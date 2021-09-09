Uzun zamandır bağışıklık sisteminizi güçlendirecek bir çözüm arıyorsanız, bitki çayları yardımınıza yetişebilir. İşte bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için en iyi bitki çayları.

Sonbahar ve kış aylarında günler daha kısadır ve vücut, mevsim değişikliğine bağlı olarak ruh hali, enerji ve hatta sağlık kalitesinde bir azalma ile kendini gösteren bazı değişiklikler yaşar. Bu durumlarda vücudunuzu korumaktan sorumlu olan bağışıklık sisteminiz etkilenebilir.

Bu, vücudunuzun her türlü virüs ve bakteri tarafından saldırıya uğramasına neden olarak soğuk algınlığı, grip veya viral enfeksiyonlara daha kolay yakalanmanıza neden olur. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekir.

Bağışıklık sistemi, doğru yaşam tarzı ipuçları ve sağlıklı beslenme ile büyük oranda güçlendirilebilir. Yeterli ve dengeli bir diyetle birlikte tüketebileceğiniz bazı bitkiler de bağışıklığınızı güçlendirmenize yardımcı olabilir.

Bu noktada bitki çayları oldukça büyük bir bağışıklık güçlendiricidir. Doğru tüketildiklerinde birçok fayda sağlayan bitki çayları, vücudunuzu hastalıklara neden olan dış patojenlerden korumak için adeta bir kalkan görevi görür.

İşte bağışıklığı güçlendiren 10 bitki çayı:

EKİNEZYA

Ekinezyalar, beyaz kan hücrelerinin aktivitesini uyararak bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılır. Viral ve bakteriyel saldırılara karşı koruyucu bir bariyer oluşturan başaran antioksidan, antiinflamatuar (iltihap önleyici), iyileştirici ve immün sistemi uyarıcı özelliklere sahip çok sayıda aktif bileşiğe sahiptir.

Ekinezya, boğaz ve solunum yollarındaki iltihabı azaltır. Ayrıca ağızdaki ve solunum yollarındaki rahatsızlıklardan kaynaklanan ağrıları yatıştırır ve rahatlatır. Ağrıyı hafifletir, iltihabı azaltmaya yardımcı olur ve antiseptik (mikropları öldüren) görevi görür.

KEDİ PENÇESİ OTU

15 metre yüksekliğe ulaşan ince, odunsu gövdeli tropik bir bitki olan kedi pençesinin sapları, çivi şeklinde kavisli dikenlerle donatılmıştır. Yaprakları saplıdır ve alt tarafı ince bir tüyle kaplıdır. Kümeler halinde toplanan sarımsı çiçekleri vardır.

Beyaz kan hücrelerinin kan dolaşımındaki mikroorganizmaları veya yabancı elementleri yok etme yeteneğini uyaran maddeler olan alkaloidler açısından zengin olduğu için bağışıklığı artırır. Beyaz kan hücrelerinin etkisini iyileştirmeye yardımcı olan isopterpodin ve klorojenik asit olarak bilinen bir alkaloide sahiptir.

Ayrıca antiinflamatuar, antioksidan, antikoagülan (kan sulandırıcı), spazm önleyici ve idrar söktürücü özelliklere sahiptir.

ZENCEFİL

Zencefil, mutfaklarda yaygın olarak kullanılan güçlü bir tada sahip bir köktür. Baharatlı ve ferahlatıcı olmasıyla öne çıkar. İltihap önleyicidir ve ayrıca sindirim sağlığını iyileştirir. Ama hepsinden önemlisi vücudu güçlendirir ve hatta soğuk algınlığı semptomlarını hafifletir.

Zencefil, vücutta enfeksiyon riskini azaltan, gingerol olarak bilinen önemli bir aktif madde içerir. Özellikle solunum yollarında bakteri üremesine ve virüslerin gelişmesine karşı kanıtlanmış etkisi vardır.

Aynı şekilde, bu maddeler vücudun genel iltihabını azaltır, bu da bağışıklık sisteminin işleyişini kolaylaştırır, böylece savunmayı iyileştirir.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, kansere karşı faydalı antioksidan özellikleriyle bilinir ve ayrıca obezite ve kardiyovasküler problemler gibi sağlık sorunlarına karşı kullanılır.

ABD'de yeşil çayın bileşenleri üzerine yapılan bir araştırma, bileşenlerinden birinin bağışıklık fonksiyonunun anahtarı olan düzenleyici T hücrelerinin sayısını artırma konusunda büyük bir kapasiteye sahip olduğunu buldu.

Uzmanlar tarafından her gün tüketilmesi (şeker eklemeden) tavsiye edilmektedir.

GİNKGO BİLOBA

Ginkgo biloba, birkaç tıbbi özelliklerin atfedildiği bir bitkidir. Özü, grip ve soğuk algınlığı da dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisine yardımcı olarak kullanılmıştır.

Bunun nedeni, bu bitkinin yapraklarının büyük bir güce sahip iki antioksidan olan ginkgolid ve bilobalid içermesidir.

KEKİK

Kekik, ülkemizde yemeklerde yaygın olarak kullanılan aromatik bir bitkidir. Ama belki de tıbbi özellikleri o kadar iyi bilinmemektedir.

Kekik çayı tüketmek antiseptik, balgam söktürücü ve sapzm engelleyici olarak hareket ederek soğuk algınlığı ve alerji semptomlarıyla başa çıkmamıza yardımcı olabilir.

ÖKSE OTU

Beyaz ökse otunun çayı, yalnızca kan basıncını düzenlemek ve kaygı ve stres durumunda gevşemeyi teşvik etmek için değil, aynı zamanda savunmayı güçlendirmek için de faydalıdır. Bunun nedeni bitkinin çeşitli alkaloidler ve tanenler içermesidir.

ZERDEÇAL

Zerdeçal hakkında en çok öne çıkan ve antioksidan, antibakteriyel, antiinflamatuar, antikanser ve yatıştırıcı özelliklerinin nedeni içeriğinde bulunan kurkumin adındaki bir bileşendir.

Kurkumin, bağışıklık sisteminizin yapısı olan kan dolaşımında bulunan beyaz kan hücrelerini güçlendirir.

MEYAN KÖKÜ

Meyan kökü, lezzetli tadına ek olarak, soğuk algınlığı semptomlarını hafifletme özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. İltihap önleyici etkisi nedeniyle solunum yolu enfeksiyonları için harikadır. Çay olarak da bir tadı çok iyi olduğu için mükemmeldir. Ancak özellikle hieprtansiyon hastalarının meyan köküne dikkat etmesi ve tansiyon seviyelerini yükseltebileceği için tüketmeden önce bir uzmana danışmaları gerekir.

ROOİBOS ÇAYI

Rooibos çayı, bağışıklık sisteminin gücü için adeta bir kaynaktır. Vücudun yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olan aspalatinler ve polisakkaritler içerir. Ayrıca alerjilerle savaşmaya, solunum problemlerini ve rinit semptomlarını tedavi etmeye yardımcı olur.