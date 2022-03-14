B12 vitamini eksikliğini gösteren 8 belirti

Birçok hayati sürece katılan ve eksikliğinde ciddi sağlık problemleri doğuran B12 vitamininin yeterli alımı oldukça önemlidir. İşte B12 eksikliği belirtileri ve tüketilmesi gereken besinler.

B12 vitamini hücre yenilenmesi ve kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gereklidir. Ayrıca duygudurum bozukluklarının ve merkezi sinir sistemi bozukluklarının önlenmesinde de rol oynar.

Ağırlıklı olarak hayvansal kaynaklı ürünlerde bulunduğundan dolayı, çok önemli olduğu hamile kadınlarda, vücudun daha zor emdiği iler yaşta olanlarda, vegan ve vejeteryanlarda eksikliği yaygındır.

Günlük önerilen B12 vitamini gereksinimleri şunlardır:

- Yetişkin erkekler ve kadınlar için 2.4 µg

- 50 yaş üstü erkekler ve kadınlar için 2,4 µg

- Hamile kadınlar için 2.6 mcg

- Emziren kadınlar için 2.8 µg

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN 8 BELİRTİSİ

B12 vitamini açısından zengin besinler balık ve kabuklu deniz ürünleri, peynir, süt, sakatatlar ve yumurtadır. Eksikliği sağlığınız için kötüdür.

İşte B12 vitamini eksikliğinin en yaygın 8 belirtisi.

Kas Krampları

B12 vitamini sinir uyarılarının iletilmesinde önemli bir rol oynar. Eksikliğinde gündüz ve gece kas krampları oluşabilir. Çoğu durumda, üç aylık bir B12 vitamini tedavisi vücudun kendini yeniden dengelemesini sağlar ve bu da krampları azaltır.

Denge Kaybı

B12 vitamini vücudun iyi koordine olmasına ve dengenin korunmasına yardımcı olur. Hareket etmekte zorluk çekiyorsanız, bunun nedeni B12 vitamini eksikliği olabilir. Bu tür durumlarda mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

Sinirlilik

B12 vitamini, iyi bir sinir dengesinin korunmasına yardımcı olur. Önemli bir B12 vitamini eksikliği aşırı sinirlilik ve gerginliğe yol açabilir. Hatta bazı insanlar endişeli ve depresif hissedebilir.

Anemi

B12 vitamini eksikliği durumunda anemi (kandaki hemoglobin seviyesinde anormal düşüş) meydana gelebilir. Anemi belirtileri yorgunluk, güçsüzlük hissi, nefes darlığı veya baş dönmesidir.

Ağız Yaraları

B12 vitamini eksikliği dilin görünümünü ve rengini değiştirebilir. Dilde kırmızı ve ağrılı hale gelebilen şişlikler görülebilir. Şişmiş bir dilin yanı sıra önemli derecede B12 vitamini eksikliği olan kişilerde ağız yaraları da gelişebilir.

Kabızlık

B12 vitamini sindirim sistemine yardımcı olur. İyi sindirim için B12 vitamini şarttır. Kabızlık, hatta karın ağrısının eşlik ettiği kusma ile birlikte sindirim bozuklukları ve ayrıca iştahsızlık durumunda B12 vitamini eksikliği yaşanıyor olabilir.

Kafa Karışıklığı

B12 vitamini eksikliği hafıza ve konsantrasyon durumunu etkileyebilir. Eksikliği kafa karışıklığı ve oryantasyon bozukluğu durumlarına yol açabilir. Bu nörolojik durumlar ciddiye alınmalıdır ve mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

Karıncalanma

B12 vitamini sinirleri koruyan zar olan miyelin üretimine katkıda bulunur. Bu nedenle B12 vitamini eksikliği miyelin üretimine zarar verir karıncalanma hissine, kas güçsüzlüğüne ve motor güçlüklere neden olabilir.

B12 VİTAMİNİ AÇISINDANZ ZENGİN BESİNLER

Günlük B12 vitamini ihtiyacını karşılamak için çeşitli ve dengeli bir diyet sürmek gerekir. Ayrıca B12 vitamini açısından zengin besinler de tüketilmelidir.

Sakatatlar

B12 vitamini içeren en iyi gıda gruplarından biri sakatatlardır. 100 gr kuzu, hindi ve dana böbreği 37 µg ila 77 µg B12 vitamini içerir. 100 gr pişmiş kuzu ciğeri 74,1 µg B12 vitamini içerir. 100 gr pişmiş dana ciğeri 71,4 µg B12 vitamini içerir. Ayrıca 100 gr kırmızı et 2 µg ila 4 µg B12 vitamini içerir.

Deniz Ürünleri

Sakatatlar size göre değilse, ihtiyacınız olan B12 vitaminini deniz ürünlerinden de alabilirsiniz. Pişmiş uskumru 19 µg/100 gr, pişmiş ton balığı 11 µg/100 gr sardalya 9 µg/100 gr, fırında somon 4 µg ila 6 µg/100 gr B12 vitamini içerir.

Süt Ürünleri ve Yumurta

B12 vitamini ayrıca yumurta sarısı (2 ila 4 yumurta sarısı için yaklaşık 3 µg) ve süt ürünleri gibi hayvansal kaynaklı diğer gıdalarda da bulunur. 100 gram süt 0,3 ila 0,4 μg B12 vitamini içerir.

B12 vitamininin bitkisel kaynakları yoktur.