Bağırsaklarınızı sağlıklı tutmanın 4 yolu

Sağlıklı bir bağırsak, sindirimden zihinsel sağlığa ve hatta bağışıklığa kadar vücudu tüm yönleriyle etkiler ve genel sağlık için son derece önemlidir.

Sağlıklı bir bağırsağa sahip olmak, sağlıklı sindirimden daha fazlası demektir. Bağırsaklarımızın sağlığı, yiyecekleri nasıl sindireceğimizi ve vücudumuzun onları nasıl emeceğini belirlerken, zihinsel sağlığımız, sinir sistemi işlevimiz, bağışıklığımız ve iltihaplanma dahil olmak üzere genel sağlığımızı da önemli ölçüde etkileyebilir.

Bağırsak mikrobiyomu vücut için son derece önemlidir. Yararlı bakterilerin zararlı bakterilere oranı dengede olmadığında, hastalığa yatkın bir durum yaratan disbiyoz meydana gelir. Çevresel, fiziksel ve psikolojik faktörler, bağırsak sağlığımızın ve genel sağlığımızın belirlenmesinde büyük rol oynar.

İşte bağırsakları sağlıklı tutmak için 4 yol ve ideal sindirim sağlığını desteklemek için yaşam tarzı önerileri.

DAHA FAZLA SEBZE VE MEYVE TÜKETİN

Çoğu beslenme uzmanının hemfikir olduğu bir şey, sebze ve meyvelerin sağlıklı bir diyetin temel taşları olduğudur. Meyve ve sebzeler, sindirim fonksiyonunu ve sağlıklı bir bağırsağı korumak için gerekli olan lifle doludur. Lif ve besin açısından zengin meyve ve sebze içeriği yüksek bir diyetin mikrobiyomu koruduğu ve hastalık riskini azalttığı çeşitli araştırmalarla gösterilmiştir.

Escherichia coli ve Enterobacteriaceae gibi zararlı bakterilerin sayısının da vegan veya vejeteryan diyeti uygulayan bireylerde önemli ölçüde daha düşük olduğu gösterilmiştir.

Özellikle pektin içeriğinden dolayı düzenli elma tüketiminin bağırsaktaki Bifidobacterium bakterilerini arttırdığı gösterilmiştir. Bifidobakteriler, sindirim sistemimizde yaşayan, iltihabı azaltmaya ve genel sindirim sağlığını desteklemeye yardımcı olan bir tür "iyi" bakteridir.

Kuru yemişler de bu kategoriye dahildir. Özellikle badem ve antep fıstığında bulunan lifin, bağırsakta faydalı bakteri üretimini destekleyerek mikrobiyomu etkilediği gösterilmiştir.

Ayrıca, polifenoller, sağlıklı bir mikrobiyomu desteklemede rol oynadığı gösterilen bitki bazlı gıdalarda bulunan doğal olarak oluşan bileşiklerdir. Polifenoller tipik olarak bitter çikolata, yaban mersini, brokoli, kahve ve yeşil çay gibi pigment açısından zengin bitkilerde bulunur. Polifenollerin de mikrobiyomda yararlı bakteri sayısını artırdığı çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir.

Baktığınız her yerde meyve ve sebzelerin bağırsak sağlığına faydaları bolca bulabilirsiniz.

PREBİYOTİK AÇISINDAN ZENGİN GIDALAR TÜKETİN

Probiyotikler ve prebiyotikler, farklıdır. Prebiyotikler, sindirim sırasında parçalanamayan lif ve kompleks karbonhidratlardır, bağırsaklarımızda yaşayan faydalı bakterileri beslerler. Prebiyotiklerin, atopik egzama, irritabl bağırsak hastalığı ve gastroenterit gibi bozulmuş bağırsak sağlığı ile ilişkili durumları iyileştirdiği gösterilmiştir.

Tam tahıllar, meyveler ve sebzeler gibi gıdalar iyi miktarda prebiyotik içerir. Olgunlaşmamış muz, yulaf, fasulye, baklagiller ve pişmiş ve sonra soğutulmuş pirinç ve patates, bağırsak bakterilerimiz için prebiyotik görevi gören dirençli nişasta içerir. Dirençli nişasta tüketiminin kolon sağlığına iyi geldiği ve hatta kolon kanserini önleyebileceği çeşitli araştırmalarda gösterişmiştir.

Dirençli nişasta, tip 2 diyabet ve obezite gibi kronik sağlık sorunlarının önlenmesiyle de bağlantılıdır. Bu sindirilemeyen prebiyotik liflerin, disbiyozu iyileştirerek obezite ve metabolik sendromla mücadele eden bireyler üzerinde terapötik bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.

Bağırsaklar açısından sağlıklı bir kahvaltı için yulaf veya bir sonraki öğünde fasulye ve baklagiller gibi malzemeleri düzenli olarak tüketmek, genel sindirim sağlığını desteklemede büyük bir adım olabilir.

FERMENTE GIDA TÜKETİN

Fermente gıdalar son yıllarda sağlıklı yaşam trendlerinde popüler bir konu haline geldi ancak ülkemizde bu probiyotik açısından zengin gıdalar uzun zamandır tüketilmektedir. Kombucha, kimchi, lahana turşusu, yoğurt, kefir ve tempeh gibi fermente gıdalar tüm dünyada belirli yararları için yüzyıllardır tüketilmektedir. Günümüzde bu geleneksel kullanımlar, sağlık üzerindeki olumlu etkilerini gösteren modern araştırmalarla desteklenmektedir.

Fermantasyon, gıdalardaki şekerlerin bakteri veya maya kullanılarak asitlere veya alkollere dönüştürülmesidir. Fermente gıdaların faydalarını inceleyen araştırmaların çoğu inek sütünden yapılan yoğurtla yapılmıştır. Hatta inflamasyonla ilişkili bir bakteri olan Enterobacteriaceae'nin varlığının düzenli olarak yoğurt tüketen bireylerde daha düşük olduğu tespit edilmiştir.

Kimchi'nin mikrobiyomu değiştirdiği de gösterilmiştir. Metabolik sendromla mücadele eden bir grup kadında, kimchi alımı faydalı bakteri sayısını artırarak kilo kaybını desteklemiştir.

Ayrıca, popüler bir fermente içecek olan kombucha, sadece lezzetli tadıyla değil, aynı zamanda bağışıklığı artırma yeteneğiyle de ön plana çıkmaktadır.

STRESİ YÖNETİN

Sindirim sağlığına dikkat etmek, sadece yediğimiz gıdaların ve aldığımız takviyelerin çok ötesine uzanır. Mikrobiyomunuzun sağlığında stres de önemli bir rol oynayabilir, bu nedenle genel sağlığımızı etkiler.

Fiziksel, psikolojik ve çevresel faktörlerin tümü sindirim sağlığımızı etkilemede rol oynar. Bu stres tetikleyicileri arasında uyku yoksunluğu, çevresel toksinler, aşırı iklim koşulları ve yorucu fiziksel egzersiz gibi faktörler yer alır.

Gün içinde hafif egzersizler ve iyi bir gece uykusu gibi rahatlatıcı aktiviteleri rutininize eklemek, özellikle mikrobiyomun bileşimini etkilediği ve değiştirdiği gösterilen uyku ile bağırsağınızı hem korumada hem de güçlendirmede iyi bir adım olabilir.

Öte yandan, sağlıklı bir bağırsağın, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olduğu ve stresten kurtulmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca araştırmalar, çeşitli zihinsel sağlık sorunlarını gidermek için kullanılan bir tür konuşma terapisi olan bilişsel davranış terapisinin, irritabl bağırsak sendromu olan hastalarda iyileşme sağlayabileceğini göstermektedir.

Araştırmalar, kaliteli uykunun, belirli iyi bağırsak bakterilerinin sayısını artırdığını gösteriyor.

BAĞIRSAK MİKROBİYOMUNUN ZARAR GÖRDÜĞÜNÜN İŞARETLERİ

Mikrobiyolojik araştırmalar, bağırsak mikrobiyomunun diğer işlevlerin yanı sıra bağışıklık sistemini uyardığını, vitaminleri sentezlediğini, patojenleri engellediğini ve bitkilerden bileşikleri sindirdiğini gösteriyor.

Bu mikroorganizmalar gastrointestinal sistemin düzgün çalışması için gereklidir ve bu nedenle onları dengede tutmak çok önemlidir.

Normal mikrobiyomda bir dengesizlik oluşturabilecek birkaç neden vardır. Bakteriyel enfeksiyonlarla savaşmak için antibiyotik kullanımı mikrobiyomda dengesizliklere yol açabilir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, stres ve kaygının bağırsak mikrobiyotasında değişikliklere neden olduğunu belirlemiştir. Stresli durumlar, patojenlerin yapışmasını kolaylaştıran bağırsağın doku koruyucu tabakasının üretimini azaltır.

Diyet, mikrobiyom sağlığında önemli bir rol oynar. Örneğin sülfatlı gıdalar, bağırsak yolunda patojenik bakterilerin büyümesini teşvik eder. Ayrıca yüksek proteinli diyetlerin olumsuz etkileri olabileceğine inanılmaktadır.

Uyuşturucu, alkol ve tütün kullanımının da mikrobiyota olumsuz etkileri olduğu çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir.

Bağırsak Disbiyozunun Belirtileri

Bağırsak florasının zarar görüp görmediğini bilmek kolay bir iş değildir, çünkü görünen semptomların çoğu diğer gastrointestinal hastalıkların belirtileri de olabilir.

En yaygın belirtiler şunlardır:

- Belirgin bir sebep olmadan karın şişmesi ve gaz,

- Bağırsak krampları ve sıkışma hissi,

- Özel bir kötü kokuya sahip dışkı ve gazlar,

- Sürekli değişen kabızlık veya ishal dönemleri,

- Viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı yatkınlık.