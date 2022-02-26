Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Sarımsak turşusunun inanılmaz etkileri

Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Sarımsak turşusunun inanılmaz etkileri

Son dönemlerde sıklıkla tüketilen sarımsak turşusu, sofraya lezzet katmasının yanı sıra birçok sağlık sorununa da iyi geliyor. İşte ‘bir tek ölüme çaresi yok’ dedirten sarımsak turşusunun faydaları…

Her derde şifa olmasıyla bilinen ve ‘doğal antibiyotik’ olarak adlandırılan sarımsak, içerisinde barındırdığı vitamin ve mineraller sayesinde insan vücuduna büyük fayda sağlıyor.

Kendisi başlı başına önemli bir besin kaynağı olan sarımsağın turşusunun da bir o kadar faydalı olduğu aşikar…

Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren sarımsak turşusu, her türlü hastalıktan korunmamıza yardımcı oluyor.

Sofraları lezzetlendiren ve yemeklerin yanında iyi giden sarımsak turşusu, vücudun ihtiyaç duyduğu pek çok farklı besin kaynağını karşılıyor ve daha dirençli olmamızı sağlıyor. Üstelik evde yapımı da oldukça kolay…

İster evde kendiniz yapın ister hazır olarak satın alın, denediğinizde vazgeçemeyeceğiniz lezzetler arasında yerini alacağı kesin.

Peki sarımsak turşusunun faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Sarımsak turşusu nasıl yapılır? Bu soruların yanıtlarını sizler için derledik. İşte sarımsak turşusu faydaları ve tarifi…

SARIMSAK TURŞUSUNUN FAYDALARI

Sarımsak turşusu, cildi tazeleyen bir etkiye sahiptir ve ciltte akne ve sivilce oluşumunu önler.

Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklardan korur.

Akciğerlerde enfeksiyon oluşumunu engeller.

Enerji vericidir ve buna bağlı olarak yağ yakımını hızlandırır.

Kalp sağlığını korur ve inme gibi problemlere karşı savunma sağlar.

Sindirim sistemini ve bağırsakların korur.

Midede meydana gelebilecek şişkinlik ya da gaz gibi problemlerin önüne geçer.

Cilt bakımının yanı sıra saç ve göz sağlığına da iyi gelir.

Karaciğer enfeksiyonlarına karşı önlem alır.

SARIMSAK TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Uzmanlar, dünyadaki en güçlü antibiyotiğin sarımsak olduğunu belirtiyor. Bu nedenle güçlü bir bağışıklık sistemi için sarımsak tüketimi oldukça önem arz ediyor.

Ayrıca ölçülü tüketildiğinde kalp dostu olduğu bilinen sarımsağın fazla tüketimi ise ciddi tansiyon sorunlarına neden olabiliyor. Bu nedenle sarımsak veya sarımsak turşusu tüketirken ölçüyü kaçırmamak gerekiyor.

Ev yapımı sarımsak turşusu için gerekli olan malzemeler:

1 çay bardağı sirke

8 baş sarımsak

Yarım çay kaşığı limon tuzu

1 yemek kaşığı kaya tuzu

Aldığı kadar su

Yapılışı: