B6 vitamini eksikliği ruh sağlığını etkiliyor

Sinir ve bağışıklık sistemlerindeki temel mikro besinlerden biri olan B6 vitamininin eksikliğinin ruh sağlığını bozabildiği ve şizofreni gibi sorunlara yol açabildiği bulundu.

B6 vitamini eksikliği toplumda genellikle yaygın değildir, ancak düşük seviyelerinin, periferik nöropati, seboreik dermatit (egzama), glossit (dil iltihaplanması), cheilosis (dudak köşelerinin çatlayıp yarılması), depresyon ve kafa karışıklığı gibi farklı patolojilerin ve semptomların ortaya çıkmasına neden olduğu bilinmektedir.

Ayrıca bu vitaminin eksikliğine neden olabilecek B6 vitamininin inaktive eden ilaçlar, kalori-protein malnütrisyonu, malabsorbsiyon veya alkolizm gibi faktörler bulunur.

B6 vitamini, vücutta aktif formları olan piridoksal-fosfata ve daha az oranda piridoksamin fosfata dönüştürülen suda çözünür bir vitamindir. Bu formlar, bir çok biyokimyasal reaksiyonlarda yer alır.

ZİHİNSEL BOZUKLUKLARI TETİKLİYOR

B6 vitamini normal beyin gelişimini, sinir sistemini ve bağışıklık sistemini sağlıklı tutmak için önemlidir. Japonya'da Tokyo Metropolitan Enstitüsü tarafından yürütülen bir araştırma, B6 vitamini eksikliğinin şizofreni belirtileri gelişmesine neden olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, B6 vitamini eksikliği; psikiyatrik bozukluk, halüsinasyonlar, hezeyanlar, bilişsel bozukluk ve ilgisizlik gibi şizofreniyle ilgili belirtileri tetikleyebiliyor. Araştırılan tüm deneklerde ortak bir faktör keşfedildi: Şizofreni hastalarının bir alt popülasyonunun kanındaki B6 vitamini seviyeleri önemli ölçüde daha düşüktü ve yüksek doz B6 vitaöini, şizofreni hastalarının bir alt grubunda psikotik semptomların hafifletilmesinde etkiliydi.

Araştırma yazarları ayrıca, B6 vitamini eksikliğinin şizofreni semptomlarının gelişimine katkıda bulunabileceğini düşündürdüğünü vurguladılar. Yazarlar ayrıca şizofreni hastalarındaki bu vitamin eksikliğinin çeşitli zihinsel bozukluklar için tetikleyici olduğunu gösteren bir inceleme yayınladılar.

TEDAVİ İÇİN UMUT OLABİLİR

B6 vitamini diyetten elde edilir. Kümes hayvanları, balık, patates, nohut ve muzda iyi miktarda bulunur. Ancak gıda takviyeleri yoluyla da alınabilir.

B6 vitamini ve şizofreni arasındaki ilişkiyi doğrulamak için araştırmacılar, B6 vitamini açısından düşük bir diyete zorlanan fareleri kullandılar. Dört hafta sonra, farelerde plazma B6 seviyesi, kontrollere kıyasla yüzde 3'e düştü. Araştırmacılar, bu hayvanların sosyal eksiklikler ve bilişsel bozulma gösterdiğini gözlemlediler.

Daha sonra doğrudan B6 takviyesinin, davranış anormalliklerini iyileştirdiği ve farelerde görülen davranışsal eksiklikleri düzelttiği tespit edilen çalışmada bilim insanları, bu hastalar için olası yeni bir tedavi için bu sonuçların çok önemli olduğunu vurguladılar.

B6 VİTAMİNİ BAKIMINDAN ZENGİN 20 BESİN

Yetişkin bireylerde günlük B6 vitamini ihtiyacı 1,3 miligramdır. 51 yaş sonrası için erkeklerde 1,7 miligram, kadınlarda ise 1,5 miligrama yükselir.

Hamile kadınlarda günlük B6 vitamini ihtiyacı 1,9 miligram ve emzirme dönemindeki kadınlarda ise 2 miligramdır.

B6 vitamini açısından zengin 20 besinin 100 gr başına miligram olarak içerdiği oranlar:

Somon: 0.75 mg

Ceviz: 0.73 mg

Mercimek: 0,6 mg

Nohut: 0,6 mg

Muz: 0,51 mg

Tavuk: 0,5 mg

Ton balığı, palamut, çipura, alabalık: 0.46 mg

Avokado: 0.42 mg

Mısır: 0,4 mg

Kestane: 0.33 mg

Sığır eti: 0.33 mg

Sarımsak: 0.32 mg

Pirinç: 0,3 mg

Kuru üzüm: 0,3 mg

Kıyma: 0.27 mg

Taze fasulye: 0.26 mg

Antep fıstığı: 0.26 mg

Patates: 0.25 mg

Kuru erik: 0.24 mg

Karnabahar, ıspanak: 0,2 mg