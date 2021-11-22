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- Yüzdeki tüyleri yok eden 10 basit yöntem
Yüzdeki tüyleri yok eden 10 basit yöntem
- Haber Merkezi
- 22.11.2021 - 18:16
- Güncelleme : 22.11.2021 - 18:27
Yüz bölgesinde çıkan tüyler, bazı kişiler özellikle kadınlar için son derece can sıkıcı olabiliyor. Kadınlarda yüz tüylerinin istemsiz olarak uzaması, vücutta yüksek seviyelerde bulunan androjenlerden kaynaklanıyor.
Yüz bölgesindeki tüyler sağlık için tehlikeli olmasa da lekesiz ve pürüzsüz bir cilde kavuşmak isteyenler, bu tüylerden kurtulmanın yollarını arıyor.
Lazer epilasyon ve ağda, tüylerden kurtulmak için yararlanabileceğiniz seçeneklerden yalnızca bir kaçı. Ancak bunlar yerine evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz doğal karışımlarla da yüzünüzdeki tüylerinizden kurtulmanız mümkün.
Ancak bu tüylerden kurtulmak için cildin doğru yöntemle tüylerden arındırılması hem de nem dengesinin korunması gerekiyor. Nasıl mı?
İşte kimyasal ürünler kullanmadan doğal tariflerle yüzünüzdeki tüyleri azaltabileceğiniz ve ışıldayan bir cilde sahip olabileceğiniz 10 basit yöntem...
YULAF EZMESİ, BAL VE LİMON SUYU
Malzemeler
- 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi
- 2 yemek kaşığı bal
- 2 yemek kaşığı limon suyu
Özellikle peeling için kullanılan yulaf ezmesi, kaşıntı ve tahriş gibi birçok cilt rahatsızlığına iyi gelir. Bal ve limon suyu ile karıştırıldığında tüylerin alınmasına da yardımcı olur.
Tüm bu malzemeleri karıştırıp bir macun haline getirin. Ardından tüylü bölgeye sürüp 15 dakika bekletin ve durulayın.
ŞEKER, SU VE LİMON SUYU
Malzemeler:
- 1 su bardağı şeker
- 1/4 su bardağı limon suyu
- 1/4 su bardağı su
Yıllardır ağda olarak kullanılan bu teknik, özellikle tüyleri azalttığı için son derece tercih ediliyor.
İlk olarak işe karışımı bir tencerede kaynatmakla başlayın. Tüm malzemeleri koyun ve kısık ateşte yavaş yavaş kaynatın. Karıştırmaya devam edin, karışımın yanmadığından veya tencereye yapışmadığından emin olun.
Elde ettiğiniz altın rengi macunu kullanmadan önce soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra sorunlu bölgeye yayın ve iyice yapıştığından emin olduktan sonra kuvvetlice çekin.
PAPAYA VE SÜT
Malzemeler:
- Yarım fincan papaya posası
- 1 yemek kaşığı süt
Papaya, tüy köklerini zayıflatan ve tüylerin doğal olarak dökülmesini sağlayan bir enzim olan papain içerir. Ayrıca sütteki laktik asit, cildin dış tabakasını etkileyerek size daha pürüzsüz ve parlak bir cilt bırakır.
Kalın bir macun elde etmek için papayayı sütle karıştırın ve ardından yüzünüze uygulayın. Cildinize masaj yapın, yaklaşık 15 dakika bekletin ve sonra durulayın. İşlemi haftada bir tekrarlayın.
YUMURTA, ŞEKER VE MISIR UNU
Malzemeler:
- 1 yumurta
- 1 yemek kaşığı şeker
- Yarım yemek kaşığı mısır unu
Yumurta akı cilt tonunuzu iyileştirir. Ayrıca bu karışım peeling etkisi verir. Bu malzemeleri bir kasede karıştırırsanız, epilasyon için etkili bir soyulma maskesi oluşturabilirsiniz.
NANE ÇAYI
Malzemeler:
- 1 su bardağı sıcak su
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 4 veya 5 taze nane yaprağı (isteğe bağlı)
Antiandrojenik bir element olarak etkili olduğu kanıtlanan nane çayı, istenmeyen tüylerin giderilmesinde oldukça yardımcıdır. Günde iki kez içerseniz hormonlarınızı dengeleyebilir ve tüy uzamasını azaltabilirsiniz.
ARPA, SÜT VE MİSKET LİMON SUYU
Malzemeler:
- 3 yemek kaşığı arpa tozu
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 3 yemek kaşığı süt
Limon suyu cildinizin gözeneklerini sıkılaştırırken arpa ciltteki tüylerin dökülmesini sağlar. Karışımı yüzünüze ovalarak uygulayın. Karışım aynı zamanda cildinizi yumuşatacak ve tüylerin uzamasını da yavaşlatacak.
PORTAKAL VE LİMON
Malzemeler:
- Kuru portakal kabuğu
- Kuru limon kabuğu
Portakal kabuğu, cildi nemlendirir ve aynı zamanda cildinizin ışıldamasına yardımcı olur. Sivilce ve yara izlerini bile giderebilir. Limon ise kalan tüyleri sarartmaya yardımcı olur.
Bu 2 meyveyle kalın bir macun elde ettiğinizde, tüylerinizi beyazlatabilir ve cildinizi kolayca yenileyebilirsiniz.
ZERDEÇAL, UN, TUZ VE SÜT
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı zerdeçal tozu
- Yarım fincan un
- Yarım fincan soğuk süt
- 1 yemek kaşığı tuz
Hindistan'daki insanların, istenmeyen tüylerden kurtulmak için uzun süredir zerdeçal kullandığı biliniyor. Antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahip olan bu bileşen, cildinizi tüy alma işlemi sırasında korur.
Karışıma tuz, süt ve un ekleyerek elde ettiğiniz pürüzsüz macunu kurtulmak istediğiniz tüylü bölgeye uygulayabilirsiniz. 5 dakika nazikçe ovalayın, kurumasını bekleyin ve 10 dakika sonra durulayın. Haftalık olarak tekrarlayın.
HAM PAPAYA, ALOE VERA, ZERDEÇAL VE UN
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı çiğ papaya ezmesi
- 2 yemek kaşığı aloe vera jeli
- 1 tatlı kaşığı zerdeçal tozu
- 2 yemek kaşığı gram un
Aloe vera, cildinizi UV ve gama radyasyonunun verdiği zararlardan korur. Aloe vera jeli de tüy alma sürecinde ihtiyacınız olan nemlendirici ve yaşlanmayı geciktirici özelliklere sahiptir.
Bu bitkinin jelini tüm bu diğer bileşenlerle karıştırdığınızda, yüzünüz için mükemmel macuna sahip olursunuz. Karışımı uygulayın ve yıkamadan önce 20 dakika bekletin. Haftada 3 ile 4 kez kullanın.
PATATES VE MERCİMEK
Malzemeler:
- Bir yemek kaşığı bal
- Bir limonun suyu
- 6 yemek kaşığı patates suyu
Tabaka halinde kuruyan bu maske, tüylerin dökülmesine yardımcı olur. Maskenin içindeki patates suyu ise tüylerin rengini açar.
Bal, limon suyu ve patates suyunu karıştırın. Bir gece önceden ısladığınız mercimekleri blenderda püre kıvamına getirin. Tüm malzemeleri karıştırın ve cildinize ince bir tabaka halinde uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra durulayın.