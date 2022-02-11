Bacaklarda varis oluşumunu önlemek için 5 etkili yöntem

Varis sadece estetik bir durum değil, aynı zamanda ciddi bir hastalıktır ve önlemek, tedaviden çok daha kolaydır. İşte varis hakkında merak edilenler oluşumunu önlemek için etkili ipuçları.

Varisli damarlar, hareketsiz bir yaşam tarzı süren veya sürekli ayakta duranları tehdit eder. Varisli damarların önlenmesinin yolu, bacaklara uygun şekilde bakmaktır.

Ek olarak, damarları güçlendirmeye özen göstermek gerekir, bu nedenle bacaklarda varis oluşumunun önlenmesi beslenme ile de yakından ilgilidir.

Kadınların, varise erkeklerden daha duyarlı olduğu bilinmektedir. Varisli damarlar kadınlarda daha çok görülür. Varisli damarlara neden olan faktörler arasında 45 yaş üstü olmak, obezite, kalıtım, hamilelik, menopoz, hormonal ilaçlar ve bacaklarla çalışmak yer alır.

İşte varisli damarlardan korumanın etkili yolları.

AYAK MASAJI

Erkeklerde ve kadınlarda bacaklardaki varisleri önlemenin en etkili yöntemlerinden biri ayak masajıdır. Bu masaj, özellikle hamilelik sırasında, damarlar aşırı kilo ve şişlik nedeniyle ek stres yaşadığında etkili ve faydalıdır. Masajdan sonra bacaklarda hafiflik ve rahatlama görülür.

Ayak masajı nasıl yapılır?

- Yatmadan 30-40 dakika önce ayak banyosu yapın; ılık suya deniz tuzu, en sevdiğiniz uçucu yağdan birkaç damla veya bitkisel yağlar ekleyin.

- Sert bir yüzeye oturun (ya da sadece rahat bir pozisyon alın).

- Ayaklara masaj yapmaya başlayın. Yavaşça topuğa doğru hareket ederek parmakların yanındaki alanı ovmaya başlayın. Çok sert bastırmayın, masaj ağrıya veya rahatsızlığa neden olmamalıdır.

- Ayak parmaklarınıza özellikle dikkat edin. Hafif dokunmalarla başlayın ve yumuşak kıvrımlarla bitirin.

- Ayaklara yaklaşık 15-20 dakika masaj yapın. Her akşam böyle bir masaj yaparsanız, kısa zamanda bacaklarda gerginliğin gittiğini ve hafiflik olduğunu fark edebilirsiniz.

DAHA FAZLA SEBZE VE MEYVE YİYİN

Yanlış beslenme ve diyette yağlı, yüksek kalorili yiyeceklerin fazla olması, sadece aşırı kiloya değil aynı zamanda damarlarla ilgili sorunlara da yol açar. Bu nedenle bacaklarınızda varisli damarları görmek istemiyorsanız zararlı yağlı yiyecekleri, fast foodları diyetinizden çıkarın ve yerine taze sebze ve meyveler koyun.

Kan damarlarının duvarlarını güçlendiren, iltihabı önleyen, kan dolaşımını iyileştiren ve varisli damarların mükemmel bir şekilde önlenmesini sağlayan özel maddeler, flavonoidler içerir.

Sebzelerden yeşil olanları tercih edin. Soğan, brokoli, ıspanak, lahana, pazı ve biber gibi koyu yeşil sebzeleri tüketin. Kan damarlarının duvarlarını güçlendirmek için mükemmeldirler. Meyvelerden narenciye meyvelerini tüketebilirsiniz. Portakal, mandalina, greyfurt, limon, greyfurt ve ayrıca yeşil elma ve üzüm damarlar için harikadır.

TERAPÖTİK EGZERSİZ YAPIN

Terapötik egzersiz, yalnızca varisleri önlemenize değil, aynı zamanda ilk belirtilerinde ağrı ve rahatsızlıktan kurtulmanıza da izin verir. Yatmadan önce 15 dakika boyunca sadece birkaç basit egzersiz yapmanız yeterlidir ve bacaklarınızdaki şişliği giderebilir, hafiflik hissedebilirsiniz.

Terapötik egzersiz bacakların şişmesi ve kaşıntı gibi durumlarda da etkilidir. Her akşam yatmadan önce yapılmalıdır, sadece 15 dakikalık masaj semptomları hafifletecek ve hastalığın gelişmesini önleyecektir.

Evde hangi egzersizler yapılabilir?

- Önce ısının; ilk başta bir yönde, sonra diğer yönde 15 kez ayaklarınızı çevirin.

- Sağ ayağın üzerinde durun, sol bacağınızı dizinizden bükün ve ayağınızı ayak parmağınızın üzerinde yükselerek uzatın. Bu pozisyonda 5-10 saniye durun, ardından bacaklarınızı değiştirin. Egzersiz her ayak için 15 kez tekrarlanmalıdır.

- Parmak uçlarında durun ve yavaşça aşağıya doğru inin, 20 kez tekrarlayın.

- Topuklarınızın üzerinde durun ve yavaşça aşağıya doğru inin, 20 kez tekrarlayın.

- Ellerinizi omuz hizasında duvara yaslayın, ardından parmak uçlarınız üzerinde yükselin ve ardından kendinizi topuklarınız üzerinde alçaltın. Egzersizi 15 kez tekrarlayın.

- Uyku sırasında da bacaklarınızı yüksek bir konumda tutmaya çalışın. Kan akışını iyileştirmek ve durgunluğunu önlemek için altlarına küçük bir yastık koyun.

YÜZÜN

Yüzme ayrıca erkeklerde ve kadınlarda varisli damarların mükemmel bir şekilde önlenmesine yardımcı olur. Vücut yatay olduğunda, kanın vücutta dolaşımı dikey durumdan çok daha kolaydır. Yüzme çok güçlü bir fiziksel aktivitedir ve ayrıca suyun içinde kasların gevşemesi ve şişmenin ortadan kalkması nedeniyle bir tür yumuşak masaj cihazı olarak çalışır.

Çok soğuk sulardan kaçınmaya çalışın, çünkü soğuk su varis gelişimine neden olabilir. Havuzda ideal su sıcaklığı 22-24 derece civarındadır. Haftada en az bir kez 30 dakika havuzda yüzerseniz, bacaklarınızdaki şişmiş damarlardan kurtulabilirsiniz.

YÜRÜYÜŞ YAPIN

Yapılan düzenli yürüyüşler kan durgunluğunu önler, kasları tonlandırır, kan basıncını normalleştirir, başarılı bir şekilde kilo vermeye yardımcı olur ve bu nedenle damarlar üzerindeki yükü en aza indirerek varis gelişimini engeller.

Etkisinin maksimum olması için yürüyüşün doğru bir yapılması çok önemlidir. Yürürken kolların ve bacakların ters yönde hareket etmesi önemlidir. Sırt düz olmalı ve kollar omuzdan çalışmalıdır. İleri bir adım atarak, önce bacağınızı yumuşak bir şekilde öne doğru hareket ettirin, topuğa odaklanın, ardından ağırlık merkezini ayağın ve parmakların merkezine aktarın.

Günlük olarak yapacağınız 30 dakikalık tempolu yürüyüşler, varis gelişimini büyük ölçüde önleyebilir.