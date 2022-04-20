Bağırsak parazitlerinin dikkat edilmesi gereken 9 belirtisi

En yaygın türü genellikle çocuklarda görülen kıl kurdu olan bağırsak parazitleri birçok farklı belirtiyle ortaya çıkabiliyor. İşte bağırsak parazitlerinin belirtileri ve parazitlere karşı ipuçları.

Bağırsak parazitleri, insan vücudundan beslenmek ve üremek için yararlanan bağırsak solucanlarıdır. Genel olarak, tehlikeli olarak görülmezler ancak karın ağrısı ve kaşıntı gibi can sıkıcı belirtilere neden olabilirler.

Bazı durumlarda parazitler çocukların büyüme ve gelişimini engelleyebilir, zayıflamalarına ve tehlikeli anemilere yakalanmalarına yol açabilir. Bağırsak parazitleri genellikle yakın çevreden bulaşır. Özellikle her şeyi ağzına götürme eğilimi olan küçük çocuklarda sıklıkla görülür.

Solucan tipine veya bulaşmanın şekline bağlı olarak belirtiler değişir.

Bağırsak parazitleri nasıl bulaşır?

Bağırsak parazitleri toprakta, çiğ ette veya kirli yüzeylerde kolaylıkla bulunan mikroorganizmaların yumurtalarının ağız yoluyla alınmasıyla oluşur ve bağırsakta büyür ve gelişir.

Bu mikroorganizmalar şişkinlik ve karın ağrısı veya kaşıntı gibi belirtiler ortaya çıkarır. Bu hastalık çocuklarda daha sık görülür, çünkü bağışıklık sistemi gelişmektedir ve çocuklar zemin ve kirle daha fazla temas halindedir, ellerini sık sık ağızlarına götürürler ve mikroorganizmaları yutar.

Parazitlere karşı kullanılan ilaçlar çok etkilidir ancak çoğu zaman bir sonraki hafta tekrar alınması gerekir. İlaçlara karşı parazit direnci vakalarında da artış olduğu görülmektedir, yani ilaçlar bir süre sonra işe yaramaz. Yemekten önce ellerinizi yıkamak gibi sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek bağırsak parazitlerini önlemek mümkündür. Çiğ meyve veya sebzeleri iyice yıkamak ve mümkünse soymak çok önemlidir.

Bağırsak parazitlerinin en yaygın görüleni kıl kurdudur. Kıl kurdundan en çok etkilenen insanlar çocuklardır. Her şeyi ağızlarına alma eğilimindedirler. Nesneler kirlendiğinde bulaşma ontaminasyon meydana gelir. Kirli meyve ve sebzelerden de bulaşabilir.

Bağırsak parazitlerinin 9 belirtisi

Bağırsak parazitlerinin bazı yaygın belirtileri şunlardır:

- Sürekli karın ağrısı.

- Göbek şişkinliği veya aşırı gaz.

- Belirgin bir sebep olmadan sık sık yorgunluk.

- Kaşıntı ve anüste kaşıntı.

- Kabızlık ile karışık ishal dönemleri.

- Dışkıda küçük beyaz noktaların varlığı.

- Belirgin bir sebep olmadan kilo kaybı.

- İştahta değişiklikler.

- Çok koyu dışkı.

Bebeklerde ve çocuklarda farklı belirtiler de ortaya çıkabilir. Kusma, ishal veya kramplar, oynama isteği eksikliği, karın masajından sonra geçmeyen şişkin göbek, özellikle geceleri uyumayı zorlaştıran anüste kaşıntı, bebeğin bezinde, anüsünde veya dışkısında solucanların varlığı, sarımsı cilt ve yetersiz büyüme görülebilir.

Bağırsak parazitlerine karşı 5 ipucu

Bağırsak parazitlerinin yayılmasını ve yeniden enfeksiyonu önlemeye yardımcı olacak yöntemler şunlardır:

Sabahları yıkanma: Kıl kurdu geceleri yumurtladığından, sabahları anüsünüzü yıkamak vücudunuzdaki kıl kurdu yumurtalarının sayısını azaltmaya yardımcı olabilir. Duş almak olası yeniden bulaşmayı önleyebilir.

İç çamaşırları ve yatak takımlarını günlük olarak değiştirin: Bu, yumurtaların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Giysileri sıcak suda yıkayın: Battaniyeleri, pijamaları, iç çamaşırları ve havluları sıcak suda yıkamak kıl kurdu yumurtalarını öldürmeye yardımcı olur.

Kaşımayın: Anüs bölgesini kaşımaktan kaçının ve tırnaklarınızı kesin ki yumurta birikmesi için daha az alan olsun. Tırnaklarınızı yememek de önemlidir.

Ellerinizi yıkayın: Enfeksiyon kapma veya yayılma riskini azaltmak için banyoyu kullandıktan veya bez değiştirdikten sonra ve yemekten önce ellerinizi iyice yıkayın.

Bağırsak parazitlerine karşı doğal tarifler

Bağırsak parazitlerinden şüpheleniliyorsa, duruma göre bir doktora gitmek ve uygun tedavi için tavsiyelere uymak en iyisidir. Bununla birlikte, doğal solucan öldürücü olarak çalışan, yani vücuttaki parazitleri yok etmek için tamamlayıcı olan bazı gıdalar da vardır.

Karanfil ve keten tohumu

1 yemek kaşığı karanfil (12 gr) ve 10 yemek kaşığı keten tohumunu (100 gr) toza dönüştürün. Daha sonra 1 bardak ılık suya elde edilen tozdan iki yemek kaşığı ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı kahvaltıda tüketebilirsiniz. Arka arkaya 3 ila 7 gün alınmalıdır. En az 1 hafta ara verin ve tekrar almaya devam edin. Daha iyi sonuçlar için her 3 ayda bir tüketilebilir.

Sarımsak

500 ml sızma zeytinyağı, 1 dal biberiye ve 3 diş sarımsak kullanarak bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Sarımsakları soyun ve ezin. Cam bir kaba sızma zeytinyağını, sarımsağı ve biberiye dalını ekleyin. Şişenin ağzını kapatın ve serin ve kuru bir yerde 10 gün bekletin. Bu karışımı salataları tatlandırmak ve farklı yemekler hazırlamak için kullanın.

Nane ve limon

1 su bardağı su (250 ml) ısıtın. İçine 2 yemek kaşığı nane (20 gram) ekleyin. Karışımı 10 dakika dinlenmeye bırakın ve içeceği süzün. Ardından 1 limonun suyunu ve isteğe bağlı olarak bir tutam tuz ekleyin. Günde 2 kez tüketin.

Hindistan cevizi suyu

1 su bardağı Hindistan cevizi suyunu (250 ml) ısıtın, 1 parça rendelenmiş Hindistan cevizini içine ekleyin ve 1 saat bekleyin. Bu süreden sonra blenderdan geçirin ve tüketin.

Sarımsak ve bal

6 diş sarımsağı soyun ve ince dilimler halinde doğrayın, ardından ezin. Ezilmiş sarımsakları ve yarım su bağrdaı balı bir cam kaba ekleyin. 3 gün demlenmesine izin verin.

Zerdeçal çayı

Zerdeçaldaki aktif bileşen kurkumin parazitlerin büyümesini önleyebilir. 150 ml suyu kaynatın ve 1 çay kaşığı zerdeçal tozu ekleyin, 5 dakika dinlendirin ve tüketin. Bu içeceğin öğünler arasında günde 2 ila 3 kez içilmesi tavsiye edilir.