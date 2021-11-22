Yüzdeki tüyleri yok eden 10 basit yöntem

Yüz bölgesinde çıkan istenmeyen tüyler, kadınların adeta korkulu rüyası. Oldukça rahatsız edici olan bu durumdan 10 basit yöntemle kurtulmak mümkün. İşte yüzdeki tüyleri azaltan doğal maske tarifleri.

Yüz bölgesinde çıkan tüyler, bazı kişiler özellikle kadınlar için son derece can sıkıcı olabiliyor. Kadınlarda yüz tüylerinin istemsiz olarak uzaması, vücutta yüksek seviyelerde bulunan androjenlerden kaynaklanıyor.

Yüz bölgesindeki tüyler sağlık için tehlikeli olmasa da lekesiz ve pürüzsüz bir cilde kavuşmak isteyenler, bu tüylerden kurtulmanın yollarını arıyor.

Lazer epilasyon ve ağda, tüylerden kurtulmak için yararlanabileceğiniz seçeneklerden yalnızca bir kaçı. Ancak bunlar yerine evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz doğal karışımlarla da yüzünüzdeki tüylerinizden kurtulmanız mümkün.

Ancak bu tüylerden kurtulmak için cildin doğru yöntemle tüylerden arındırılması hem de nem dengesinin korunması gerekiyor. Nasıl mı?

İşte kimyasal ürünler kullanmadan doğal tariflerle yüzünüzdeki tüyleri azaltabileceğiniz ve ışıldayan bir cilde sahip olabileceğiniz 10 basit yöntem...

YULAF EZMESİ, BAL VE LİMON SUYU

Malzemeler

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı limon suyu

Özellikle peeling için kullanılan yulaf ezmesi, kaşıntı ve tahriş gibi birçok cilt rahatsızlığına iyi gelir. Bal ve limon suyu ile karıştırıldığında tüylerin alınmasına da yardımcı olur.

Tüm bu malzemeleri karıştırıp bir macun haline getirin. Ardından tüylü bölgeye sürüp 15 dakika bekletin ve durulayın.

ŞEKER, SU VE LİMON SUYU

Malzemeler:

1 su bardağı şeker

1/4 su bardağı limon suyu

1/4 su bardağı su

Yıllardır ağda olarak kullanılan bu teknik, özellikle tüyleri azalttığı için son derece tercih ediliyor.

İlk olarak işe karışımı bir tencerede kaynatmakla başlayın. Tüm malzemeleri koyun ve kısık ateşte yavaş yavaş kaynatın. Karıştırmaya devam edin, karışımın yanmadığından veya tencereye yapışmadığından emin olun.

Elde ettiğiniz altın rengi macunu kullanmadan önce soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra sorunlu bölgeye yayın ve iyice yapıştığından emin olduktan sonra kuvvetlice çekin.

PAPAYA VE SÜT

Malzemeler:

Yarım fincan papaya posası

1 yemek kaşığı süt

Papaya, tüy köklerini zayıflatan ve tüylerin doğal olarak dökülmesini sağlayan bir enzim olan papain içerir. Ayrıca sütteki laktik asit, cildin dış tabakasını etkileyerek size daha pürüzsüz ve parlak bir cilt bırakır.

Kalın bir macun elde etmek için papayayı sütle karıştırın ve ardından yüzünüze uygulayın. Cildinize masaj yapın, yaklaşık 15 dakika bekletin ve sonra durulayın. İşlemi haftada bir tekrarlayın.

YUMURTA, ŞEKER VE MISIR UNU

Malzemeler:

1 yumurta

1 yemek kaşığı şeker

Yarım yemek kaşığı mısır unu

Yumurta akı cilt tonunuzu iyileştirir. Ayrıca bu karışım peeling etkisi verir. Bu malzemeleri bir kasede karıştırırsanız, epilasyon için etkili bir soyulma maskesi oluşturabilirsiniz.

NANE ÇAYI

Malzemeler:

1 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı kuru nane

4 veya 5 taze nane yaprağı (isteğe bağlı)

Antiandrojenik bir element olarak etkili olduğu kanıtlanan nane çayı, istenmeyen tüylerin giderilmesinde oldukça yardımcıdır. Günde iki kez içerseniz hormonlarınızı dengeleyebilir ve tüy uzamasını azaltabilirsiniz.

ARPA, SÜT VE MİSKET LİMON SUYU

Malzemeler:

3 yemek kaşığı arpa tozu

2 yemek kaşığı limon suyu

3 yemek kaşığı süt

Limon suyu cildinizin gözeneklerini sıkılaştırırken arpa ciltteki tüylerin dökülmesini sağlar. Karışımı yüzünüze ovalarak uygulayın. Karışım aynı zamanda cildinizi yumuşatacak ve tüylerin uzamasını da yavaşlatacak.

PORTAKAL VE LİMON

Malzemeler:

Kuru portakal kabuğu

Kuru limon kabuğu

Portakal kabuğu, cildi nemlendirir ve aynı zamanda cildinizin ışıldamasına yardımcı olur. Sivilce ve yara izlerini bile giderebilir. Limon ise kalan tüyleri sarartmaya yardımcı olur.

Bu 2 meyveyle kalın bir macun elde ettiğinizde, tüylerinizi beyazlatabilir ve cildinizi kolayca yenileyebilirsiniz.

ZERDEÇAL, UN, TUZ VE SÜT

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zerdeçal tozu

Yarım fincan un

Yarım fincan soğuk süt

1 yemek kaşığı tuz

Hindistan'daki insanların, istenmeyen tüylerden kurtulmak için uzun süredir zerdeçal kullandığı biliniyor. Antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahip olan bu bileşen, cildinizi tüy alma işlemi sırasında korur.

Karışıma tuz, süt ve un ekleyerek elde ettiğiniz pürüzsüz macunu kurtulmak istediğiniz tüylü bölgeye uygulayabilirsiniz. 5 dakika nazikçe ovalayın, kurumasını bekleyin ve 10 dakika sonra durulayın. Haftalık olarak tekrarlayın.

HAM PAPAYA, ALOE VERA, ZERDEÇAL VE UN

Malzemeler:

2 yemek kaşığı çiğ papaya ezmesi

2 yemek kaşığı aloe vera jeli

1 tatlı kaşığı zerdeçal tozu

2 yemek kaşığı gram un

Aloe vera, cildinizi UV ve gama radyasyonunun verdiği zararlardan korur. Aloe vera jeli de tüy alma sürecinde ihtiyacınız olan nemlendirici ve yaşlanmayı geciktirici özelliklere sahiptir.

Bu bitkinin jelini tüm bu diğer bileşenlerle karıştırdığınızda, yüzünüz için mükemmel macuna sahip olursunuz. Karışımı uygulayın ve yıkamadan önce 20 dakika bekletin. Haftada 3 ile 4 kez kullanın.

PATATES VE MERCİMEK

Malzemeler:

Bir yemek kaşığı bal

Bir limonun suyu

6 yemek kaşığı patates suyu

Tabaka halinde kuruyan bu maske, tüylerin dökülmesine yardımcı olur. Maskenin içindeki patates suyu ise tüylerin rengini açar.

Bal, limon suyu ve patates suyunu karıştırın. Bir gece önceden ısladığınız mercimekleri blenderda püre kıvamına getirin. Tüm malzemeleri karıştırın ve cildinize ince bir tabaka halinde uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra durulayın.