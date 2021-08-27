Azalan maske kullanımı, grip vakalarını tetikledi

Grip vakalarının özellikle ağustos ayında artış gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Bunun en büyük sebebini bireysel hijyen kurallarına uymadaki gevşemeye yorumluyorum" dedi.

Ağustos ayında grip vakalarının yoğun bir şekilde görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, belirtilerin Delta varyantıyla benzeştiğine dikkat çekti.

Delta varyantında baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı şikayetlerinin baskın olduğunu dile getiren Prof. Dr. Oğuztürk, "Bu belirtiler, grip hastalığında da karşımıza çıkıyor. Fakat şunu net olarak ifade etmek gerekiyor; koronavirüs hastalığına Delta varyantı nedeniyle yakalanmış kişilerde, bu şikayetler gribe göre bir miktar daha ağır seyrediyor." dedi.

MASKE KULLANIMI AZALDI

Grip vakalarının özellikle ağustosun 15'inden sonraki süreçte arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Oğuztürk, baş, boğaz ağrısı ve burun akıntısı belirtilerini ağır yaşayanlara, olası bulaştırıcılığın önüne geçmek ve tedavilerine hızlı başlanması açısından PCR testi yaptırmalarını önerdi.

Geçen yaz grip gibi hastalıkların daha az görüldüğüne işaret eden Prof. Dr. Oğuztürk, "Ağustos ayında grip vakalarının görülmesinin en büyük sebebini bireysel hijyen kurallarına uymadaki gevşemeye yorumluyorum. Maske takmada uygulanabilirlik anlamında bu yaz istikrarı muhafaza edemedik." diye konuştu.

Sosyal hareketliliğin artması, mesafe kurallarına uymama ve maske takma konusundaki istikrarın bozulmasının virüslere fırsat verdiğini, bu süreçte solunum yoluyla bulaşan, koronavirüs ailesinden grip ve benzeri diğer hastalıkların da aktive olduğunu anlatan Prof. Dr. Oğuztürk, özellikle kapalı alanlarda olmazsa olmaz şekilde maske takmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Açık alanlarda yakın mesafe dışında maske takmaya ihtiyaç olmadığını belirten Prof. Dr. Oğuztürk, Delta varyantının daha hızlı bulaşması sebebiyle mesafe kuralına da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.