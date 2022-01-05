Ayaklarınızın sürekli soğuk olmasının 5 nedeni

Kışın üşüyen ayaklarınızı ne yaparsanız yapın ısıtamıyorsanız, bu durumun altında yatan nedenleri keşfederek önlem alabilir ve sıcacık ayaklara sahip olabilirsiniz…

Yılın en sok zamanlarında, tek yapmak istediğiniz sıcacık battaniyenize sarılmak ve ısınmaktır. Kışın soğukla ​​savaşmak için vücudumuzun ısınması gerekir. Kazaklar, montlar, ceketler ve botlar üst üste yığılabilir, ancak çoğumuz üşüyen ayaklara takılıp kalırız.

Peki, ayaklarınızın neden hep soğuk olduğunu hiç merak ettiniz mi? Soğuk ayaklar, aşırı soğuk hava nedeniyle kışın herkesi etkiler. Soğuk bir günde vücut sıcaklık düşüşüne kan damarları daralarak tepki verir. Soğuk ayaklar, endişelenecek bir durum olmasa da ayaklarınız sürekli üşüyorsa daha ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilir.

Ayak üşümesinin birçok nedenden kaynaklanabilir. Ancak en yaygın nedenler arasında vücudunuzun sıcaklığa tepkisi, diyabet, anemi, periferik arter hastalığı, kronik hastalıklar gibi hastalıklar vardır. İşte ayak üşümesinin en yaygın nedenleri;

1. DOLAŞIM BOZUKLUĞU

Dolaşım bozukluğu, kış aylarında ayakların üşümesinin en yaygın nedenlerinden biridir. Sıcaklık düştükçe, kişinin vücudu çekirdeği sıcak tutmak için çalışır. Böylece kan damarları, dolaşımınızı vücudunuzun çekirdek kısmına sınırlamak için daralır ve ayaklar soğuyabilir.

2. ANEMİ

Ayak üşümesi, vücutta çok az normal kırmızı kan hücresi bulunduğunda olur. Bunun nedeni demir eksikliği, B12 vitamini veya hatta kronik böbrek hastalığı olabilir. Bu nedenle, birçok insan soğuk ayakları deneyimleme eğilimindedir.

3. ŞEKER HASTALIĞI

Şeker hastalığınız var mı? O zaman özellikle ayaklarda veya ellerde dolaşım sorunları yaşayabileceğiniz için dikkatli olmalısınız. Anormal kan şekeri seviyelerine sahip olmak, arterlerin daralmasına ve dokulara kan akışının azalmasına neden olarak ayakların üşümesine neden olabilir.

4. HİPOTİRODİZM

Yetersiz çalışan tiroid bezi, metabolizmayı olumsuz etkileyen düşük düzeyde tiroid hormonu üretir. Böylece dolaşım, kalp atışı ve vücut ısısı da etkilenerek ayakların üşümesine neden olur. Tiroid problemlerinin doğrudan dolaşımla ilgili olduğunu unutmayın!

5. PERİFERİK ARTER HASTALIĞI

Soğuk eller ve ayaklar, özellikle yaşlı insanlarda arter duvarlarının içinde plak yavaş yavaş oluşurken arterler daraldığında veya tıkandığında ortaya çıkan periferik arter hastalığından da kaynaklanabilir. Soğuk ayaklara cilt rengindeki değişiklikler, uyuşukluk veya karıncalanma hissi, açık yaralar veya kabarcıklar ve gergin veya sert cilt gibi ek semptomlar eşlik ediyorsa, derhal tıbbi yardım isteyin.