Bağırsak sağlığını korumaya yardımcı 6 beslenme önerisi

Genel sağlığınızı korumanın yolunun bağırsaklarınızdan geçtiğini biliyor muydunuz? İşte, bağırsak sağlığınızı düzenlemenin ve kontrol altına almanın bazı yolları…

Bağırsaklarınız genel sağlığınızı korumada ve kondisyonunuzu kontrol altında tutmada çok önemli bir rol oynar. Ruh halinizi, bağışıklığınızı, sindirim sisteminizi ve fiziksel uygunluğunuzu tanımlar.

Yine de, bir sürü abur cubur yer ve daha sonra bağırsaklarımız yardım için bağırdığında pişman oluruz. Belki de sağlıksız alışkanlıklarımızı bırakmanın ve mutlu bir bağırsak için sağlıklı beslenme uygulamalarına geçmenin zamanı gelmiştir. Bağırsaklarımızı ve onu sağlıklı tutmanın birkaç yolunu anlamak, genel refahımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Yediğiniz her şey doğrudan sindirim sisteminizi ve midenizdeki iyi bakterileri etkiler. Daha sağlıklı bir vücut için bağırsaklarınızı sıfırlamanıza yardımcı ipuçları;

1. YETERİNCE SIVI ALIN

Yeterin sıvı tüketmek basit gibi görünse de, yoğun programlarınız nedeniyle genellikle gözden kaçar. Her 30-45 dakikada bir gün boyunca sürekli su içmek, harika bir bağırsağı korumanın anahtarıdır. Aktivite seviyenize ve kilonuza bağlı olarak, alımınız günde 2-3 litre arasında değişebilir. Su, bitki çayları veya sadece içinde limonlu sıcak su şeklinde de tüketilebilir. Ayrıca, bazı su bazlı sağlıklı içeceklerin yanı sıra ev yapımı meyve suları ve smoothie'ler eklemek gün boyunca susuz kalmamanızı sağlayabilir.

2. PROBİYOTİK TÜKETİN

Yoğurt, bağırsak sıfırlaması gerektiğinde diyetinize basit ama iyi bir ektir. Yoğurttaki probiyotikler, sağlıklı bir bağırsak ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. Yoğurt seçerken ev yapımı yoğurt veya ayran tercih edin. Aromalı ve şeker alternatiflerinden kaçının.

3. DİYETİNİZDE FERMENTE SEBZELERE YER AÇIN

Fermente sebzeler diyetinize harika bir ektir. Eğer alışkın değilseniz, öğününüzle birlikte son derece küçük porsiyonlarda diyetinize dahil etmeye başlayın. Fermente sebzelerdeki probiyotiklerin yanı sıra lif ve vitamin içeriği bağırsaklarınız için harikadır. Fermente sebzeler şeker gerektirmez, bunun yerine asitli bir bazda (elma sirkesi veya limon gibi) biraz tuzla bekletilebilir. Fermente edilecek en iyi sebzelerden bazıları lahana, havuç ve turptur.

4. SMOOTHİE İÇİN

Sabah ortası veya öğleden sonra atıştırmalıklarınız için smoothielere sahip olmak sizi tamamen tok hissettirecektir. Gün boyunca sizi tok tutar ve tüketmesi lezzetlidir. Meyve ve sebzelerinizin lif ve faydasını kaybetmemek için meyve suları yerine smoothieleri seçin. Daha sağlıklı bir bağırsak ve hatta kilo kaybı için smoothie hazırlamak için çeşitli meyve ve sebze kombinasyonlarını deneyebilirsiniz.

5. TAM TAHILLILARI TERCİH EDİN

Tam Tahıllar sizi tok hissettirir ve diyetinize kolayca ekleyebilirsiniz. Sadece fındık ezmeli tam tahıllı tost iyi bir sağlıklı yağ, biraz protein ve büyük lif kaynağıdır. Ayrıca, bağırsaklarınız için de çok iyidir. Tam tahıllar ekmek, çörek, simit, makarna ve diğer tam tahıllı yiyecekler gibi birçok biçimde tüketilebilir.

6. İŞLENMİŞ VE ŞEKERLİ GIDALARDAN KAÇININ

Sağlıklı bir bağırsak için işlenmiş gıdalardan ve şekerden uzak durmak önemlidir. Ambalajlı ürünler ve şişelenmiş sosların tüm içeriğini anlamak için satın almadan önce etiketleri kontrol edin. Paketli ürünlerin çoğunda şeker ilavesi olduğunu unutmayın ve yiyeceklerinizi evde taze hazırlamaya özen gösterin.