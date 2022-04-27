Bağışıklık hücrelerinin büyü bir bölümünü barındıran bağırsaklar, vücutta birçok hayati görevi üstlenir. Bu nedenle bağırsaklara iyi bakmak çeşitli hastalıkları önleyebilir.

Bağırsak, binden fazla türde milyarlarca bakteriye ev sahipliği yapar ve bağışıklık sistemimizin yaklaşık yüzde 80'i bağırsaklarda bulunur.

Bağırsaklar vücutta büyük rol oynar. Sindirim dışında, bağışıklık sisteminden ve vücuttaki diğer birçok işlevden de sorumludurlar. Ancak, çoğu zaman modern yaşam tarzları bağırsaklara büyük bir stres yükü bindirir.

Sağlıklı bağırsaklara sahip olmak düşündüğünüzden daha önemlidir. Sağlıklı bir bağırsak florası yaşam süresini bile uzatabilir. Bağırsaklar bağışıklık hücrelerinin büyük bölümünü içerir. Ayrıca, bağırsak bakterileri üç temel B vitamini üretir: Biyotin, folik asit ve B12 vitamini.

Bağırsakların durumu, bağışıklık sistemini ve genel sağlığı etkileyen besinlerin emilimini etkiler. İyi bakterilerle dengelenmiş bağırsaklar vücudu enfeksiyonlara, soğuk algınlığına ve çeşitli hastalıklara karşı etkili bir şekilde korur. Bağırsak florasında bir dengesizlik durumunda vücut hastalığa yol açan kötü bakterilerle savaşma yeteneğini kaybeder.

Bağırsağa zarar veren 10 alışkanlık

Araştırmalar, bağırsak florasının dengesizliğinin diyabet, kalp ve damar hastalıkları ve bağışıklığın zayıflaması da dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarının gelişimini etkileyebileceğini göstermektedir.

İşte bağırsağa zarar veren alışkanlıkar:

Yatmadan hemen önce yemek yemek

Asit reflü, mide ekşimesi ve hatta gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) gibi bağırsak sorunlarının yaygın bir nedeni, yemekten hemen sonra yatmaktır. Yatmadan 2 ila 3 saat önce yemek yenilmelidir ve yemeklerden sonra uzanmaktan kaçınılmalıdır.

Yemeğiniz yağ ve karbonhidrat bakımından yüksekse, yatmadan 4 ila 6 saat önce yenilmeli ve porsiyonlar küçültülmelidir. Yüksek yağlı yiyecekler, kafein, çikolata, baharatlı yiyecekler, nane, alkol ve tütün gibi besinler alt özofagus sfinkterinin işlevini bozarak midenin asidik içeriğinin yemek borusuna girmesine neden olabilir. Bu tür tetikleyicilerinizi tanımlamak için bir günlük tutabilir ve bağırsak geçişini iyileştiren sağlıklı yiyecekleri seçebilirsiniz.

Çok yemek

Çok fazla yemek yedikten sonra rahatsız olduğunuzu ve aynı zamanda aniden enerjinizin tükenmeye başladığını hiç fark ettiniz mi? Bunun nedeni, bağırsakların aşırı yüklenmesidir.

Bu tür durumlarda bağırsaklar çok miktarda yiyeceği sindirmeye çalışırlar, bu nedenle vücut tüm enerjisini sindirime yönlendirir. Aşırı yemek, bağırsaklar için büyük bir yüktür.

Çok az sıvı almak

Bağırsakların normal çalışması için çok fazla sıvıya ihtiyacı vardır. Kalın bağırsakta yaklaşık dört litre sıvı depolanır. Çok az sıvı alınırsa, vücut sıvıyı oradan çeker ve bu da kabızlık ve hatta bağırsak tıkanıklığı gibi birçok soruna yol açabilir.

Çok az lif tüketmek

Lif sağlıklı ve verimli sindirimi sağlayan şeydir. Çok az tüketilmesi durumunda hazımsızlığa ve halsizliğe neden olabilir. Daha fazla lif yemek ve daha fazla su içmek bağırsak geçişini kolaylaştırır ve kabızlığı önler.

Çok fazla şeker tüketmek

Tatlı yemekte yanlış bir şey yok, ancak normal sınırlar içinde tüketim esastır. Çok fazla şeker alınması vücutta iltihaplanmaya neden olur, ayrıca sindirim sistemini bozar.

Şekerin bağırsak florası üzerinde kötü bir etkisi vardır ve bu da sindirim sorunlarına yol açabilir.

Çok fazla işlenmiş gıda tüketmek

Unlu mamüller, salam, sosis, paketli ezmeler... İşlenmiş gıdalar çok fazla tuz, şeker ve sağlıksız yağlar içerir. Bütün bunların bağırsak florası ve buna bağlı olarak sindirimin işleyişi üzerinde kötü bir etkisi vardır.

Çok fazla antibiyotik kullanmak

Antibiyotikler bağırsak florasını derinden değiştirebilir, mikrobiyal çeşitliliği sınırlarlar ve hatta bakterilerin kapasitelerini bile etkileyebilirler. Antibiyotikler yalnızca gerektiği durumlarda kullanılmalıdır. Örneğin basit bir soğuk algınlığı için kullanılmamalı, öngörülen süreye uyarak ve ishale neden olma riski varsa etkinliği kanıtlanmış probiyotiklerle birlikte alınmalıdır.

Çok fazla yağlı yiyecekler yemek

Bu kötü alışkanlığın kilo alımı gibi sonuçlarına ek olarak, yağlı yiyecekler safra kesesi taşlarının oluşumunu tetikleyebilir. Uzmanlara göre, kolesterole bağlı safra kesesi taşları, karaciğer safra suyunun çözebileceğinden daha fazla kolesterol salgıladığında ortaya çıkar. Yüksek kan kolesterolü obezite ile ilişkilidir, bu da safrada kolesterolün daha fazla üretimi ve atılımı ile bağlantılıdır. Safra kesesi taşlarına katkıda bulunan genetik faktörlerin yanı sıra, daha az doymuş yağ tüketmek onları önlemeye yardımcı olabilir ve dolayısıyla bağırsağa binen yükü de azaltır.

Probiyotik tüketmemek

Probiyotikler şişkinlik, gaz, kabızlık, ishal ve hatta reflü gibi mide ve bağırsak rahatsızlıklarını hafifletebilir. Probiyotikleri günlük olarak almak, bağırsak florasını destekler ve sindirimi, vitamin üretimini, mineral emilimini, bağışıklık sistemini ve metabolizmayı uyararak genel sağlığı güçlendirir. Bağırsak florası, sindirim sağlığı üzerinde etkili olan ve yoğurt, lahana turşusu veya kefir gibi fermente gıdalardan elde edilen iyi bakterileri içerir.

Alkol ve sigara kullanmak

Düzenli olarak alkol tüketiminin ve sigara kullanımının da bağırsaklara zarar vererek kolon kanseri riskini artırdığı bilinmektedir. Vücut alkolü metabolize ederken bağırsakta birikebilen ve hücresel DNA'ya zarar verebilen kanserojenler üretir. Aynı durum, sigara dumanında bulunan zehirli maddeleri kalın bağırsak dahil olmak üzere birçok organla doğrudan temas halinde olan tütün için de geçerlidir.

Bağırsak sağlığını iyileştirmenin 5 yolu

Yapılan yüzlerce araştırmaya göre bağırsakların sağlıklı kalmasına, fonksiyonlarını korumasına ve dolayısıyla ömrünün uzamasına yardımcı olacak birçok alışkanlık vardır.

Daha fazla lif tüketmek

Bağırsak florası için beslenme lifle başlar. Bağırsak sağlığını iyileştirmek için lif açısından zengin tahıllar, meyveler ve sebzeler tüketmek önemlidir. Lif, faydalı bakterileri beslerken iltihabı azaltan ve vücudu toksinlerden koruyan güçlü bir bariyer oluşturur.

Daha az un ve tatlı tüketmek

Rafine un ve şekerli gıdaların alımını azaltmak, bağırsak sağlığında önemli bir rol oynar. Beyaz ekmek, hamur işleri ve tatlılardan vazgeçmek ve bunların yerine tam tahıllar, esmer pirinç ve baklagiller gibi gıdalar tüketmek gerekir.

Daha fazla fermente gıda tüketmek

Lahana turşusu, kefir ve yoğurt faydalı mikroorganizmalar açısından zengindir, bu nedenle uzmanlar bu gıdalardan en az bir porsiyonu günlük diyetinize eklemenizi tavsiye eder. Bağırsak pH'ını düşürürken yararlı probiyotikler sağlarlar ve bağırsak florasını zararlı bakteriler için tehlikeli bir ortam haline getirirler.

Daha az kırmızı et tüketmek

Sık sık kırmızı et yerseniz, bağırsak floranız zarar görebilir. Ne kadar çok hayvansal protein alınırsa, iltihaplı bakterilerin davranışı o kadar çok değişir. Ayrıca salam ve sosis gibi birçok et ürününün sağlıklı bakterileri yok eden katkı maddeleri ve koruyucular içerecek şekilde işlendiğini unutmayın.

Öğünleri düzenli takip etmek

Bağırsak sağlığını iyileştirmenin bir başka yolu da düzenli ve sık öğünler izlemektir. Araştırmalar, düzenli yemeklerin bağırsaktaki bakterilerin durumunu etkilediğini göstermektedir. Gün boyunca alacağınız kalori miktarının büyük kısmını sabahları alırsanız ve öğleden sonra ve akşamları yiyecek alımını azaltırsanız, hücre yenilenmesini ve sindirim sisteminin işleyişini iyileştirebilirsiniz.