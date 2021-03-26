Aynısefa nedir, faydaları nelerdir? Aynısefa bitkisi nasıl kullanılır?

Her coğrafyada yetişebilmesine rağmen, Avrupa'nın Akdeniz bölgesine özgü aynısefa bitkisi (Calendula officinalis), alternatif tıpta kullanılmaktadır. Birçok bitki gibi vitamin ve şifa kaynağıdır.

Turuncu çiçekleriyle botanik bir bitki olan aynısefa bitkisi; bahçe nergisi, altıncık, marigol, souci, ölü çiçeği olarak da bilinmektedir. Yetişmesi oldukça basit olan bu bitki, hem bahçeleri süslemekte hem de sağlığa iyi gelmektedir.

Boyu 1-2 metreye kadar uzayabilen genellikle sarı veya turuncu parlak yaprakları ile öne çıkan bu bitki; antibakteriyel, antifungal ve antienflamatuar özelliklere sahiptir.

Cildi etkileyen çeşitli rahatsızlıkların yanı sıra enfeksiyonları ve mantarı tedavi etmede, kanserin tedavisinde ve ağrı ve iltihap azaltıcı olarak kullanılmaktadır.

Peki, aynısefa bitkisinin faydaları nelerdir? Aynısefa nasıl kullanılır?

AYNISEFA FAYDALARI NELERDİR?

Aynısefa bitkisinin sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. Özellikle aynısefa bitkisiyle hazırlanan çaylar, sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Hem bağırsak astarlarını hem de mideyi koruyan aynısefa; gastrit, mide kanseri gibi olumsuz etkileri mümkün olduğu kadar devre dışı bırakmaya yardımcıdır.

Antibakteriyel özelliği bulunan aynısefa bitkisi, küçük kesiklerde mikropların oluşmasını engellemek için kullanılabilmektedir. Aynısefa bitkisinin bilinen diğer faydaları ise şu şekildedir:

Safra kesesine destek olarak tıkanmayı ortadan kaldırır.

Doğal bir müshil etkisi görerek vücuda destek olur.

Düzensiz hücre büyümelerini engeller.

Cilt sağlığını destekler.

Adet dönemlerini düzenlemekte yardımcıdır.

Menopozda ateş basması, baş ağrısı, mide bulantısı veya kusmayı azaltır.

İtihaplara iyi gelir.

Krampları sakinleştirir.

Hemoroit ve mide ülseri için faydalıdır.

Sinir sistemini düzenler.

Uykusuzluk sorununu çözmek için önerilir.

Ağız sağlığını destekler.

Dişeti iltihabı, diş boşlukları ve plakların oluşumunu engeller.

Boğaz ağrısını yatıştırır.

Ateşi düşürmeye yardımcıdır.

Karaciğeri temizler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Hipertansiyon ve kalp hastalıklarına iyi gelir.

Nefes darlığı ve ödemlerden kurtulmak için birebirdir.

Vücudu toksinlerden temizler.

Bu çiçekle yapılan kremler eklem, bel, sırt, boyun ağrılarına iyi gelir.

Yaşlılıkla veya güneş sebebiyle meydana gelen lekeleri yok eder.

Sivilce lekelerini iz bırakmadan iyileştirir.

Çocuklarda oluşan isiliklere iyi gelir.

Ayaklarda oluşan kaşıntılı mantarlarda etkilidir.

Ayak ağrılarını giderir.

AYNISEFA SABUNU NEYE İYİ GELİR?

Özellikle yıpranmış ve çatlamış ciltler için oldukça etkili olan aynısefa sabunu, cildin daha pürüzsüz ve yumuşak olmasına yardımcı olmaktadır.

Aynı zamanda cildin esnekliğini artıran bu sabun, sivilce ve sivilce izlerine karşı da oldukça etkilidir.

AYNISEFA NASIL KULLANILIR?

Aynısefa bitkisinin çayı, yağı ve sabunu, düzenli ve dengeli bir şekilde kullanıldığında insan sağlığı konusunda oldukça etkilidir. Aynı zamanda krem şeklinde de kullanılabilen bu bitkinin herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır.

Aynısefa bitkisinin çiçeği uçucu yağlar ve şeker olarak bilinen maddeler içermektedir. Aynısefa bitkisinin faydalarından yararlanmak için çayını demlemek en idealidir. Hem sıcak hem de soğuk servis ederek bağışıklık sisteminize destek olabilirsiniz.

Aynısefa çayı hazırlanışı:

Bir çay kaşığı kurutulmuş aynısefa bitkisini su bardağı dolusu kaynar suya ilave edin. Daha sonra üstü kapalı olarak 8-10 dakika demlemeye bırakın. Demlenen çayı süzüp günde en fazla 3 bardak olacak şekilde tüketebilirsiniz.