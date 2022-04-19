Bağırsakları harekete geçiriyor! Basur ve kabızlık sorunlarının çaresi bu bitkideymiş…

Bağırsakları harekete geçiriyor! Basur ve kabızlık sorunlarının çaresi bu bitkideymiş…

Sağlığa faydalarıyla bilinen sinameki otu, özellikle basur ve kabızlık sorununun tedavisinde kullanılıyor. İşte şifalı bitkiler listesinde başı çeken sinameki otunun nasıl tüketileceğini anlattık.

Latince ismi ''Cassia angustifolia'' olan sinameki otu, yüzyıllardır geleneksel tıpta şifalı bitki olarak kullanılıyor.

Anayurdu Somali, Hindistan ve Mısır olan, özellikle Arap yarımadasında şifa amaçlı kullanılan sinameki otu, ülkemizde çoğunlukla Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yetiştiriliyor.

Yazın yemyeşil yapraklarının arasında sarı çiçekler açan çalı benzeri çok yıllık bir bitki olan sinameki otu, sağlığa faydalarıyla oldukça önem arz eden bitkiler arasında yer alıyor.

Baklagiller familyasının bir üyesi olan sinameki otu, özellikle bağırsakları temizleme özelliğiyle biliniyor ve yüzyıllardır müshil olarak kullanılıyor.

FDA tarafından onaylanmış reçetesiz bir müshil olan bu bitki, cildin daha canlı görünmesini sağlarken yaşlanma karşıtı bir ürün olarak da kullanılıyor.

400'den fazla türü olan bu bitkinin yaprakları ve meyveleri ilaç yapımında kullanılıyor. Yapraklarının kurutulmasıyla demlenen sinameki çayı ise yoğun bir müshil etkisine sahip olduğundan dikkatli tüketilmesi öneriliyor.

Sinameki çayının özellikle kış aylarında düşen bağışıklık sistemini canlandırma konusunda da oldukça etkili olduğu biliniyor. Peki sinameki otu faydaları nelerdir, nasıl tüketilir? İşte sinameki çayı tarifi…

Sinameki otunun faydaları

Sinameki otu, milyonlarca insanın muzdarip olduğu hastalıkların başında gelen basur ve kabızlık tedavisinde adeta doğal bir ilaç görevi görüyor.

İrritabl bağırsak sendromu (IBS), hemoroid ve kilo kaybı için kullanılan sinamekinin aktif maddesi, antrakinon familyasındaki bir bitki bileşiği olan sennozidlerdir. Sennosides, bağırsak kasılmalarına neden olarak atıkların hızla dışarı atılmasını sağlar.

Kabızlığı gidermeye yardımcı olur.

Kalın bağırsağın daha fazla su emmesine ve dışkı hacmini artırmasına yardımcı olarak dışkıyı yumuşatır.

Diüretik ve antioksidan bir bitki olan sinameki otu, vücudunuzda biriken zararlı maddeleri kolayca atmanızı sağlar.

Sebum üretimini azaltmaya, hücre yenilenmesini ve kolajen üretimini artırmaya katkı sağlar.

Hazımsızlık durumunda mide suyu üretimini geri kazanmaya yardımcı olan doğal enzimler içerir.

Kolonoskopi gibi tanısal testlerden önce bağırsağı temizlemek amacıyla kullanılır.

Bağırsak kurtları ile savaşır ve bağırsak sağlığını korur.

Vücudunuzda oluşan iltihapları kısa zamanda yok eder ve oluşacak iltihapları önler.

Baş ağrısı, kemik ağrısı ve mide ağrısı gibi durumlarda ağrı kesici olarak etkisini gösterebilir.

Cilt sağlığını iyileştirir.

Cilt iltihabını azaltmaya yardımcı olur.

Yaralara ve yanıklara iyi gelir.

Akneye neden olan mikroorganizmalarla savaşır.

Sindirim sağlığını iyileştirir.

Sinameki çayı tarifi

Sinameki çayı; ağrı, stres, ödem ve hazımsızlık gibi durumların giderilmesine yardımcı olur.

Bir bardak kaynar suya iki çay kaşığı sinameki otu atın.

Ardından kapağı kapalı bir şekilde yaklaşık 10 dakika demlemeye bırakın.

Demlendikten sonra bir süzgeç yardımı ile süzün ve bir fincana alın.

Tatlandırmak isterseniz bir miktar bal ilave edebilirsiniz.

Sinameki çayını bir haftada iki bardak olacak şekilde tüketebilirsiniz. 6-12 saat içinde bağırsak hareketine yol açacağından ertesi gün bağırsak hareketi oluşturmak için yatmadan önce alınabilir.

Not: Düzenli olarak ilaç kullanan ve kronik rahatsızlığı olan kişiler ile hamile ve emziren kadınların sinameki otu kullanmadan önce doktora danışmaları önerilir.