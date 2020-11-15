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    Aydın'da Buse, kadavradan nakille hayata tutundu

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğuştan böbrek yetmezliği hastası olan 4 yaşındaki Buse Gülmaya, kadavradan yapılan nakille sağlığına kavuştu.
    • DHA
    • 15.11.2020 - 08:57
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 09:39
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    Aydın'da Buse, kadavradan nakille hayata tutundu

    Aydın'ın Nazilli ilçesi Beğerli Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Seyhan Gülmaya ve 47 yaşındaki Yaşar Gülmaya çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Buse Gülmaya'ya doğuştan böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

    Doğar doğmaz 6 ay yoğun bakımda, 3 ay da normal serviste tedavi gören Buse Gülmaya, dönem dönem diyalize girdi.

    UYGUN DONÖR BULUNAMADI

    Bu süreçte kalbinde delik olduğu anlaşılan Buse Gülmaya, Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'nde kalp ameliyatı oldu.

    Böbrek yetmezliği nedeniyle acil nakil yapılması gereken Buse için ailesi organ nakli başvurusu yaptı. Ancak uygun donör bulunamadı.

    Aydın da Buse, kadavradan nakille hayata tutundu #1

    VEFAT EDEN VERİCİNİN BÖBREĞİ NAKLEDİLDİ

    Sağlık durumu kritikleşen Buse'ye, 22 Ekim günü Ankara'da hayatını kaybeden 42 yaşındaki vericinin böbreği, nakledildi. Prof. Dr. Ayhan Dinçkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuşan Buse, taburcu edilerek, evine gönderildi.

    Aydın da Buse, kadavradan nakille hayata tutundu #2

    "DİĞER ÇOCUKLAR GİBİ KOŞUP OYNAYACAK"

    Anne Seyhan Gülmaya, çok zor bir süreç geçirdiklerine değinerek, "Babası böbreğini verecekti ancak şeker çıkınca olmadı. Biz de kadavradan nakil için başvurduk. Ankara'dan bulundu ve nakil yapıldı. Doğuştan böbrek yetmezliği ve kalp rahatsızlığı olduğu için yürüyemedi, konuşamadı, sürekli hastanelerde kaldık. Ablalarını çok az gördü. Şimdi böbrek nakli oldu inşallah bundan sonra sağlığına kavuşacak. Diğer çocuklar gibi koşup oynayacak. Çok mutluyuz." dedi.

    Aydın da Buse, kadavradan nakille hayata tutundu #3

    "DÖRT YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU"

    Baba Yaşar Gülmaya da "Çocuğumuz dünyaya geldi geleli böbrek hastasıydı. Dört yıldan beri hastanede tedavi görüyordu. Böbrek bulundu ve nakil yapıldı. İnşallah bundan sonra sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürecek. Dört yıldan ancak 1 yıl ancak evde olabildi. Bizim için çok sıkıntılı bir süreçti. Annesi sürekli Buse'nin yanında kaldığı için diğer çocuklara ben hem annelik hem de babalık yaptım." dedi.

    Aydın da Buse, kadavradan nakille hayata tutundu #4

    Aydın da Buse, kadavradan nakille hayata tutundu #5

    Aydın da Buse, kadavradan nakille hayata tutundu #6

    Aydın da Buse, kadavradan nakille hayata tutundu #7

    Aydın da Buse, kadavradan nakille hayata tutundu #8

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