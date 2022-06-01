Aydın'da, berbere gittikten sonra tüm saçları döküldü

11 yıl önce berberde saçlarını kestirdikten sonra kaşlarını, saçlarını ve kirpiklerini kaybeden 13 yaşındaki Koray Halil'den, patolojik örnekler alındı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı İkiçeşmelik Mahallesi’nde ikamet eden Şerife- Salih Halil çifti, 2010 yılında oğulları Koray Halil’i saç tıraşı için berbere götürdü.

Koray Halil’in saçları, berber tıraşından 1 ay sonra dökülmeye başladı.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuran 2 çocuk sahibi Şerife ve Salih Halil çifti, bugün 13 yaşında olan Koray Halil için yardım talebinde bulundu.

Saçları, kaşları ve kirpikleri kalmadı

İHA’nın haberine göre; aile, Koray Halil’in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle saçlarının, kaşlarının ve kirpiklerinin döküldüğünü ve bu durumun psikolojisini olumsuz etkilediğini belirtti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatı üzerine hemen harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, küçük Koray'ın tedavisi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden randevu aldı.

Halil Ailesi, kendilerine tahsis edilen araçla İstanbul'a götürüldü. Aileye, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanlarından Sosyolog Filiz Çelik de eşlik etti.

Patolojik örnekler alındı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Server Serdaroğlu’nun tedavisini üstlendiği Koray Halil’den patolojik örnek alınarak incelenmek amacıyla laboratuvara gönderildi.

Prof. Dr. Server Serdaroğlu, 1 ay içerisinde çıkacak patoloji raporu doğrultusunda tedaviye başlanacağını ve küçük Koray’ın iyileşmesi için gerekenin yapılacağını söyledi.

“Arkadaşları alay ettiği için eve ağlayarak geliyordu”

Oğlunun bir buçuk yaşına kadar saçı, kaşı ve kirpiği olduğunu belirten anne Şerife Halil, şu açıklamalarda bulundu:

“Eşim o zaman oğlumuzu berbere götürmüştü. Bir ay sonra saçları bir anda dökülmeye ve kelleşmeye başladı. Eşim Salih Halil, oğlumuzu Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. Doktorlar saç köklerinin öldüğünü ve vücudun kabul etmediğini söylediler. Saç nakli yapılabileceğini ancak çocuk daha küçük olduğu için yapılmamasının daha doğru olacağını belirttiler. Koray okulda başarılı bir öğrenciydi, dersleri çok iyiydi. Ancak arkadaşları alay ettiği için eve ağlayarak geliyordu ve okula gitmek istemiyordu. Biz de bu duruma çok üzülüp bir çözüm yolu arayışına girdik. Bu süreçte Kuşadası Belediyesi’ne ulaştık ve hemen yetkili merciler bizimle iletişime geçti. Başkanımız Ömer Günel, evimize kadar gelip bizimle ilgilendi. Verdiği sözde durup, bize özel araç tahsis ederek İstanbul’da oğlumun tedavi görmesini sağladı. Yüreğimizde yeniden bir umut oluştu, inşallah çocuğumuz saçlarına yeniden kavuşacak.”

Koray Halil, arkadaşlarına da seslenerek kendisi gibi saç sorunu olan kişilerle alay edilmemesini istedi.