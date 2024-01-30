Bağırsak kanserini önlemek mümkün! Nasıl mı? İşte 5 mucizevi yöntem... Bağırsak kanserine karşı korunmak istiyorsanız, öncelikle sigaraya veda etmeniz gerekiyor. Yaşam tarzınızı değiştirdiğiniz an, bu kanser türü de kabusunuz olmaktan çıkacak.

ensonhaber.com

Kanser, son yılların en fazla artış gösteren hastalık türleri arasında yer alıyor.

Kanserin her türüyle mücadele edebilmek için uzmanlar, uzun zamandır uğraş veriyor..

Ancak sadece ilaç ya da iğneler etkili değil...

Kişilerin, yaşam tarzlarını düzene sokmaları da hayati önem taşıyor.

Dünya genelinde artan vakalar nedeniyle doktorlar, bağırsak kanserinden kaçınmaya yardımcı olacak beş ipucunu açıkladı.

İlk madde: Sigara

Bağırsak kanserine yakalanmak istemiyorsanız, sigarayla aranıza mesafe koymayı öğrenmeniz gerekiyor.

Düzenli sigara içenlerin bağırsaklarında polipler (bağırsaktaki küçük doku büyümeleri) geliştirme olasılığının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Alkol diğer bir madde

Sigara her ne kadar bağırsak kanserine davetiye çıkarıyorsa, alkolün de ondan aşağı kalır yanı yok.

Eğer alkolü azaltırsanız, hücrelerinize verdiğiniz zarar da azalmış olur. Araştırmalar, ne kadar çok alkol içerseniz kanser riskinin o kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Beslenmeniz büyük önem arz ediyor

Lif açısından zengin gıdaları tüketmenin, bağırsak kanserinin bir alt grubu olan kolon kanserine yakalanma riskini azalttığı ortaya kondu.

Bağırsaklarınızı sağlıklı ve düzenli tutmak için yulaf, bezelye, fasulye, meyve, arpa, karnabahar ve fındık gibi yiyeceklerden günde 30 gram lif almayı hedefleyebilirsiniz.

İşlenmiş etler...

Çok fazla işlenmiş et yemek, bağırsak kanseri riskini de büyük oranda artırıyor.

Bu nedenle mümkün olduğunca bu etlerden kaçının. Bunun yerine lif açısından zengin besinleri tüketmeye çalışın.

Kilonuz dengeli olmalı

Uzmanlar, bağırsak kanseri ile obezite arasında bağlantı olduğunu düşünüyor.

Bu kapsamda da aşırı vücut yağının ekstra büyüme hormonları salgılayabileceği ve hücrelerinizde iltihaba neden olabileceği ortaya çıktı.