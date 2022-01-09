B12 vitamini yetersizliğinin 7 önemli işareti

Vücutta kırmızı kan hücreleri ve DNA üretmek için kullanılan ve kalp hastalıkları ve kanser gibi sağlık sorunlarına karşı savaşan B12 vitamini, eksikliğinde birçok farklı belirtiye neden olabiliyor.

B12 vitamini vücudumuzda üretilmez, sadece dış kaynaklardan gelir. Vücut tarafından kırmızı kan hücreleri, DNA ve sinirler üretmek için kullanılan temel bir besindir.

Çoğu vitaminin aksine, B12 bitkilerde çok az miktarda bulunur. Bu nedenle veganlar ve vejeteryanlar B12 vitamini eksikliğine oldukça yatkındır. Bakteriler ve mantarlar gibi mikroorganizmalar B12 vitamini üretebilir. Toprakta bakteri bulunabileceğinden, topraktan gelen besinler bu vitaminden az miktarda içerebilir. Az miktarda B12 vitamini içeren yiyecekler arasında mantarlar ve bir soya ürünü olan tempeh gibi fermente edilmiş yiyecekler bulunur.

Süt ürünlerini yeterli miktarda tüketen vejetaryenler yumurta, süt ve yoğurttan B12 alabilir. Et, yumurta ve süt ürünlerini yemekten kaçınıyorsanız, B12 vitamini takviyesi almayı düşünebilirsiniz. Hamile ve emziren kadınların günlük B12 vitamini ihtiyacı daha yüksektir ve doğru miktarı belirlemek için bir uzmana danışmak en iyisidir.

B12 VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Tükettiğiniz besinler sağlık sorunları yaşamamak için size yeterli miktarda B12 vitamini sağlamalıdır, ancak endişeniz varsa B12 seviyenizi gösterecek kan testleri için doktorunuza danışabilirsiniz.

Aslında çok fazla B12 vitaminine ihtiyacımız yoktur. Çoğu yetişkin günde sadece 2.4 mikrograma ihtiyaç duyar, ancak birçok vücut fonksiyonu için çok önemlidir ve eksikliği ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Bazı gıdalara sağlık yararlarını artırmak için B12 vitamini eklenir, ancak doğal olarak büyük miktarlarda B12 vitamini içeren gıdalar arasında süt ürünleri, yumurta, balık, tavuk, hindi, kırmızı et ve kabuklu deniz ürünleri bulunur. B12 vitamini özellikle kanser, kalp hastalığı ve bunama ile savaşmaya yardımcı olur.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN 7 İŞARETİ

B12 vitamini eksikliğinin genel olarak 7 ana belirtisi şunlardır:

Yorgunluk

Sürekli yorgun musunuz? B12 vitamini vücutta enerji oluşturmak için önemlidir. Bu vitamin yeterli olmadığında vücut yeterli oksijen ve enerji alamaz. Baş dönmesi aynı zamanda yeterli B12 vitamini almadığınızın bir işaretidir.

Karıncalanma ve Uyuşukluk

İğne batması gibi karıncalanma hissine eşlik eden el ve ayaklarda his kaybı B12 vitamini eksikliğinin bir işareti olabilir. Nedeni belirlemek için mutlaka kan testleri yapılmalıdır.

Eklem Ağrısı

Artrit gibi bir kronik hastalık sonucu olmayan şiddetli eklem ağrısı bir uyarı işareti olabilir. B12 vitamini eksikliği olan hastalarda reflekslerin yavaşlaması da belirtilerden biridir.

Hızlı Kalp Atışı veya Solunum

Hızlı solunum ve hızlı kalp atışı da B12 vitamini eksikliği ile ilişkili olabilir. Bunlardan herhangi biri sizi rahatsız ediyorsa mutlaka bir doktora görünün.

Güçsüzlük

Şiddetli B12 vitamini eksikliği ile birlikte yürümeyi zorlaştıran tam güçsüzlük gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Kas güçsüzlüğüne ek olarak, denge ve tökezleme sorunları da bir soruna işaret edebilir.

Sarılık

Cildin ve göz beyazlarının sarıya dönüşmesi, bazı ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilen tipik bir sarılık belirtisidir. Sarılığın nedenleri arasında B12 vitamini eksikliği de vardır.

Dilde Şişkinlik

B12 vitamini eksikliği olan bazı hastalarda dil iltihabı da görülebilir. Ağız boşluğu ile ilişkili diğer belirtiler arasında düz bir dil ve tat duyusunda azalma bulunur.