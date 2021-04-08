Azgın teke otu (Kekişkülahı) nedir? Azgın teke otu faydaları ve tüketimi..

Geleneksel çin tıbbı içerisinde kullanılan ve keşişkülahı olarak bilinen bitki, genel olarak cinsel sağlığın iyileştirilmesi ve bunun yanında kemik ve böbrek problemlerine karşı etkilidir.

Azgın teke otu özellikle cinsel hayata dair önemli faydalar getiren bir bitkidir.

Alternatif tıpta cinsel isteksizlik ve iktidarsızlık gibi durumlar karşısında çözümler sunan önemli bitkiler içerisinde yer almaktadır.

Özellikle içerdiği afrodizyak etkisi ile beraber günümüzde alternatif tıbbın yanı sıra, ilaç tedavisinde de uzman doktorlar kontrolü altında kullanılır.

Peki azgın teke otu faydaları nelerdir ve nasıl kullanılır? İşte detaylar..

AZGIN TEKE OTU (KEKİŞKÜLAHI) NEDİR?

Bilim dünyasının Epimedium sagittatum ismi ile bildiği keşişkülahı bitkisi, aynı zamanda halk arasında azgın teke otu olarak tanınmaktadır.

Oldukça eski bir geçmişe sahip olan bitki, ismini cinsel yaşama sağladığı katkı nedeniyle almaktadır. Cinsel istikrarsızlık, isteksizlik ve yaşanan olumsuz sağlık sorunları nedeniyle kullanılan azgın teke otu, alternatif tıp seçeneklerinden bir tanesidir.

Bulundurduğu afrodizyak içeriği sayesinde birçok açıdan fayda sağlayan bitki bunun dışında çok yönlü etkilere de sahiptir. Bu özellikleri sayesinde tıp dünyasının ilaç üretim aşamasında kullanıldığı bilinmektedir.

AZGIN TEKE OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

İnsan vücudunda bulunan bütün eklemleri güçlendirmek imkanı verir.

Yaşlanma ile belirti gösteren eklem ağrılarına çözüm sunar.

Hareketi kısıtlayan ve ağrı yapan eklem kısımları için etkili bir çözüm yöntemidir.

İnsan vücudunu güçlendirir ve ayrıca enerji kazanımı sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek suretiyle birçok hastalığa karşı önemli bir direnç oluşturur.

Cinsel hayata destek sağladığı gibi aynı zamanda sperm kalitesini de üst noktaya çıkarır.

İçerisinde yer alan güçlü afrodizyak etkisi sayesinde, kısa sürede birçok farklı cinsel isteksizlik gibi sorunları ortadan kaldırır.

AZGIN TEKE OTU NASIL KULLANILIR?

Azgın teke otu özellikle kısırlık tedavisi sürecinde çokça tercih edilen bir bitkidir. Bu nedenle merkezinde bu otun bulunduğu yüzlerce tarife denk gelebilmek mümkündür.

Azgın teke otu en yaygın olarak çay şeklinde tüketilmektedir. Yalnızca cinsel performans için değil pek çok açıdan iyi geldiği bilinmektedir. Bunun için derin bir cezveye bir su bardağı su alınıp kaynatılır.

Kaynayan suyun içine bir tutam azgın teke otu ilave edilir. Ağız kısmı kapatılan suyun 10 dakika kadar demlenmesi sağlanır.

Demlenme sona erdiğinde süzülüp tüketilmesi iyi gelecektir. Kısa sürede vücuda etki edecek olan çay oldukça etkili sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

Bunun için günde 1 fincan içmeniz yeterli olacaktır.

AZGIN TEKE OTU MACUNU TARİFİ

Pek çok açıdan çok daha iyi hissetmenize yardımcı olacak en doğru kullanım azgın teke otu macunudur.

Derin bir kasenin içerisine 1 yemek kaşığı gerçek bal, 1 yemek kaşığı zencefil, azgın teke otu, kişniş, keçiboynuzu, tarçın, dut pekmezi, ceviz, Antep fıstığı, karabiber ve Medine hurması karıştırmalısınız.

Karışımı doğruca robota alarak toz haline getirmelisiniz. Tahta kaşık yardımıyla macun kıvamına gelene dek karıştırma işlemini uygulamaya devam etmelisiniz.

Daha sonra düzenli olarak tüketmelisiniz.