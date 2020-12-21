B117 virüsü nedir, nasıl bulaşır? Yeni mutasyon B117 virüsü belirtileri nelerdir?

Tüm dünyanın koronavirüs ile mücadelesi devam ederken, koronavüristen daha hızlı yayıldığı iddia edilen ve mutasyona uğramış hali olan B117 virüsü ülkelerin gündemine oturdu.

"B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir" söylemleri üzerine B117 virüsü ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Peki, B117 virüsü nedir? Yeni virüs B117 belirtileri ve özellikleri nelerdir?

B 117 virüsü koronavirüse göre yüzde 70 hızlı bulaşan bir virüstür.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor.' açıklamalarını yaptı.

B117 VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona uğramış koronavirüs hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İngiltere’den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor. Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkârlık yapmamamız gereken günlerdeyiz” ifadelerini kullandı.

B117 VİRÜSÜ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Koronavirüsün mutasyona uğramış hali olarak daha hızlı ve kolay bulaşan B117 virüsünün özellikleri:

- Genetiğinde benzersiz değişiklikler

- %70 daha bulaşıcı

- ACE-2 bağlanma afinitesini artırıyor.

- R0 oranında artış

- Londradaki son vakalaın %62'sini oluşturuyor.