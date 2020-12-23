B117 virüsü Türkiye’de görüldü mü? Mutasyona uğrayan virüs Türkiye'de var mı?

B117 VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona uğramış koronavirüs hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkârlık yapmamamız gereken günlerdeyiz” ifadelerini kullandı.

MUTANT VİRÜS TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili yaptığı açıklamada RNA virüslerinde mutasyonun beklenen bir durum olduğunu belirtti.

Bakan Koca, sözlerine şu şekilde devam etti: “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir.”

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, virüste görülen mutasyonun ciddi oranda bulaşının aralık başı gibi görülmüş olabileceğine dikkat çekerek, şunları dedi:



"Bizim ülkemize geldiyse ve bu aralık ayının başı gibi teorik olarak olma ihtimali var. Ama şu ana kadar bizim ülkemizdeki izlemlerde bu virüs tespit edilmedi. Bizde, benim bildiğim kadarıyla tespit edilmedi. Dünyanın pek çok ülkesinde tıbbi alt yapıya sahip ülkelerde, takipler yapılıyor. Türkiye’de de böyle takipler yapılıyor. Düzenli aralıklarla farklı bölgelerden gelen virüslerin, hangi mutasyonlarnın olduğu izleniyor. Bu güne kadar öyle bir tespit olmadı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz tarafından yapılan açıklamalarda Türkiye’de halen virüsün mutasyon geçirmediği belirtildi.

Açıklamalarında mutasyona uğrayan virüs ülkemizde saptanmadı diyen Hasöksüz, virüsün mutasyon nedeni olarak geçtiğimiz haftalarda Danimarka’da vizonlardan 12 insana bulaşan virüsü işaret etti.

