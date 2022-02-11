Ayaklarınızı sirkeli suda bekletin bakın neler olacak! Faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız

Ayaklarınızda koku, mantar, siğil ve nasır gibi problemler yaşıyorsanız ayaklarınızı sirkeli su içinde bekletmenizde yarar var. İşte sizler için ayakları sirkeli suda bekletmenin faydalarını derledik.

Ayaklar, gün içinde çoğu zaman ayakkabıya sıkışıp kaldığı için nefes alamaz ve kurur. İşte tam da bu noktada ayaklara düzenli bakım yapmak gerekiyor.

Ayaklara bakım yapılmaması durumunda ise koku, mantar, siğil ve nasır gibi farklı sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Bu sorunlar hem sağlığı tehlikeye atıyor hem de ayakların çirkin görünmesine neden oluyor.

Eğer ayaklarınızda hem sağlığınızı tehdit eden hem de estetik görünümü bozan kusurlar varsa artık bunları dert etmeyi bir kenara bırakabilirsiniz.

Çünkü ayaklarınıza ekstra dozda besin ve koruma sağlayan, kısa zamanda görünümlerini düzeltecek % 100 doğal içerikler var. Bunlar arasında, cildinizin pH’ını düzenleyen, asit bakımından ve mantar önleyici bileşikler açısından zengin olan harika sirke yer alıyor.

Sizlere önereceğimiz sirkeli su tarifi ile ayaklarınız çok daha sağlıklı bir görünüme kavuşacak. İşte ayakları sirkeli su içinde bekletmenin faydaları neler, nasıl yapılır sizler için derledik.

AYAK KOKUSUNU ÖNLER

Ayak kokusu, aşırı terleme ve yanlış ayakkabı kullanımı gibi etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan bir sorundur. Bu kokuyu sirkeli su kullanımı ile önleyebilirsiniz.

Koku giderici bir etki yaratmak için sirkeli su karışımının içine kokulu yağ ekleyebilirsiniz.

MANTARI ÖNLER

Mantar, ayakları tehdit eden en büyük sağlık sorunlarından biridir. Sirke içinde yer alan asidik madde sayesinde mantardan ve mantarın neden olduğu sararmalardan kurtulmak mümkün.

CİLDİ KUSURSUZLAŞTIRIR

Sirkeli su, ölü hücrelerden arınmanıza yardımcı olabilir. Yani daha sağlıklı bir cilde kavuşmak istiyorsanız sirkeli su kullanabilirsiniz.

SİĞİL OLUŞUMUNU ENGELLER

Ayağın estetik görünümünü bozan sorunların başında siğil oluşumu geliyor. Siğil, çeşitli faktörlere bağlı olarak gelişen bir sorundur. Siğil oluşumunu önlemek için yapmanız gereken şey ise pamuğu sirkeli su ile ıslatıp siğil olan bölgeye sürmek.

NASIRLARINIZI YUMUŞATIR

Nasır, yanlış ayakkabı seçimine bağlı olarak ortaya çıkan bir problemdir. Elmalı sirke karışımı, nasır tedavisinde en etkili ürünler arasında ilk sıralarda yer alır.

Ayaklarınızı elmalı sirke ile ılık su karışımının içinde en az 20 dakika boyunca bekletebilir ya da direkt nasır üzerine elma sirkeli pamuk uygulayabilirsiniz.

KAŞINTIYI AZALTIR

Ayaklarınızda çeşitli faktörlere bağlı olarak gelişen kaşınma sorunu varsa en iyi çözüm yine elmalı sirke karışımıdır. Kaşınmayı önlemek için ayaklarınızı elmalı sirke karışımının içinde 20 dakika bekletin ve ardından kurulayın.