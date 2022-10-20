Bağırsak rahatsızlıkları için bu doğal bitkileri deneyin

Bağırsaklarda herhangi bir problem olduğunda, genel sağlığı etkileyebilecek rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. İlaçsız yardım ise rahatlatıcı ve yeniden dengeleyici özelliklere sahip bitkilerden gelir.

Bağırsaklar ikinci beyin olarak kabul edilir, bu nedenle beyni ilgilendiren herhangi bir duygu veya stres, kaçınılmaz olarak ikinci beynin sağlığını da etkiler ve bunun tersi de geçerlidir. Bu nedenle ve yanlış beslenme alışkanlıkları ve yanlış yaşam tarzı alışkanlıklarında bağırsak her zaman kolay etkilenen bir noktadadır.

Bağırsaklarınızın en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için basit ipuçlarını uygulayabilirsiniz:

- Yemeklerinizi sakince yiyin,

- Stres kaynaklarından uzak durun,

- Aşırılıklardan kaçının,

- Ler lokmayı iyi çiğneyin.

Bu basit alışkanlıkları uygulamanın yanı sıra, bağırsak bakteri florasını yeniden dengelemeye yardımcı olabilecek şifalı bitkileri de hayatınıza dahil edebilirsiniz.

Bazı şifalı bitkiler müshil etkisine sahiptir ve sindirim fonksiyonuna yardımcı olur, yanlış veya lifsiz bir diyetin neden olduğu kabızlığı azaltır. Bazı bitkilerin ise büzücü özellikleri vardır, örneğin bakteri florasının değişmesi veya bağırsak enfeksiyonları nedeniyle ishal durumunda yardımcı olurlar.

Bazı bitkiler iltihap önleyici özelliklere sahiptir ve zayıf sindirim veya gıda intoleransı durumunda belirtileri hafifletmeye yardımcı olurlar.

İşte bağırsak rahatsızlıkları için deneyebileceğiniz doğal bitkiler.

Rezene

Bağırsak gazı için mükemmel bir ilaç, genellikle melisa, anason, kimyon ve kişniş ile birlikte harika çalışan rezene bazlı bitkisel karışımdır. Göbek gerginliğini giderir ve karın şişkinliğini ve iştahsızlığı azaltır. Ayrıca yemeklerden sonra içilen rezene çayı sindirime yardımcı olur.

Ihlamur

Spazm önleyici ve sakinleştirici özellikleri sayesinde ıhlamur, irritabl bağırsak rahatsızlıkları için çok uygundur. Günde 1-2 kez içilmesi tavsiye edilir.

Faydalarını artıran ve ayrıca sindirimi destekleyen melisa ile birleştirilebilir. Ana yemeklerden 20 dakika önce bu tür bir karışım çay içilmesi tavsiye edilir.

Papatya

Papatya, rahatlatıcı özellikleriyle bağırsak spazmlarını azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir.

Yaban mersini

Yaban mersini, bağırsakta yeniden dengeleyici ve koruyucu bir işleb görür. Yeniden dengeleyici ve stres önleyici özellikleri için incir ve ıhlamur ile birleştirildiğinde en iyi şekilde çalışır. Sabahları yaban mersini ile güne başlayın.

Ebegümeci

Ebegümeci yatıştırıcı ve hafif müshil etkilerine sahiptir. Özellikle rezene ile birlikte kullanıldığında faydalıdır. Günde iki fincan ebegümeci çayı ile başlamak, karın bölgesindeki şişliği azaltmanın yanı sıra düzenleyici bir etkiye sahiptir.