Ayakta su içmemeniz için 4 neden

Hareket halindeyken ya da mutfakta ayaküstü su içmenin zaman kazandırdığını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Ayakta su içmenin olumsuz etkilerini sizler için sıraladık…

Hepimiz su içmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sadece susuz kalmamak için değil, aynı zamanda vücudun düzgün çalışmasını sağlamak için de her gün su içmeye özen göstermeliyiz. Tükettiğiniz su miktarına dikkat etmek evet gereklidir, ancak yeterli değildir. Daha iyi sağlık için su içmenin doğru yolunu da bilmelisiniz.

Sıra su içme alışkanlığına gelince, hepimiz onu ayakta yudumlamaya alışkın değil miyiz? Bunun su içmenin doğru yolu olup olmadığını hiç düşünmemiş olsanız da, büyükleriniz tarafından en az bir kez otururken su içilmesi gerektiğini hatırlatmış olabilirsiniz.

Ayakta dururken vücudunuz ve dokularınız gergin bir durumdadır. Bu, suyun vücudunuzdan hızla aşağı akmasına ve mevcut sıvı dengesinde bozulmaya neden olur. İşte, ayakta su içmenin bazı yan etkileri;

1. HAZIMSIZLIK YAŞATIR

Ayakta su içmek sindirim sisteminize zarar verebilir. Çünkü ayakta durup içtiğinizde su büyük bir güç ve hızla yemek kanalından geçer ve direkt olarak alt mideye düşer ki bu zararlıdır. Ayaktayken hızlı bir şekilde su içildiğinde sinirler gerilir, bu da sıvı dengesini bozar, toksinlerde ve hazımsızlıkta artışa neden olur.

2. ARTRİTİ TETİKLER

Ayakta hızlı bir şekilde su içtiğinizde sinirler gergin durumdadır, bu da sıvıların dengesini bozarak vücutta toksinlerin artmasına ve hazımsızlığa neden olur. Aslında, eklemlerde sıvı biriktirerek artriti tetikler. Bu durum, eklemde zamanla kalıcı hasara sebep olabilir ve sizi eklem iltihaplanmalarıyla baş etmek zorunda bırakabilir.

3. AKCİĞERİ ETKİLER

Ayakta su içtiğinizde gerekli besin ve vitaminler karaciğere ve sindirim sistemine ulaşmaz. Ayağa kalktığınızda ve su içtiğinizde sistem içinde çok hızlı hareket eder ve oksijen seviyesi bu şekilde bozulduğu için akciğerlerinizi ve kalp fonksiyonlarını riske atar.

4. BÖBREK PROBLEMLERİNE YOL AÇAR

Otururken su içmenin böbreklerimizin daha iyi süzüldüğü tespit edildi. Ayaktayken ve su içerken, sıvı yüksek basınç altında kişinin alt midesine süzülmeden geçme eğilimindedir. Uzmanlar, bunun su kirliliğinin mesaneye yerleşmesine ve böbreklerin işleyişine zarar vermesine neden olduğunu söylüyor. Hatta zamanla idrar yolu rahatsızlıklarına neden olabilir.