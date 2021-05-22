Aydın'da aşıdan korkan yaşlı çift, ikna edildi

Covid-19 pandemisi aşı çalışmaları kapsamında kurulan aşı ikna ekipleri çalışmalarına hız verirken aşı olmaktan korkan yaşlı çift ikna edildi.

Aydın'da Bozdoğan İlçe Sağlık Müdürlüğü hekimlerinden aşı ikna ekibi sorumlusu Dr.Onur Ergin Bozdoğan’a bağlı Akçay Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Nigiz (73) ve Fatma Nigiz (68) çiftine ulaştı.

Ekipler sıraları gelmiş olmasına rağmen aşıdan korku ve çekincelerinden dolayı uzun bir süre ikna olmayan çiftin evine gelerek aşı olmaları için ikna etti.

Vatandaşlara aşı yapmak üzere evlerine giden ekibe İlçe Sağlık Müdürü Yasemi Sarıçiçek’te eşlik etti.

"KORKUMUZU YENDİK"

Sağlık personeli Dilek Kaya tarafından aşıları yapılan çift, “Çok şükür herhangi bir acı hissetmedik. Biz korkuyorduk ama korkumuzu yendik. Herhangi bir acı olmadı. Kimse korkmadan aşısını yaptırabilir" dedi.

AŞI İKNA EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yasemi Sarıçiçek programın ardından yaptığı açıklamada, "Bozdoğan’da aşı oranımız gayet yüksek. Aşı sırası geldiği halde aşı olmayı geciktiren vatandaşlarımızla aşı ikna ekiplerimiz bire bir temasa geçiyor. Özellikle Covid-19 olduğunda hastalık süreci daha ağır seyretme ihtimali yüksek olan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşı takibiyle yakından ilgileniyoruz. Hastaneye ve aile sağlığı merkezlerimize gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımızı evinde aşılıyoruz. Muhtarlarımız ve diğer kurumlarımızın da katkıları ile ilçemizde pandemi sürecini vatandaşlarımızı en az etkileyecek hale getirmeye çalışıyoruz. İnşallah hep beraber daha güzel günlere kavuşacağız" diye konuştu.





