Az meyve ve sebze tüketimi kolon kanserine yol açıyor

Kolon Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Serdar Yol, meyve ve sebzeleri az tüketen kişilerin kolorektal kanser açısından risk grubunda olduğunu belirtti.

Kalın bağırsağın yaklaşık 1.5-2 metre uzunluğundaki sindirim sisteminin son parçasını oluşturan kolon adı verilen organ ile bunun son 15-20 santimetrelik rektum adlı kısmında oluşan alanda gelişen kanserlere ‘kolorektal kanser’ adı veriliyor.

Kolorektal kanserlerin çoğunlukla bu bölgedeki poliplerden geliştiğine dikkat çeken Genel Cerrahi Kliniği’nden Prof. Dr. Serdar Yol, yaşam boyu kolorektal kanser gelişme ihtimalinin erkeklerde yüzde 4,5, kadınlarda ise yüzde 3,2 olduğuna dikkat çekerek, önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

AZ MEYVE VE SEBZE TÜKETENLER RİSK ALTINDA

Kolorektal kanserin birçok belirtisi bulunuyor. Bunların başında yeni başlayan kabızlık veya sık tuvalete gidip tam rahatlayamama, dışkının incelmesi, makattan kan gelmesi veya dışkının kanlı olması, kansızlık, karın ağrısı, halsizlik ve kilo kaybı gelir.

Bağırsaklardaki polipler, kolorektal kanser açısından risk oluşturur. Ailede kolorektal kanser öyküsü olanlar, ülseratif kolit ve Crolin hastalığı gibi inflamatuvar bağırsak hastalığı olanlar, ailesel polipozis sendromu varlığı gibi kalıtsal genetik bozukluğu olanlar, işlenmiş ve hayvansal gıdaları aşırı tüketenler, meyve ve sebzeleri az tüketenler, sigara kullanımı olanlar, ailesinde meme yumurtalık ve rahim ağzı kanseri olan kişiler kolorektal kanser açısından risk grubundadır.

TANI KOLONOSKOPİYLE KONULUYOR

Bu hastalıkta en önemli tanı aracı kolonoskopidir, ayrıca dışkıda gizli kan bakılması ile de tanı konabilir. Tomografi ve dışkıda genetik testler kullanılabilir. Makattan kanaması olan her hastaya, birinci derece akrabasında kolorektal kanser öyküsü olmayanlarda 50 yaşından itibaren, birinci derece akrabasında kolorektal kanser öyküsü olanlarda ise akrabasında hastalığın ortaya çıktığı yaşın 10 sene öncesinden itibaren kolonoskopi yapılmalıdır.

Kolorektal kanserde tedavi, cerrahi öncelikle düşündürmekle birlikte kemoterapi ve radyoterapi ile kombine tedavi yöntemleri uygulanmakta, kişiye göre tedavi planlanmaktadır.