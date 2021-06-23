Bağırsak parazitlerine karşı doğal çözümler

Nane, sedef ve sarımsak gibi parazitleri temizleyen bitkilerle evde kolayca hazırlayabileceğiniz, parazitleri ve bağırsak solucanlarını yok etmede oldukça etkili karışımları listeledik.

Bağırsak parazitleri toprakta, çiğ etlerde veya kirli yüzeylerde bulunan ve yenilmesi sonucu bağırsakta gelişen mikroorganizmalardır. Genelde kıl kurdu ve tenya olarak ortaya çıkan bağırsak parazitleri, şişkinlik ve karın ağrısı veya anüs kaşıntısı gibi semptomlara neden olur.

Parazitlerin varlığı çocuklarda daha yaygındır, çünkü gelişen bağışıklık sistemine sahiptirler ve kir ile daha fazla temas ederler, ellerini daha sık ağızlarına götürürler ve mikroorganizmaları yutabilirler.

Bağırsak parazitleri genel olarak bu belirtilerle ortaya çıkar:

- Sürekli karın ağrısı,

- Şişmiş göbek veya aşırı gaz,

- Belirgin bir sebep olmaksızın sık sık yorgunluk,

- Anüste kaşıntı,

- Ara ara kabızlık ile yaşanılan ishal dönemleri,

- Dışkıda küçük beyaz noktaların varlığı,

- Belirgin bir sebep olmadan kilo kaybı,

- Açlığın az olduğu veya hiç olmadığı iştah bozuklukları,

- Çok koyu dışkı.

Bağırsak semptomlarının ortaya çıkması daha yaygın olsa da örneğin mide, akciğer veya beyin gibi bağırsak dışındaki diğer yerlerde parazitlerin gelişmesi ve mide bulantısı, kusma, mide ekşimesi, öksürük, ateş, nefes darlığı ve nörolojik bozukluklar gibi başka semptomlara neden olması da mümkündür.

BEBEKLERDE VE ÇOCUKLARDA PARAZİT BELİRTİLERİ

Bebeklerde ve çocuklarda parazit belirtileri şu şekilde ortaya çıkabilir:

- Kusma, ishal veya kramplar,

- Oynama arzusu eksikliği,

- Karın masajından sonra kaybolmayan şişmiş göbek,

- Özellikle geceleri uyumayı zorlaştıran anüste kaşıntı,

- Bebeğin bezinde, anüsünde veya dışkısında solucanların varlığı,

- Sarımsı cilt,

- Yetersiz büyüme.

Bebeklik döneminde parazit belirtileri, zemin ve kir ile daha fazla temas etmeleri nedeniyle, esas olarak 6 aylıktan büyük bebeklerde görülür. Bu durumlarda uygun tedaviye başlamak için çocuk doktoruna danışmak önemlidir.

BAĞIRSAK PARAZİTLERİ TEDAVİSİ

Bağırsak parazitleri için en iyi tedavi, antiparaziter ilaçların kullanılmasıdır. Ancak aynı zamanda özellikle dışkılamadan sonra veya yemek pişirmeden önce bu parazitlerin yumurtalarının diğer kişilere bulaşmasını önlemek için tedavi sırasında ve sonrasında hijyen uygulamaları önemlidir.

Diğer insanlara bulaşmayı önlemek için hijyen ve önleyici tedbirlerin alınması da önemlidir. Bu nedenle, banyoyu kullandıktan sonra ve yemek hazırlamadan önce elleri iyice yıkamak, kontamine olabilecek yiyecek ve su tüketiminden kaçınmak, tırnakları kısa tutmak ve yemekleri iyi pişirmek önemlidir.

Bunlar haricinde bazı doğal çözümler de parazitlerin temizlenmesini sağlayabilir. Parazit önleyici etkiye sahip bazı doğal çözümler şunlardır:

Nane ile Süt

Bağırsak parazitleri için evde iyi bir çözüm, aç karnına nane yapraklarıyla tatlandırılmış süt içmektir, çünkü parazitleri öldüren ve yok eden doğal etki gösterir.

Malzemeler:

- 4 sap ve 10 yeşil nane yaprağı

- 100 ml süt

- 1 yemek kaşığı bal

Tarif:

Sütü ve naneyi kaynatın. Daha sonra karışımı soğumaya bırakın ve bal ilave edin. Karşımı kahvaltıdan 1 saat önce ılık olarak alın ve 7 gün sonra 2 doz olacak şekilde bunu tekrarlayın.

Papaya Tohumlu Sedef Çayı

Papaya ve sedef ile hazırlayacağınız bu çay, parazit tedavisi için harikadır, çünkü sedef güçlü bir parazit önleyicidir.

Malzemeler:

- 1/2 yemek kaşığı papaya tohumu

- 1 yemek kaşığı kuru sedef yaprağı

- 1 su bardağı su

Tarif:

Malzemeleri kaynatın. Daha sonra gün içerisinde süzün ve ılık olarak için.

Zerdeçal Çayı

Bağırsak parazitlerini tedavi etmek için başka bir doğal çözğm zerdeçal çayıdır. Çünkü bu kök, bazı çalışmalara göre, helmintler ve protozoa dahil olmak üzere bazı patojenlerin büyümesini engelleyen kurkumin içerir. Buna ek olarak, zerdeçal antioksidanlar açısından zengindir ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir.

Malzemeler:

- 150 ml su

- 1 çay kaşığı zerdeçal tozu

Tarif:

Suyu kaynatın ve bir çay kaşığı zerdeçal ekleyin, 10-15 dakika demlenmesine izin verin. Yemekler arasında günde 3 fincana kadar için.

Epazot Çayı

Bilimsel adı Dysphania ambrosioides olan epazot çayı, antelmintik (solucanları öldüren) etkiye sahip olduğu için parazitlere karşı mükemmel bir çözümdür.

Malzemeler:

- 250 ml su

- 1 yemek kaşığı epazot yaprağı ve tohumu

Tarif:

Bitkiyi kaynar suya ekleyin ve 10 dakika demlenmesine izin verin. Sıcakken süzün ve ardından için.

Zeytinyağı ile Sarımsak

Sarımsak, bağırsak solucanlarının yok edilmesi için idealdir ve çiğ olarak tüketilebilir, zeytinyağı ise antelmintik özellikleriyle günlük olarak tüketilebilir.

Malzemeler:

- 500 ml zeytinyağı

- 1 dal biberiye

- 3 diş soyulmuş sarımsak

Tarif:

- Yaklaşık 700 ml'lik bir şişeye soyulmuş ve hafifçe ezilmiş sarımsak dişlerini koyun ve ardından yağı ve biberiyeyi ekleyin. Kapatın ve en az 10 gün boyunca kuru, nemsiz bir yerde saklayın. Bu yağı yemek pişirmek ve salata veya çorbaları süslemek için kullanın.

Brüksel Lahanası Suyu

Koyu yeşil yapraklı sebzeler genel olarak temizleyici bir etki ile vücuttaki toksinleri temizlemeye ve bakterileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Malzemeler:

- 100 gr Brüksel lahanası

- 100 gr havuç

- 100 gr marul yaprağı

Tarif:

İlk önce sebzeleri yıkayın ve meyve sıkacağında karıştırın. Kıvam alması için birkaç dakika bekleyin. Hazırladıktan hemen sonra için.