Ayakkabıdaki kötü kokuyu gidermek için ipuçları

Günün çoğu saatinde ayaklarla temas halinde olan ayakkabılar, terlikler ve hatta parmak arası terlikler kötü kokulara neden olabiliyor. İşte kötü kokuyu gidermek için etkili yöntemler.

Ayakkabılarda kötü koku, neredeyse herkesin bir dönem bile olsa yaşadığı çok yaygın bir sorundur. Koku problemi yaz aylarında daha da artar, çünkü ter ve cildimizin yüzeyinde yaşayan bakterilerin temas etmesiyle kötü kokular oluşabilir.

Çok fazla terleyen insanlar genel olarak ayak kokusu ile en çok uğraşmak zorunda kalanlardır. Peki, neden bazı insanlar diğerlerinden daha güçlü ve daha nahoş bir vücut kokusu üretir? Bu, çeşitli nedenlere bağlıdır. Bazıları fizyolojiktir: Kötü kokulu terleme olarak bilinen bromhidrozdan muzdarip olanlar, apokrin bezlerine sahip olma eğilimindedir. Bu bezler kötü kokulu salgılar üretirler. Bromhidrozlu kişilerde bu bezler daha büyük ve daha çoktur.

AYAKKABILARDA KOKU YAPAN ALIŞKANLIKLAR

Bromhidroz dışında kötü kokuya bazı yaşam tarzı alışkanlıkları da müdahale eder. Ana faktörlerden biri ayakkabı tipidir. Sentetik malzemelerden yapılmış spor ayakkabılar genellikle çok nefes almaz. Daha fazla ter meydana gelir ve kötü koku riski ortaya çıkar.

Bazen ayakkabılar doğal malzemelerden yapılır ancak kötü koku oluşturan kimyasallarla işlenir. Ve sadece ayakkabı değil. Naylon ve benzeri kumaşlar gibi sentetik kumaşlardan yapılan çoraplar da terlemeyi artırır. Tabii ki, kötü veya özensiz hijyen başka bir risk faktörüdür.

Ayrıca belirli sarımsak, soğan, balık, rafine karbonhidratlar ve işlenmiş gıdalar gibi bazı gıdalar da kötü vücut kokusuna neden olur. Tütün ve alkol tüketimi ve antidepresanlar gibi bazı ilaçlar da ayak kokusu sorununa neden olabilir.

Ayaklardaki kötü kokunun arkasında olabilecek bazı sağlık sorunları da vardır. Bazı enfeksiyonlar ve mantarlar kötü kokuya neden olabilir. Ayrıca metabolik, böbrek ve karaciğer hastalıkları gibi diğer problemler de salgı bezlerini etkileyebilir ve sonuç olarak ayak kokusunu artırabilir.

AYAKKABILARDA KOKUYU ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI

Peki, çeşitli nedenlerden dolayı oluşan kötü koku nasıl giderilebilir? İşte bunu yapmak için birkaç etkili ipucu:

Karbonat

Sodyum bikarbonatın dezenfeksiyon gücüne sahip olduğuna dair çalışmalar vardır. Karbonatın yaptığı şey, bir maddenin asitliğini önlemektir. Karbonat pH'ı düzenler ve mikroorganizmaların çoğalması için elverişsiz bir ortam yaratır. Bu nedenle ayakkabının iç yüzeylerine uygulandığında bakteri ve kötü kokulara karşı etki eder.

Narenciye Kabukları

Portakal, mandalina ve limon gibi narenciye kabukları, çevredeki yüzeylere nüfuz etme eğiliminde olan yoğun bir koku yayar. Bu özellik, ayakkabılardaki kötü kokuyu gidermek için kullanılabilir ve birkaç saat boyunca ayakkabı içinde bir avuç dolusu kabukla kötü koku gidebilir. Bu çözüm, kötü kokuyu ortadan kaldırmak değil, daha yoğun ve hoş bir kokuyla örtmektir.

Çay Poşetleri

Bu yöntem bir öncekine benzer ancak bitki kabukları yerine bitkiler kulanılır. Ayakkabılardaki kötü kokuyu çıkarmak için basit bir çözüm, çay poşetlerine başvurmaktır. Ayakkabılara çay poşetlerini yerleştirin ce kokularını ayakkabılara yaymak için birkaç saat bekletin. Ayrıca adaçayı, lavanta, hatta defne yaprağı, fesleğen ve mutfakta yaygın olarak bulunan diğer hoş ve yoğun aromaya sahip bitkileri de kullanabilirsiniz.

Uçucu Yağlar

Uçucu yağlarda da, yoğun bir koku ile ayakkabı yüzeyinin daha hoş kokulandırılması söz konusudur. Aradaki fark, uçucu yağların her zaman küçük miktarlarla kokuyu giderebilmesidir. Doğrudan ayakkabının iç yüzeyine uygulanabilirler. Lavanta, okaliptüs, portakal, limon, biberiye, nane, yasemin gibi çeşitli aromalı yağlardan yararlanabilirsiniz.

Özellikle çay ağacı yağı çok etkilidir. Evde pek bulunmasa da aktarlarda veya doğal mağazalarda bulabilirsiniz. Pahalı bir ürün değildir. Ayakkabılarınızın iç tabanlarına haftada birkaç kez 3 veya 4 damla uygulayın. Kötü koku yok olacak ve bakteriler de ortadan kalkacaktır.

KOKUYU ÖNLEMENİN PÜF NOKTALARI

Çoğu zaman olduğu gibi, sorunları çözmekten daha iyi onları önlemektir. Bu nedenle, ayakkabının kötü kokuya sahip olmaması ve yukarıda belirtilen önlemlerin gerekli olmaması için bir dizi basit tavsiyeye dikkat edilmelidir:

- Ayaklarınızı sık sık yıkayın ve sonrasında özellikle parmak aralarını iyice kurulayın. Nemin birikme eğiliminde olduğu yer parmak aralarıdır, bu da bakteri ve mantarların çoğalmasını ve dolayısıyla kötü kokunun ortaya çıkmasını teşvik eder.

- Mümkünse her gün aynı ayakkabıyı giymeyin, özellikle de her gün uzun saatler giymeniz gerekiyorsa farklı ayakkabılar tercih edin.

- Eve geldiğinizde ayakkabılarınızı mümkünse açık bir yerde havalandırın.

- Ayaklarınıza nemi emen pamuklu çoraplar veya diğer doğal kumaşlar giyin ve naylon ve diğer sentetik malzemelerden kaçınmaya çalışın.

- Ayakkabılarınızı çorapsız giymekten kaçının. Özellikle ayakları çok terleyen veya vücudunun o bölgesinde kötü kokuya meyilli kişiler çorapsız ayakkabı asla giymemelidir. Çorap kullanılmazsa, ter ve koku, temizlenmesi daha zor olan ayakkabıların iç yüzeyleriyle doğrudan temas eder.