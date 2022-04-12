B12 vitamini eksikliğine bağlı anemi belirtileri

Vücudun düzgün çalışması ve özellikle kan ve beyin hücreleri sağlığı için önemli besinlerden biri olan B12 vitamini eksikliği, megaloblastik anemi adı verilen bir anemi tipine neden olabiliyor.

B12 vitamini vücudun düzgün çalışması için gereken en önemli besinlerden biridir. B12 vitamininin işlevleri arasında hücrelerin iyileşmesine yardımcı olmak, DNA ve genetik materyalin oluşumuna yardımcı olmak yer alır. Ayrıca B12 vitamininin sahip olduğu en önemli şeylerden biri eksikliğinin hastalıklara yol açabilmesidir.

Vücut hücrelerinin düzgün çalışması için oksijen kaynağına ihtiyacı vardır. Kırmızı kan hücreleri (eritrositler), oksijeni kan yoluyla dokulara taşır. Hem B12 vitamini hem de folik asit, DNA öncü hücrelerinin DNA sentezinin oluşumuna katılır. Ve burada B12 ile kan sağlığı arasındaki ilk ilişkiyi başlar.

Megaloblastik anemi nedir?

Vücutta B12 vitamini ve folik asidin bir kısmı eksik olduğunda hücrelerde DNA üretimi hızında azalma olur, bu da hücre öncülerinin boyutunun artmasına neden olur. Gelişimlerindeki bu değişiklik nedeniyle hücrelerin kendi kendini yok etmesi, anemi gelişimine yol açan bir durumu tetikler.

Kısacası megaloblastik anemi, vücuttaki B12 vitamini veya folik asit eksikliğinden kaynaklanan kırmızı kan hücrelerinin kanda daha küçük olması ve boyutlarının değişmesiyle ortaya çıkar.

Günlük B12 vitamini ihtiyacı

Günde ne kadar B12 vitamini alınması gerekiyor? Bu, tüm insanların tüketirken kendilerine sorduğu en yaygın sorulardan biridir. Cevap her organizmaya göre değişir. Bu nedenle bir beslenme uzmanına danışmanız gerekir.

Ancak araştırmalar gösteriyor ki, alınması gereken vitamin miktarı yaşa bağlı olarak genelleştirilebiliyor.

- 6 aya kadar olan bebekler için yaklaşık 0.4 mcg

- 6 ay ile 1 yaş arasındaki bebekler için yaklaşık 0.5 mcg

- 1 ila 3 yaş arasındaki çocuklar için yaklaşık 0.9 mcg

- 4 ila 8 yaş arası çocuklar için yaklaşık 1.2 mcg

- 9 ila 13 yaş arası çocuklar için yaklaşık 1.8 mcg

- 14 ila 18 yaş arasındaki çocuklar için yaklaşık 2.4 mcg

- Yetişkinler için yaklaşık 2.4 mcg

B12 vitamini eksikliğine bağlı anemi belirtileri

B12 vitamini eksikliğinden kaynaklanan megaloblastik aneminin belirtileri, klasik bir aneminin belirtilerine benzer. Bu belirtiler arasında güçsüzlük, uykusuzluk, soluk cilt, yorgunluk, çarpıntı, baş ağrısı, nefes darlığı ve konsantrasyon eksikliği bulunur.

Megaloblastik anemide belirtiler genellikle aşamalı olarak ortaya çıkar. B12 vitamini nedeniyle megaloblastik anemi ortaya çıktığında, B12 vitamininin sinirleri kaplayan miyelin oluşumuna katılmasından başka belirtiler ortaya çıkar. Dil atrofisi, bağırsakta emilim bozukluğu ve hatta bazen bunama gelişebilir. Bunama özellikle uzun süreli anemi durumlarında ortaya çıkar.

Zamanla, bu belirtiler kötüleşebilir. Folik asit eksikliği farklı belirtilere neden olmasa da B12 vitamini eksikliği sinir sistemine zarar vererek el ve ayaklarda uyuşma, denge kaybı, hafıza kaybı ve sarılığa yol açabilir.

Megaloblastik aneminin ana tedavisi sağlıklı B12 vitamini veya folik asit seviyelerini geri kazanılmasıdır. B12 vitamini eksikliği nedeniyle megaloblastik anemi ortaya çıktığında, tedavi hastanın diyetini güçlendirmeye odaklanmalıdır. Özellikle hayvansal kaynaklı gıdaların tüketimi ile bu vitaminin günlük düzenli alımını sağlamak amacıyla kırmızı et, tavuk, yumurta ve balık gibi ürünler tüketilmelidir. Bazı durumlarda B12 vitamini seviyelerinin daha hızlı geri kazanılmasına yardımcı olmak için B12 vitamini takviyeleri reçete edebilir.

Kalp ve böbrek hastalıklarına neden oluyor

B12 vitamini eksikliği vücutta zararlı etkiler yaratabilir. Vücutta yeterli B12 vitamini olmadığında, metabolizma çeşitli hastalıkları önleyemez. B12 vitamininin önlemeye yardımcı olduğu en önemli hastalıklardan biri anemidir.

Anemiye ek olarak, B12 vitamininin önlemeye yardımcı olduğu diğer sağlık sorunları arasında kalp ve böbrek yetmezliği ile bağlantılı olanlar bulunur. Bu vitamin, kan hücrelerini koruyarak yenilenmesine yardımcı olduğundan, eksikliği kalp sorunlarına neden olan pıhtı veya diğer tür bozuklukların oluşumunu tetikleyebilir.

B12 vitamini eksikliğinin nedenleri

Bazı durumlarda hayvansal kaynaklı gıdalardan zengin bir diyet izlemek de B12 vitamini için yeterli olmayabilir. Vücutta B12 eksikliğine neden olabilecek farklı durumlar da vardır.

Genellikle sağlıklı ve dengeli beslenen kişiler, yeterli B12 vitamini seviyelerine sahip olmak için herhangi bir engel görmezler. Ancak bazı faktörler beklenmedik bir eksikliğe neden olabilir:

Alkol alımı: Alkollü içeceklerin içilmesi genellikle B12 vitamini de dahil olmak üzere birçok besinin yetersiz emilmesine neden olur.

Crohn hastalığı: Bağırsakta kısalma, mikrovillus yıkımı veya aşırı ishal olduğunda B12 vitamininin emilimi zorlaşır.

İlaçlar: Antasitler gibi bazı ilaçların alınması B12 vitamini emiliminde kötüleşmeye neden olabilir.

Pernisiyöz anemi: Bu, intrinsik faktörü sentezleyen hücrelerin tahrip olması nedeniyle B12 vitamini eksikliğinden kaynaklanan bir anemi türüdür. İntrinsik faktör, B12 vitamininin emilim sürecinde anahtar bir proteindir.

Ameliyat: Midenin veya bağırsağın bir kısmının çıkarıldığı cerrahi bir operasyon geçirmiş kişilerde emilim daha fazla güçleşir.