, yani toplam başvuruların yüzde 12.6'sı ayakkabı ürünlerine yönelik yapıldı.

Dünya çapında ünlü pek çok markanın taklitleri olan sahte ayakkabıların hem perakende olarak hem de internet yoluyla satışlarının yapılması şikayetleri de beraberinde getiriyor. İnsan sağlığını da tehdit eden sahte ayakkabılar için uzmanlar uyarıyor.

Mantar riski ortaya çıkıyor

Sahte ayakkabılarda ücreti düşürmek ve maliyeti kısmak için nefes almayan terleten ürünler kullanılıyor. Bu da ayakta mantar gibi problemlere yol açıyor.

Sahte ayakkabılarda görülen tehlikeler

Sahte ayakkabılar, hem tüketiciler hem de üreticiler için bir dizi tehlike oluşturabilir:

Kalite Sorunları:

Sahte ayakkabılar genellikle düşük kaliteli malzemelerden üretilir. Bu durum, ayakkabıların dayanıklılığını azaltabilir ve kullanıcıların sağlığını riske atabilir.

Sağlık Sorunları:

Sahte ayakkabıların üretiminde kullanılan malzemeler genellikle standartlara uygun olmadığı için cilt tahrişine, alerjilere veya diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.

Güvenlik Riskleri:

Sahte ayakkabılar, orijinal tasarımları taklit ederek marka değerini kullanır. Ancak, bu ayakkabıların üretimi genellikle denetimsiz olduğundan, güvenlik standartlarına uyulmayabilir. Ayakkabılar çeşitli aşamalarda kopabilir, tabanlar kaygan olabilir ve bu da düşmeler gibi kazalara neden olabilir.

Marka İtibarına Zarar:

Sahte ayakkabılar, orijinal markaların itibarını zedeleyebilir. Sahte ürünler, orijinal ürünlerin kalitesiz olduğu algısını yaratarak marka değerini düşürebilir.

Ekonomik Zarar:

Sahte ürünlerin pazarlanması, orijinal üreticileri ve perakendecileri ekonomik olarak olumsuz etkileyebilir. Orijinal üreticiler, sahte ürünlerin satışından kaynaklanan kayıplarla mücadele etmek zorunda kalabilirler.