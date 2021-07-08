Bacaklardaki dolaşımı iyileştirmek için 5 kolay egzersiz

Pandemi kaygısı, iş günü boyunca oturmak ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle bacaklarımızı yeterince hareket ettiremeyebiliyoruz. İşte evdeyken kolayca yapabileceğiniz 5 bacak egzersizi.

Aktif kalmanın sağlık üzerinde çok olumlu etkileri vardır. Diğer faydalarının yanı sıra egzersiz, dolaşım problemlerinden kaynaklanan bacaklarda bazı rahatsızlıkların hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Egzersiz ve fiziksel aktivite, kardiyovasküler sağlığın ve genel sağlığı iyileştirmenin en etkili yollarından biridir.

Pandemiden kaynaklanan kısıtlamalar, iş günü boyunca oturmak ve yüksek sıcaklıklar, dışarı çıkmak yerine kanepeyi tercih etmemize neden olabilir. Bu nedenle, evde de aktif kalmanız için dolaşımınızı iyileştiren ve hareketsiz yaşam tarzından uzak kalmanıza yardımcı olan egzersizleri yapmak çok önemlidir.

KAN DOŞALAŞIMINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN 5 EGZERSİZ

İşte bacaklarınızdaki dolaşımı iyileştirecek ve genel olarak akrdiyovasküler sistem için iyi olan evde yapılabilecek çok basit 5 egzersiz:

Bacaklarınızı Kaldırın ve Egzersize Başlayın

Evde, işte veya başka bir yerde otururken bacaklarınızı 20 santimetre yüksekliğinde kaldırarak egzersize başlayabilirsiniz. Bu pozisyonda ayak bilekleri ile veya direkt ayaklarınızla dairesel hareketler yapabilirsiniz. Egzersiz, 5-10 dakika boyunca 2 set 15 tekrar şeklinde yapılmalıdır.

Toplardamarların dolaşımında kas kasılması gerektiği için bu egzersiz ile toplardamar dönüşüne yardımcı olabilirsiniz. Dolayısıyla bu basit egzersizle çok olumlu bir etki elde edebilirsiniz.

Parmak Uçlarında Durun

Bu pozisyonda yürüdüğümüzde, aynı zamanda damarları sıkıştıran ve kan dönüşünü kolaylaştıran baldırların kasılmasını uyarabiliriz. Buna kas pompalama denir ve egzersizin bacakların dolaşımı üzerinde önemli bir etkisi vardır.

Yapılacak en iyi şey ayağa kalkıp 10 kez parmak ucunda durma hareketini yürümeden yapmaktır. Aynı şekilde topuklarla yapılan aynı egzersizle kombine edilerek karşıt kasların kasılması sağlanabilir.

Yerde Pedal Çevirin

Bu egzersiz, bisiklet sürerken yaptığınız pedal çevirme hareketini uygulamadan ibarettir. Bunun için yere ya da sert bir zemine uzanıp bacaklarımızı kaldırmamız ve bisiklette yapacağımız pedal çevirme hareketini simüle etmemiz gerekiyor.

Bu egzersiz ile dolaşımı uyarmak için 3 set 10-15 tekrar kuvvetli bir şekilde yapılması tavsiye edilir. Tabii ki sırtınızla ani hareketler yapmamalısınız, çünkü bu hasara neden olabilir.

Uzmanların bir diğer tavsiyesi ise sırtınız zeminde ve avuç içlerinizi tamamen destekleyerek, kollarınız vücut boyunca gerilmiş olarak ve sadece bacaklarınızı hareket ettirerek bu egzersizi yapmaktır. Ayrıca hızlı ve kontrolsüz yapmak yerine daha az geniş bir pedal çevirme hareketi yapmak ve kontrol etmeye çalışmak tercih edilir.

Ayaklarınızı Soğuk Suyla Islatın

Günlük hijyen son bir dokunuş olarak, soğuk suyla duş tavsiyesidir. Ayaklardan dize doğru, 2-3 dakika boyunca, bir yukarı hareketle yıkama yapılmalıdır. Bu konuda uzmanlar, soğuk suyun hem kılcal damarları uyardığını hem de kasları kastığını ve kanın o bölgede dolaşmasını sağladığını söylüyor. Yaz aylarında varisli damarlarda daha da etkili olabilir.

Bacaklarınıza Masaj Yapın

Uyumadan önce yapılan bacak masajı ağırlık hissini hafifletebilir.

- Bacak boyunca aşağıdan yukarıya doğru başlayın.

- Bacağınızı iki elinizle çevreleyin.

- Uyluğa kadar nazikçe ve sürekli veya aralıklı olarak sıkın.

- Bacakta daha fazla rahatlama hissi elde etmek için soğuk jeller kullanın.

- Masajın her gün yatmadan önce yapılması gün boyunca biriken yorgunluğun giderilmesine yardımcı olur.

EGZERSİZİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Fiziksel olarak aktif olmak, hareketsiz bir yaşam tarzından kaçınmak, genel olarak sağlık için ve özellikle damarları ve kalbi içeren kardiyovasküler sağlık için çok önemlidir.

- Özellikle 50 yaşından sonra çok sık görülen bir dolaşım problemi olan periferik arter hastalığından kaynaklanan bacaklarda oluşan rahatsızlıkları yatıştırır. Düzenli fiziksel egzersiz, bacak semptomlarını, kronik ağrıyı ve sertliği gidererek vücut hareketliliğini iyileştirmeye yardımcı olur.

- Düzenli egzersiz yaparak kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Bu, kan dolaşımını da uyarır ve sonuç olarak günün sonunda daha az ağırlık ve yorgunluk hissedersiniz.

- Vasküler risk faktörleri olan hipertansiyon, kolesterol ve diyabeti olumlu etkiler. Ayrıca bu sorunlar nedeniyle kalp krizi, felç veya erken ölüm riskiniazaltır.

- Yüksek tansiyon da dahil olmak üzere belirli hastalıkları tedavi etmek için daha az ilaç gerektirir.

- Kilonun korunmasına yardımcı olur.

- Ruh halini olumlu yönde etkileyen hormonlar olan endorfinlerin serbest bırakılmasına yardımcı olur, zihinsel sağlığı geliştirir ve hatta depresyonu önler.

- Yaşam kalitesini iyileştirir.