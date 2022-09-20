Aydın’da, anne karnındaki bebeğe 5 kez kan nakledildi

Anne karnında kan uyuşmazlığı olduğu tespit edilen bebeğe, daha dünyaya gelmeden 5 kez kan nakli gerçekleştirildi.

Aydın’ın Söke ilçesinde Zafer (29)- Arife Aydemir (29) çifti, ilk çocuklarını kan uyuşmazlığından dolayı anne karnında kaybetmesinin ardından 2 çocuk sahibi oldu.

4'üncü kez hamile kalan Arife Aydemir, ilk bebekteki sıkıntıyı yaşamamak için Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fedi Ercan'a muayeneye gitti.

Yapılan muayene ve testlerde bebeğin, anne karnında kan uyuşmazlığı yaşadığı tespit edildi.

DHA’nın haberine göre; bebeğe, gebelik boyunca anne karnında 5 kez kan nakli gerçekleştirilerek yaşaması sağlandı.

27 gün yoğun bakımda kaldı

2,5 ay önce dünyaya gelen bebek, 27 gün yoğun bakımda kaldı.

Bebeğe, yoğun bakım sürecinde de kan nakli yapıldı. Aydın'da anne karnında ilk kez uygulanan kan nakli ile sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe 'Ceylan Eva' adı verildi.

“Rüyamda bebeğimin ceylan olduğunu gördüm”

İlk kontrollerde sonuçlar kötü çıktığında çok üzüldüğünü dile getiren Arife Aydemir, “Gebeliğin ilk aylarında Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne geldik. Yapılan testlerde kan uyuşmazlığı olduğu ortaya çıktı. Anne karnında bebeğime 5 kez kan verildi. Doğumdan sonra ise 27 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakım sürecinde de yine 2 kez kan verildi. Şimdi sağlığı iyi, kontrollere geliyoruz. 2,5 aylık oldu. İlk çocuğumu kan uyuşmazlığından dolayı anne karnında kaybettim. 2 oğlum var. Bu 3'üncü çocuğum. İlk geldiğimizde yapılan testlerde sonuçların iyi çıkmadığını öğrendiğimde çok üzülmüştüm. Gece rüyamda bebeğimin ceylan olduğunu gördüm, bu rüya beni çok etkiledi. Sağlıklı bir şekilde doğunca adını Ceylan Eva koyduk. Çok mutluyuz.” dedi.

“İlk defa bir bebeğe anne karnında kan nakli işlemi yaptık”

Doç. Dr. Fedi Ercan ise şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bizim mutlu günümüz. Arife Aydemir'i kızı ve eşiyle birlikte misafir ettik. Anne karnında 5 kez kan vererek hayata tutundurduğumuz bebek üniversitemiz için çok kıymetlidir. Aydın'da ilk defa bir bebeğe anne karnında kan nakli işlemi yaptık. Bu yapılan özel bir işlem. Göbek kordonundan erişkinlere verilen kana benzer ama yapılan oldukça ince bir işlemdi.

Aydın’da, anne karnındaki bebeğe 5 kez kan nakledildi VİDEO



“Türkiye'de bunu riskli gebelik uzmanları yapabiliyor”

Bebeğin anne karnında hayata tutunmasını sağlayan bir işlemdi. Kan uyuşmazlığı olan bebeklere kan vermediğimiz zaman anne karnında su toplayarak hayatlarını kaybediyorlar. Türkiye'de bunu riskli gebelik uzmanları yapabiliyor. Bebekle kan uyuşmazlığı olan annelerin bir kısmında bu işlemin yapılması gerekiyor. Yenidoğan ekibimiz, doğum sonrasında da 27 gün yoğun bakımda bebeği takip etti. Doğumdan sonra da kan nakli ihtiyacı oldu ve şu anda sağlıklı. Çok mutluyuz.”

Başhekim Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, “Aydemir Ailesi'nin mutluluğu öncelikle hepimizi çok mutlu etti. Bugün anne sağlıkla bebeğini kucağına alabiliyorsa bu hastanemizdeki güzel bir ekip çalışmasının ürünüdür. Böyle başarılı bir işe imza atan tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum.” diye konuştu.