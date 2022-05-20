AYM: Canan Karatay'ın meslekten geçici men kararı, ifade özgürlüğünün ihlali

Anayasa Mahkemesi, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay hakkındaki 'meslekten geçici alıkoyma' kararı için 'ifade özgürlüğü ihlali' dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı televizyon programlarında hamilelere şeker yükleme testi yapılmasının, anne karnındaki bebeklere zarar verdiğini söylemiş ve bu işlemi yapan doktorları da eleştirmişti.

15 gün meslekten men cezası verildi

İHA'nın haberine göre; Karatay’ın eleştirisinin ardından İstanbul Tabip Odası, Karatay hakkında disiplin soruşturması başlatmış, soruşturma sonucunda Karatay’a 15 gün süreyle geçici olarak meslekten men cezası verilmişti.

AYM, Canan Karatay'ı haklı buldu

Olay sonrası Canan Karatay, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. AYM, kararında anayasanın 26’ncı maddesine göre herkesin ifade özgürlüğünün bulunduğunu, bunun ancak kanunda belirtilen şartlarda sınırlandırılabileceğini, Karatay’ın açıklamaları nedeniyle cezalandırılmasının da ifade özgürlüğüne müdahale anlamı taşıdığını açıkladı.

Mahkeme, yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Ankara 12. İdare Mahkemesine gönderilmesini de kararlaştırdı.