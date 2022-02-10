Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovun bakın neler oluyor! İşte mucizevi faydaları

Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovun bakın neler oluyor! İşte mucizevi faydaları

Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsağın, sadece derinize temas yoluyla bile fayda sağladığını biliyor muydunuz? İşte sizler için ayak tabanınızı sarımsakla ovmanın mucizevi faydalarını derledik.

Vücuda sayısız fayda sağlayan sarımsak, sofralarımızdan eksik etmememiz gereken besinlerin başında yer alıyor.

Yüzlerce yıldır alternatif tıp yöntemi olarak kullanılan sarımsağı çiğ, pişmiş veya közlenmiş nasıl tüketirseniz tüketin doğal antibiyotik etkisi yaratıyor.

Peki sarımsağın sadece derinize temas yoluyla bile fayda sağladığınızı biliyor muydunuz? Yapılan son araştırmalar, sarımsakta bulunan allisin maddesinin deriye temas yoluyla vücuda girebildiğini ortaya koyuyor.

Yani size ayaklarınızla sarımsak yiyebileceğinizi söylesek? Evet yanlış duymadınız. Bilimsel olarak kanıtlanan bu durum bakın nasıl oluyor. İşte ayak tabanınızı sarımsakla ovmanın faydalarını sizler için sıraladık...

AYAK TABANINIZI SARIMSAK İLE OVMANIN FAYDALARI

Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovduğunuzda, yaklaşık 30 dakika sonra sarımsağın tadını ve kokusunu ağzınızda hissedeceksiniz.

Hepsi sarımsağın mekanik tahribatı sırasında oluşan ve organik bir bileşik olan allisinden kaynaklanıyor.

Sarımsakta bulunan allisin maddesi, deri yoluyla hücre zarlarına nüfuz edebiliyor, kan dolaşımı yoluyla dolaşabiliyor ve tat tomurcuklarına ulaşabiliyor. Yani faydasını bu şekilde de gösterebiliyor.

Sarımsak yedikten sonra kokunun sadece ağzınızı değil tüm vücudunuzu sardığını hissetmişsinizdir çünkü kana karışan bu madde, deriyi geçerek koku yayabiliyor.

GÜNDE 6 DİŞ KÖZLENMİŞ SARIMSAK YEMENİN FAYDALARI

Çoğu yemeğe aroma katan sarımsağın, sağlık açısından birçok faydası bulunduğunu zaten biliyoruz. Ancak Healthy Food Style'dan aktarılanlara göre, günde 6 diş közlenmiş sarımsak yemenin sağlık açısından mucizevi faydaları bulunuyor.

Yapılan araştırmalar sonucunda günde 6 diş közlenmiş veya kızartılmış sarımsak tüketmeniz halinde 24 saat içinde vücudunuzda meydana gelen değişiklikler şu şekilde belirtilmiştir:

4-6 saat: Metabolizmanız hızlanır. Depolanan yağlar yanmaya ve vücudunuzdaki fazla sıvılar atılmaya başlar.

6-10 saat: Sarımsaktaki besinler hücresel seviyede vücudu savunur ve oksidasyondan korur.

10-24 saat: Kolesterolü ve tansiyonu düzenler. Damarları temizler ve kalp sorunlarına karşı korur. Sinir sistemini, kemikleri ve eklemleri güçlendirir. Vücuda ağır metallerin girmesini engeller. Yorgunluğu önler ve hücrelerin ömrünü uzatır.