Bağırsak florasını koruyan 6 probiyotik gıda

Bağırsaklara ulaşarak belirli hastalıkları iyileştirebilen mikroorganizmalar olan probiyotikler, genel sağlık açısından son derece önemlidir. İşte düzenli tüketilmesi gereken 6 probiyotik gıda.

Probiyotikler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, yeterli miktarlarda alındığında, sağlık üzerinde olumlu etki sunan canlı mikroorganizmalar olarak tanımlanmaktadır. Probiyotikler, bağırsak florasının dengesinin korunmasına yardımcı olur. Bağırsakta yaşayan bakterilerin dengesizliğinin sonucu olarak irritabl bağırsak sendromu, inflamatuar bağırsak hastalığı, vajinal enfeksiyonlar, bağışıklığın düşmesi ve birçok hastalık ortaya çıkabilir.

Öte yandan, çoğunlukla sindiremediğimiz ve bakterilerin fermente edip beslendiği bağırsağa geçen karbonhidratlar olan prebiyotikler vardır. Onları probiyotiklerden ayırt eden nokta; probiyotiklerin canlı mikroorganizmalar olmasıdır ve prebiyotikler bakteriler için besindir.

Bağırsak florasında önemli olan nokta, bakteriler arasında bir denge olmasıdır. Bir dengesizlik varsa, disbiyoz meydana gelir, bir dizi hastalığa, mide rahatsızlığına, ishale neden olabilecek bir durumdur.

Bağırsak florası, bağışıklık düzeyinde, vücudun savunma düzeyinde rol oynayan, bağırsakta sahip olduğumuz canlı mikroorganizmalardan oluşan bir popülasyonudur. Lenfositlere ve antikorlara, hangi hücrelerin saldırıp hangilerinin saldırmayacağını sürekli olarak söylemekle görevlidirler. Ayrıca besin sentezi ve insülin kullanımında da çok önemli bir role sahiptir. Bağırsak florası, metabolizma düzeyinde çok önemli bir rol oynadığı için ikinci beyin olarak bile adlandırılır. Genel sağlık için çok önemli bir hormon olan serotoninin yüzde 70-80'inin üretildiği yerdir.

İşte bağırsak florasının sağlığını korumak için 6 probiyotik gıda:

YOĞURT

Yoğurt, mükemmel bir probiyotik gıdadır. Pastörize süte yoğurt mayası (Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus bulgaricus bakterileri) eklenerek elde edilir. Süt, bakteriler tarafından üretilen laktik asit ile koyulaştırılır ve yoğurda dönüşür. Marketten aldığınız yoğurtların şeker ilavesiz olmasına dikkat edin (etikette sadece sütün kendi şekeri görünecektir). Aksi takdirde, bağırsaklarınızdaki kötü bakterileri iyi olanlardan daha fazla beslersiniz.

KEFİR

Bir süt ürünü olan kefir, sağlığı geliştirici güçlü bir probiyotiktir. Probiyotik bir gıda olarak kefirle ilgili en umut verici şey, bakterilerinin bağırsak kanalını kolonize ettiğinin bulunmasıdır, bu da onların iyileştirici faydalarını bağırsağınıza vermelerini daha olası hale getirir.

LAHANA TURŞUSU

Lahana turşusu, fermente lahanadır. Bağırsak florası için yararı, Lactobacillus bakterisi açısından zengin olmasıdır (yoğurttan bile fazla içerir). Marketlerde satılan pek çok lahana turşusu pastörize edilir ve fermente gıdaların faydalı bakterilerini sunmayan, ancak fermente laktik asidin tipik ekşi tadını taklit eden sirke ile yapılır. 2012 yılında Nutrition Cancer dergisinde yayınlanan bir araştırma, lahana turşusu tüketiminin bazı kanserlerin gelişmesini önleyebileceğini göstermiştir.

YUMUŞAK PEYNİRLER

Birçok peynir fermantasyonla üretilir, ancak fermente peynirlerin hepsi probiyotik içermez. Çedar, mozzarella, lor ve Parmesan gibi yumuşak peynirler genellikle yararlı bakterileri koruyan peynirlerdir. Ayrıca çiğ, pastörize edilmemiş süt ile yapılmalıdır. Bu peynirler, peynir altı suyuna neden olacak bir laktik asit bakteri kültürü eklenerek yapılır. Peynir eskidikçe, bağırsaklarınız için daha faydalı bakteriler geliştirecektir. Günümüzde ülkemizde sık sık tüketilen tüketilen küflü lor peyniri, oldukça iyi bir probiyotiktir.

ZEYTİN

Zeytinler tuzlu su içinde doğal fermentasyon geçirirler. Zeytinlerden iki canlı kültür suşu izole edilmiştir, Lactobacillus plantarum ve Lactobacillus pentosus. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada, Lactobacillus plantarum, özellikle irritabl barsak sendromu olan kişilerde ve gut hastalarında yararlı olabilir. Endüstriyel zeytinler bu faydalı mikroorganizmaları öldürebilecek bazı ısıl işlemlere tabi tutuldukları için doğal zeytinleri seçmeye özen gösterilmelidir.

TURŞULAR

Evet, turşular probiyotik yiyeceklerdir, ancak sirke ile değil, tuzlu su ve deniz tuzu ile yapıldıkları sürece. Sirke, yararlı bakterilerin üremesini engeller. Ayrıca ideal olan turşunun en az bir ay tuzlu suda kalması ve böylece Lactobacillus'un olması gerektiği gibi aktive olmasıdır. Marketlerde satılanlar genellikle sirke içerir, bu yüzden ideal olanı evde yapmaktır.