Ayranın yanına onu eklerseniz! Binbir derde deva karışımın sırrını veriyoruz! Meğer...

Faydaları saymakla bitmeyen ve yemeklerin lezzetini artıran ayran, sodayla birleşince mucizevi bir etkiye sahip oluyor. Bu kür başta mide problemleri olmak üzere birçok soruna iyi geliyor.

Mutfaklarımızdan ve sofralarımızdan eksik etmediğimiz ayran, uzun yıllardır milli içecek olarak hayatımızda yer alıyor. Yıllardan beridir sofraların baş köşesinde yer alan ayran, lezzetiyle damakları şenlendiriyor.

A vitamini, C vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini içeren ayrani faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Ayrıca B6 vitamini ve B12 vitamini açısından da zengin olması ayranın, geniş bir yelpazede sağlığımıza katkı sunduğunu gösteriyor.

Ayran bunun dışında; kalsiyum, demir, magnezyum, sodyum, manganez, selenyum, magnezyum başta olmak üzere birçok temel mineralleri de içeriyor.

Bu minerallari almak için, sık sık ayran tüketmek gerekiyor. Ancak sağlığınızı etkilememesi için, tuz oranına dikkat etmelisiniz.

Ayran tek başına birçok hastalığa deva olurken, sodayı karışması halinde de bazı problemleri kökünden çözüyor.

Mide problemleri başta olmak üzere zayıflamaya varana kadar birbirindne farklı sorunlara el atan bu kürü, dikkatli bir şekilde tüketin.

Bazı bünyeler, her karışımı kaldıramaz ve sağlığa zarar verici yönlerini görmek zorunda kalırlar. Bu nedenle içmeden önce size iyi gelip gelmeyeceğini iyice analiz edin.

Soda ve ayran kürü

Yemekten sonra ya da yemek sırasında bir bardak sodalı ayran tüketerek; sindirim sürecini hızlandırabilir, şişkinlik ve ağrı gibi çeşitli mide problemlerinin önüne geçebilirsiniz. Ayrıca kabızlık sorunu yaşıyorsanız, yine bu karışımı deneyebilirsiniz.

Yanlış beslenme ve hareketsizlik nedeniyle vücutta oluşan ödem, sodalı ayran sayesinde çözüme kavuşuyor. Bu karışım, vücuttaki toksinlerin kısa süre içerisinde atılmasına destek oluyor.

Bağışıklık sisteminizin ve iskelet sisteminizin güçlenmesini sodalı ayran sayesinde sağlayabilirsiniz. Kemiklere iyi gelen bu karışım, kemik erimesini de ortadan kaldıracaktır.

Diğer fadyaları

Kas ve kemik sağlığını destekler.

İltihap giderici özelliğe sahiptir.

Düzenli tüketimi tansiyonu dengeler.

Bağışıklık sistemini dengeler.

Mide problemlerini ortadan kaldırır, yatıştırır.

Göbek çevresindeki yağların daha kolay parçalanmasını sağlar.

Sodalı ayran yapımı

Malzemeler:

1 şişe maden suyu

3 kaşık yoğurt

Limon suyu

Büyük bir bardak içine 3 kaşık yoğurt ekleyin ve üzerine 1 şişe sodayı dökün. Ardından birkaç damla limon suyu ilave edin. Yoğurdu ve sodayı çırparak ayran kıvamını elde edin ve afiyetle için.